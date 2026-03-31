Dluhopisový král málem zabil oděvní legendu. Po otcovské ozdravné kúře ji kupují videoherní miliardáři
Zakladatelé herního studia Bohemia Interactive rozšiřují svou módní skupinu o Karu Trutnov. Prodávajícími jsou Natland a Zdeněk Rinth.
Osmdesát let. Tak je přibližně stará kožešnická a oděvní firma Kara Trutnov. A za tu dobu si prošla ledasčím. Kolektivizací, slučováním, privatizací, prodejem, kolapsem pod dluhopisovým králem Michalem Mičkou a insolvenčním řízením, ze kterého ji před pár lety vytáhl její porevoluční majitel Zdeněk Rinth spolu s investiční skupinou Natland. Teď nastává další kapitola: firmu kupuje skupina SPM podnikatelů Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka.
Španěl a Pavlíček jsou veřejnosti nejlépe známí jako spoluzakladatelé Bohemia Interactive, největšího českého videoherního studia, které stojí za světově úspěšnými tituly jako Arma nebo zombie simulátor DayZ. Firma loni dosáhla tržeb 1,7 miliardy korun a v hrubém vydělala 1,2 miliardy. I díky byznysovým úspěchům ve hrách toto duo v posledních letech buduje stále rozmanitější investiční portfolio – mediální, retailové a nyní i módní.
Pro skupinu SPM, pod níž už dnes fungují oděvní značky jako Feratt, Pietro Filipi, Styx nebo e-shopy Freshlabels, Trenýrkárna.cz či Panskamoda.cz, je Kara přirozeným doplněním její strategie. „Kara patří mezi nejznámější a nejoblíbenější české značky s dlouholetou tradicí. Krásně v našem portfoliu doplní stávající fashion značky a v mnoha případech cílíme na stejného zákazníka hledajícího styl a ověřenou českou kvalitu,“ vysvětlila Karin Lauková, ředitelka retail divize SPM.
Aby se ale Kara dostala do tohoto bodu, musela překonat nemálo překážek. V roce 2018 ji Rinth, který ji po revoluci v podstatě znovu vybudoval, prodal ambicióznímu podnikateli Michalu Mičkovi. Ten s pomocí stamilionových dluhopisových emisí budoval skupinu C2H a snažil se z ní udělat mimo jiné módní impérium. Jenže v době pandemie se Mičkův byznys zhroutil, Kara skončila v insolvenci a se stamilionovými pohledávkami od věřitelů musela řešit, jestli vůbec přežije.
Tehdy se dostala do hry investiční skupina Natland byznysmena Tomáše Rašky, která je v restrukturalizacích jako doma. Přeměnili pohledávku za přibližně 170 milionů korun v podíl ve firmě a spolu s Rinthem, který se vrátil do čela i vlastnické struktury, se pustili do ozdravování. „Podařilo se nám ve spolupráci s managementem a panem Rinthem úspěšně obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce,“ popsal úspěšný příběh už před časem pro CzechCrunch Tomáš Raška.
Loni Kara dosáhla obratu 325 milionů korun, je zisková, provozuje 32 prodejen v Česku a na Slovensku a vedle vlastních produktů – kabátů, bund či kožených doplňků – těží z loajální zákaznické báze a doplňkových služeb jako vlastní čistírna nebo servis výrobků po záruční době. Zkrátka firma se stabilizovala.
Hlavně pro Natland, který v ní držel podíl 20 procent, představuje prodej Kary přirozené ukončení investičního cyklu. „Teď je čas pro další rozvoj Kary a věříme, že nový partner nastaví úspěšnou strategii na několik let dopředu a zajistí firmě konstantní stabilitu pro budoucnost,“ zhodnotil obchod Raška. Už dřív miliardářům z SPM prodal i značku Pietro Filipi, kterou získal spolu s Karou právě z padlého impéria Michala Mičky.
Rinth, který do Kary nastoupil už v 70. letech minulého století a je s ní tak spojen prakticky 50 let, v ní zůstává na pozici generálního ředitele. Před prodejem ovládal 80 procent podniku. „Věřím, že po turbulencích v minulém období svěřujeme Karu dobré a perspektivní společnosti,“ komentoval přechod pod nové vlastníky.
Finanční podmínky transakce zúčastněné strany nezveřejnily, nicméně podle informací CzechCrunche šlo o transakci za nižší stovky milionů korun. Obchod ještě není finálně uzavřený, před vypořádáním ho musí formálně schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.