Do akcií CSG jde investovat i přes Revolut či Portu. Po dvou týdnech si drží stále vysokou cenu
Michal Strnad umístil na amsterodamskou burzu 15 procent své firmy před dvěma týdny. Hodnota akcií se drží kolem 30 eur, upisovací cena byla 25 eur.
Michal Strnad je už dva týdny členem elitní skupiny sedmdesáti nejbohatších lidí světa. Tam jej ze druhé stovky téhož žebříčku katapultoval vstup jeho společnosti CSG na amsterodamskou burzu. Akcie si i po opadnutí prvotního nadšení drží nadále velmi silnou pozici.
Po skoro každé sledované burzovní premiéře, známé také jako IPO z anglického Initial Public Offering, dochází k růstu ceny akcií. Na titul naskáčou nažhavení investoři včetně retailu a vypumpují hodnotu vzhůru. Rozhodující proto je, co se děje v dalších týdnech a měsících.
Například americká automobilka Rivian, když šla na veřejný trh během podzimu 2021, vystřelila z osmi dolarů na desetinásobek – ale od té doby její akcie setrvale klesaly a teď se dlouhodobě pohybují kolem hranice 13 dolarů.
Z tohoto pohledu může být Michal Strnad zatím klidný, protože akcie CSG sice v prvních hodinách obchodování nabraly na hodnotě 30 procent a jejich cena vyskočila z 608 na 815 korun, ale pak žádný výprodej nenásledoval (ačkoli se v médiích objevily titulky tohoto typu). Aktuálně se cena ustálila kolem 30 eur, tedy 740 korun.
Solidní kondici nahrává kromě dlouhodobých argumentů, jakými jsou zbrojní boom v celé Evropě a neklidná geopolitická situace, i extrémní zájem českých investorů. Ten byl patrný od samého začátku i na pražské burze, kde lze s akciemi CSG obchodovat v rámci trhu Free Market.
„Obchodování na burze zaznamenalo v prvním měsíci roku 2026 mimořádně silný růst. Objem akciových obchodů v lednu meziročně vzrostl o 128 % a dosáhl hodnoty 19,4 miliardy korun, zatímco v lednu 2025 činil 8,5 miliardy korun. K vysoké obchodní aktivitě přispěla mimo jiné právě nová emise společnosti CSG. Již během několika obchodních dní dosáhl objem obchodů s touto emisí 1,8 miliardy korun, díky čemuž se CSG zařadila na páté místo mezi nejobchodovanějšími akciovými tituly na trhu,“ hlásil po pár dnech mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík.
A pohled na statistiky objemů obchodů u CSG dokládá, že ačkoli zájem průběžně opadal, i nadále si titul udržel velkou dynamiku: například ve čtvrtek 4. února s ním proběhly transakce za bezmála 140 milionů korun, objem u akcií jiného zdejšího zbrojaře skupiny CZ Colt byl tentýž den jen desetinový. Zároveň z dat ale vyplývá, že zájem o CSG pomohl vyrůst i akciím Coltu. Na druhou stranu akcie ČEZ zůstávají, co se objemů týče, o dost napřed i před zbrojaři.
Ve zvýšeném zájmu hraje roli i to, že akcie je k dispozici například už i v aplikaci populární neobanky Revolut, tedy nejen v klasických brokerských platformách, jako je XTB či eToro. Zároveň ji do své nabídky zařadila i tuzemská investiční aplikace Portu, v níž si lze sestavit bezpečnostní portfolio kombinované z ETF i akcií typu CSG.
Co lze čekat dál? Podle Štěpána Hájka, který se ve skupině J&T stará o fond zaměřený na zbrojaře, je příliš brzy dělat závěry: „Ale výkonnost akcií mě zatím pozitivně překvapila. Čekal jsem silnější prodejní tlak od investorů, kteří drží akcie od primárního úpisu a stále drží solidní zisk.“
Podle Hájka se ovšem může objevit další korekce směrem dolů: „Poslední dny není sentiment na evropských zbrojovkách nejlepší a očekával bych, že dojde k dalšímu otestování hranice 30 eur. Začátkem roku trh částečně naceňoval rozpad NATO, což je riziková přirážka, která po vystoupení Donalda Trumpa v Davosu postupně klesá. Také vládní kontrakty pro evropské zbrojaře nejsou od začátku roku nikterak nad očekávání, což nepodporuje současné valuace.“
Ve fondu nazvaném Defense proto zatím akcie CSG nepřidávali. Ze současných valuací jim u nich chybí prostor pro další výrazný růst. Z institucionálních investorů mimochodem ale nejsou v J&T sami, kdo zatím akcie CSG nedrží – v rámci nabídky před IPO se totiž na české fondy vůbec nedostalo a vše si za výhodnou upisovací cenu 25 eur mezi sebou rozebrali velcí hráči ze zahraničí. S trochu nadsázky se tak dá říct, že Michal Strnad na svém IPO nenechal vydělat žádné další české miliardáře.