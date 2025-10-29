Evropě ujíždí vlak s umělou inteligencí, varuje software house Able. Pro vývojáře otevřel výzvu o sto tisíc
Vývojáři z Able letos získali studio Blackfish. Společně do firem přinášejí „AI-first přístup“ a motivují developery atraktivní výzvou.
Marketing, účetnictví, komunikace se zákazníky i obchodní plány. „To vše už je dnes možné tvořit s pomocí umělé inteligence mnohem efektivněji než dříve,“ říká Václav Faraga, CEO softwarové společnosti Able, která se letos spojila s produktovým studiem Blackfish. Společně mají jasnou vizi: dostat do evropských firem AI-first přístup. Nikoliv jenom jako módní heslo, ale jako praktickou sadu nástrojů a implementací, které zrychlí exekuci, sníží náklady a přinesou měřitelný byznysový efekt.
„Evropa v tomto stojí na rozcestí – buď zůstane v závěsu za USA a Čínou, nebo vezme otěže do vlastních rukou,“ říká Faraga a dodává, že je nutné vytvořit vlastní AI ekosystém a iniciativu, která musí jít ze strany firem a prostoupit více do legislativních procesů v jednotlivých evropských státech. Právě proto Able spouští iniciativu Able to compete, kterou chce podpořit firmy i jednotlivé developery, aby umělé inteligenci věnovali více pozornosti. Projekt běží pilotně v Česku a následně s ním chtějí vývojáři vstoupit do dalších evropských zemí, kde už AI-first powerhouse Able & Blackfish obsluhuje klienty.
První větví projektu je waiting list pro firmy. „Hlásit se mohou společnosti, které chtějí AI zavést hned, bez dlouhého přešlapování a prezentací o budoucnosti,“ komentuje Faraga.
Hlásit se mohou společnosti, které chtějí AI zavést hned, bez dlouhého přešlapování a prezentací o budoucnosti.
Able už dnes nabízí hotové nástroje pro sales, marketing, customer service a operations, které umí implementovat v řádu čtyř týdnů. Složitější projekty pak řeší na míru. V praxi to znamená automatizaci účetnictví, tvorby smluv a provozních agend v marketingu i obchodu, včetně napojení na další firemní systémy.
V obchodu zas nastupují pokročilé hlasové nástroje trénované do tone of voice konkrétní značky: systém navolá klienty, vede rozhovor v požadovaném stylu, po hovoru automaticky zapíše poznámky do databáze, připraví shrnutí, vytvoří výstupy ze schůzek a rozepíše úkoly pro tým. „Už to skoro nepoznáte od živého člověka,“ říká Faraga s tím, že od zadání po nasazení se firmy dostanou během čtyř až pěti týdnů.
Důraz na rychlou exekuci dokládá i zkušenost z vývoje. Díky AI-first přístupu dokázal například software house Able za tři měsíce vyvinout kompletní mobilní aplikaci pro startup TasteTown, která se po vydání stala nejstahovanější gastro aplikací v českých appstorech. Projekt teď míří do zahraničí.
„Většina evropských firem se brzdí sama – byrokracií, opatrností nebo čekáním na regulátory. Able ukazuje jiný přístup: vezme talent, dá mu konkrétní challenge a hned ho propojí s byznysem. Pokud se Evropa naučí takhle rychle exekuovat, nemusí být v AI jen do počtu,“ říká investor Marek Kříž, zakladatel investičního butiku Point FM a investor v Able. CTO firmy a technický garant výzvy Lukáš Grolig k tomu říká: „Všichni se dnes ohání hashtagem AI. Jde ale o to, kdo AI opravdu využívá a hlavně jak. Firmy, které dokážou AI zapojit do svých procesů, budou mít náskok v produktivitě i zisku.“
Cena pro vítěze je 100 tisíc korun za 5 hodin práce, ale věříme, že se najdou i vývojářské talenty, které náš úkol zvládnou za daleko kratší čas.
Druhá větev iniciativy Able to compete míří na individuální vývojáře napříč trhem. Able v ní vyhlašuje soutěž o 100 000 korun – odměnu pro „mozek, který dokáže víc než Copilot“. Úkolem je na základě specifikovaného zadání vytvořit produkt postavený na AI, který jasně ukáže, jak vývojář s umělou inteligencí pracuje jako s novým standardem pro vývoj softwaru.
Hodnotí se rychlost i důmyslnost řešení. „Cena pro vítěze je 100 tisíc korun za 5 hodin práce, ale věříme, že se najdou i vývojářské talenty, které náš úkol zvládnou za daleko kratší čas,“ uvádějí organizátoři. Nezáleží na titulu ani na počtu let praxe; klíčové je, jestli vývojář dokáže myslet jinak a AI využít k reálnému zrychlení a zefektivnění práce.
Able zároveň připomíná, že rychlé nasazování AI nástrojů není samoúčelné: má okamžitě zvyšovat konkurenceschopnost českých korporací i středních a malých firem vůči zahraniční konkurenci a startupům pomoci urychlit škálování i růst. „Blížíme se do bodu, kdy správně integrovaná AI ve struktuře firmy bude zvyšovat její tržní hodnotu i prostor pro její růst a možné investice,“ dodává Faraga.
Software house Able se zakázkovému vývoji softwaru věnuje třináct let, jeho klienty jsou firmy z financí, pojišťovnictví i e-commerce, mimo jiné Direct Group, Allianz, Broker Trust a Synlab i startupy TasteTown, IQX či Talentpilot. „Díky AI-first přístupu umíme postavit produkt od A do Z během tří měsíců, což je rychleji, než je obvyklý tržní standard. I proto jsme se se studiem Blackfish spojili, abychom portfolio a kvalitu služeb mohli ještě rozšířit,“ říká na závěr Faraga.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.