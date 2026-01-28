Fanoušci svébytných kaváren, pozor! V Mèmè kombinují vietnamské chutě se severskou duší
Ve Slavíkově ulici na Vinohradech otevřela kavárna Mèmè. Její signature surovinou je černý sezam a najdete ji napříč celým menu.
Dobrých kaváren není nikdy dost. A dobrých kaváren, které se nebojí dělat věci po svém, obzvlášť. Ve Slavíkově ulici u Jiřího z Poděbrad nedávno otevřela útulná kavárna s neobvyklým názvem Mèmè, která přesně tohle splňuje. V minimalisticky laděném interiéru s vysokánskými stropy servíruje chutě domoviny svých majitelů. Nejvíc sází na černý sezam, který se prolíná celou nabídkou, ale neprohloupíte, ať už sáhnete po čemkoliv.
Mèmè
- adresa: Slavíkova 9
- typ podniku: kavárna
- otevírací doba: úterý–neděle 9–19, ve středu je zavřeno
Za Mèmè, jejíž jméno odkazuje právě na černý sezam, stojí dva zakladatelé – Nhat a Ngan Vu, kteří už dřív v Praze vytvořili oblíbené Ô-mai Coffee, kde také servírují nejrůznější dobroty inspirované jejich domovským Vietnamem. V Mèmè ale šli ještě o kousek dál.
„Vždy jsme si přáli otevřít místo, které propojí jednoduchý skandinávský interiér a klidný vibe s brunchem a asijským twistem. Inspiraci jsme sbírali postupně a Mèmè vnímáme jako místo, kde se potkává skandinávská jednoduchost s asijskými chutěmi, a to jak v nápojích, tak v jídle,“ vysvětluje Ngan Vu, která je hlavním tahounem toho, jak vypadá místní menu i prostředí.
Minimalistické, ale ne strohé kavárně dominují dvě velká okna tvořící jednu z jejích stěn. Můžete si tu ke čtení půjčit knihy, ale i časopisy jako Art Antiques a k tomu si dát asi nejčastěji brunch. Těm slaným dominují vejce, od míchaných po verzi Benedikt s brioškovým toastem, sladkým zase lívance.
„Menu jsme sestavovali s jasným cílem – pracovat se surovinou, která je pro nás symbolická. Slovo mè totiž ve vietnamštině znamená sezam, konkrétně černý sezam, který u nás patří mezi klíčové ingredience a objevuje se napříč menu,“ popisuje Ngan Vu.
Mezi signature položky tak patří domácí sezamová granola s jogurtem, lívance s krémem z černého sezamu a hnědým máslem, vejce Benedikt na máslové briošce se sriracha holandskou omáčkou nebo matcha s krémem z černého sezamu. Prozatím je to startovní nabídka, majitelé ale plánují menu postupně jemně obměňovat a rozvíjet.
Sáhnout ale můžete i po crofflu – v podstatě croissantu, který je opečený jako vafle. Sladká verze je s ovocem a mascarpone, slaná je zase s avokádem. K pití je několik variant kávy, klasické i vietnamské, a nechybí samozřejmě zmíněná matcha.
V logu nové kavárny ovšem není rostlinka sezamu, ale jednoduchý králíček. To je taková rodinná hříčka, jde totiž o obrázek plyšáka dcery zakladatelů, který v podniku hraje docela velkou roli. „Dani ho má od narození a asi v roce a půl si ho pojmenovala Meme. A jednou nám řekla, že my máme Ô–mai a ona by si přála, abychom otevřeli kavárnu, která se bude jmenovat po jejím králíčkovi. A my jsme to spojili s výrazem mè,“ dodává Ngan Vu.