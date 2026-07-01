Filmová událost léta. Christopher Nolan natočil jeden z nejslavnějších příběhů všech dob
Co chystá Netflix, HBO Max, Disney, Apple TV, Amazon Prime Video, SkyShowtime a česká kina v červnu? Třeba nové X-Meny a Spider-Mana.
Venku je hnusně. Víte, kde je líp? V klimatizovaném kině. Anebo v pohodlí domova, jestli teda nemáte zrovna okna na jih a podkrovní byt v paneláku. Tak či tak bychom vám doporučili se před horkem schovat u obrazovek a pláten – třeba u nejočekávanějšího filmu léta, tedy u Odyssey od Christophera Nolana. Ale těšte se i na fakt zajímavě vypadající superhrdiny podle komiksů od DC, nové X-Meny nebo Spider-Mana. Anebo na jeden fakt vtipný polský seriál.
1. července
Enola Holmesová 3 – Netflix
Millie Bobby Brown neboli strangerthingsovská Jedenáctka se už potřetí ukáže coby sestra Sherlocka Holmese, kterého zase hraje Henry Cavill. Oscarové filmy předchozí díly rozhodně nebyly, ale svižné, vtipné a koukatelné detektivky? To zase ano.
X-Men ‘97 – Disney+
Jestli si pamatujete devadesátkové animované X-Meny, tak na Disney+ se vrací jejich moderní pokračování. Které je stejně zábavné, jako když jste byli na základce, ale jinak je o něco dospělejší. Doporučujeme!
2. července
Pozvání – kino
Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton a Seth Rogen ve filmu o tom, jak si pár v krizi pozve na návštěvu své záhadné sousedy z horního patra. A na povrch začnou vyplouvat všelijaká tajemství.
3. července
Silo, třetí řada – AppleTV
Jeden z aktuálně nejlepších sci-fi seriálů má ve třetí řadě konečně odhalit (nebo aspoň naznačit), co že to vlastně zničilo svět. A jak vznikl tajemný podzemní bunkr, do kterého se zbytek lidstva uchýlil. A možná i to, co se stalo s těmi ostatními…
Lee Cronin: Mumie – HBO Max
Horor, který se točí kolem malé holčičky, jež se ztratí na poušti a stane se z ní cosi nelidského, má pověst jednoho z nejděsivějších filmů letoška. Takže pokud se rádi bojíte, měli byste být spokojení.
5. července
1670 – Netflix
Myslíte si, že Češi jsou mistři v dělání si srandy ze sebe samých? Tak to jste ještě neviděli fejkový dokument 1670 od našich severních sousedů. I když nemáte titul z polských dějin, budete se fakt hodně smát už třetí řadě téhle skvělé satiry.
9. července
Odvážná Vaiana – kino
Nikdo se o to neprosil, ale z animované Vaiany nám udělali hranou. Proč? To nikdo neví. Tedy nejspíš ví, kvůli penězům, které určitě zase vydělá. Ale prostě nevěříme, že bude mít stejné kouzlo jako původní animák.
16. července
Odyssea – kino
Nejočekávanější film léta? Rozhodně. Možná i roku? Třetí Duna bude velká konkurence, ale kandidát to je. Christopher Nolan se pustil do jednoho z nejslavnějších příběhů řeckých bájí a mýtů. Ale uvidíme, jestli jeho strohá barevná paleta a gigaepický styl dobrodružství krále Odyssea na cestě domů sedne.
Lanterns – HBO Max
Superhrdinský seriál podle komiksů od DC, který na všechny strany nestříká barvami a kýčem. O tajemném vyšetřování galaktických superpolicajtů, ale přinejmenším podle traileru v dost utlumené (a o to lákavější) podobě. Navíc s Kylem Chandlerem v hlavní roli. Těšíme se!
23. července
Pompeje: Město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem – Disney+
Marvelovský Loki jako průvodce historickou tragédií? Proč ne! Nový dokument má kombinovat jak vzdělávání, tak filmově natočené dramatické scény před výbuchem Vesuvu i během něj.
Bardotky – kino
A po Pompejích ještě jedna katastrofa… Ba ne, nechceme být oškliví. Jen prostě pro film s trojicí Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová o víně, vztazích a vyšším věku nejsme ta nejlepší cílovka.
24. července
Jak Stuart nezachránil vesmír – HBO Max
Možná si ale ještě vzpomenete na Stuarta, který v Teorii velkého třesku provozoval obchod s komiksy. A právě tenhle ňouma dostal teď vlastní seriál. Mluví se o něm jako o „sci-fi dobrodružné komedii“, takže se trochu bojíme. Ale třeba to bude aspoň nostalgický návrat do let, kdy jsme Big Bang hltali.
29. července
Spider-Man: Zbrusu nový den – kino
Pavoučí muž patří k tomu svěžejšímu v moderní nabídce Marvelu, tak se celkem těšíme. Peter Parker už není teenager, ale dospělák, jenže ve světě, kde na něj všichni jeho blízcí zapomněli. Kéž by film nabídl víc zajímavých nápadů a vtipného scénáře než okoukané trikové akce.
Ďábel nosí pradu 2 – Disney+
Pokračování, které jsme tak úplně nepotřebovali, si konečně pustíte na streamu. A sami se tak přesvědčíte, jestli souzníte s naší nenadšenou recenzí Ďábel nosí pradu 2.
31. července
The Drama – HBO Max
Zendaya a Robert Pattinson spolu letos hrají hned ve třech filmech, takže pokud vám nebudou stačit v Odyssee, čekání na třetí Dunu je vám dlouhé a jejich The Drama jste nestihli v kinech, budete si to moct vynahradit. Tahle pseudo romantická komedie navíc nastoluje velmi zajímavou otázku, kterou jen tak nevyženete z hlavy.