Filmy a seriály v březnu: Daredevil, Lunetic i gay Daniel Craig. A dvakrát Robert De Niro jako mafián

Uložit 0

Na co se můžete v kinech a na streamech těšit v březnu? My se těšíme na nový seriál o Daredevilovi, Roberta De Nira v kmotrovsky stylizované gangsterce nebo Daniela Craiga v adaptaci Williama Burroughse. Zvědaví jsme i na netflixovské postapo s Millie Bobby Brown a Chrisem Prattem Pasáž a možná zajdeme i na Lunetic.

2. března

The Legend of Lunetic – kino

Zažili jste devadesátkové šílenství kolem nejslavnějšího českého boybandu? Tak v podání herců z divadla Nod, jejichž kus zamíří v živém vysílání do vybraných kin, ho prožijete znovu.

3. března

Devil May Cry – Netflix

Herní adaptace mívají kolísavou kvalitu, ale anime zpracování by slavné akci z Japonska mohlo sedět.

4. března

Daredevil: Znovuzrození – Disney+

Návrat toho nejlepšího marvelovského seriálu všech dob. Který strčí do kapsy i spoustu filmů. Zapomeňte na moderní éru barevného a hláškujícího superhrdinství. Daredevil je syrový – a ďábelsky dobrý.

S láskou, Meghan – Netflix

Tohle taky bude syrové peklo. Ale z úplně jinačích důvodů než u Daredevila.

6. března

Mickey 17 – kino

Černá sci-fi komedie s Robertem Pattinsonem, jenž při práci neustále umírá a je neustále klonován. Premisa zní slibně, teď ještě realizace. Ke které přispěje třeba i Mark Ruffalo, tak snad…

Mnichov 1972 – kino

Když na titulní olympiádě palestinští teroristé zajali izraelské sportovce, sportovní novináři z americké ABC museli najednou poskytovat úplně jiný druh reportáže. Nabízí se srovnání s Argem, tak snad to bude podobně koukatelné.

Plankton ve filmu – Netflix

Malinkatý záporák ze Spongeboba se ukáže ve vlastním snímku. Doufejme, že to neznamená ohrožení receptu na hambáče z Křupavého kraba!

Queer – kino

Daniel Craig už nemusí držet bondovské dekorum, a tak se pustil na úplně opačné spektrum. V adaptaci románu Williama Burroughse hraje gaye, který… velmi nevázaně hledá lásku. Otevřené sexuální scény included.

13. března

Kolo času – Amazon Prime Video

Fantasy s Rosamund Pike není bez chyb, někdy trpí laciností, ale občas pěkně připomene svůj epický knižní vzor. A koukatelných seriálů s čaroději a válečníky není nikdy dost.

O’Dessa – Disney+

Sadie Sink neboli Max ze Stranger Things coby hlavní hvězda… postapo rockopery?! To zní dost šíleně a zajímavě na to, abychom si to pustili.

Operace Black Bag – kino

Pan a paní Smithovi pro dospělé a pro Evropany – i tak by se dala označit novinka s Cate Blanchett a Michaelem Fassbenderem, které režíruje Steven Soderbergh.

Čarodějnice a lovec – kino

Milla Jovovich už asi nemá peníze z Resident Evila, tak natočila jiné béčkoidní akční hororosci-fi. Navíc s Davem Bautistou. Jo, podíváme se na to, ale chlubit se tím nebudeme…

Odvážna Vaiana 2 – Disney+

Loňský animovaný megahit sice recenzenti zrovna nechválili (ani my), i tak ale zlámal tolik rekordů, že se pomalu nedají spočítat. Kdo ho minul, bude si teď moct filmové vzdělání doplnit doma.

Adolescent – Netflix

Herci ze skvělé britské gangsterky Tisíc ran se tentokrát ukážou v hutném seriálovém příběhu o třináctiletém klukovi, který čelí obvinění z vraždy.

14. března

Pasáž – Netflix

Retrofuturistické dobrodružství osiřelé puberťačky, která se po vzpouře robotů vydá najít svého bráchu. Připravte se na roztomilé stroje, zdání, které klame, blonďatou Millie Bobby Brown a nasvaleného Chrise Pratta.

16. března

Boyzone: Life, Death & Boybands – SkyShowtime

Začali jsme Luneticem, pokračujeme Boyzone. Ale tentokrát v podobě dokumentu, který slibuje dosud nevídaný přístup ke členům kapely – i jejich setkání po letech.

20. března

Poslední nádech – kino

Máme flashbacky k disaster movies z minulého století. Parta profi potápěčů, kteří si musí poradit s běsnícím živlem. Navíc podle skutečného příběhu a s Woodym Harrelsonem (jestli je to bonus, necháváme na vás).

Rezidence – Netflix

Tohle by mohla být fajnová detektivní oddychovka o vyšetřování vraždy v Bílém domě, kterého se zhostí Cordelia Cuppová. Excentrická, podivná, ale geniální vyšetřovatelka.

Navždy s vámi – kino

No a tohle bude opak odlehčení. Film z Brazílie 70. let, kde vládne vojenská diktatura a nepohodlní lidé mizí. Třeba politik Rubens Paiva, jehož manželka Eunice o osudu svého muže musela hledat pravdu velice dlouho.

Sněhurka – kino

Pohádky jsou věčné, jak moc prospěje té o Sněhurce tato hraná disneyovka, je ale na pováženou. Trailery ukazují dost příšerné triky a očekávání jsou velmi nízká.

The Alto Knights – kino

Robert De Niro v gangsterské dvojroli (!!!) ve filmu, na kterém pracuje spoluautor Irčana a Mafiánů – a který odkazuje na tu nejklasičtější mafiánskou klasiku ze všech, tedy Kmotra. Těšíte se? My ano.

Vilém Tell – kino

Pamatujete si Viléma Tella ze školy? Pokud ne, o důvod víc vyrazit do kina na tenhle historický film o bojovníkovi za švýcarskou svobodu.

Spermageddon – kino

Vypadá to jako animák pro děti, ty ale na tento film spíš neberte, Spermageddon je totiž něco mezi V hlavě a Prci, prci, prcičky. Ve varletech hlavního hrdiny tak budeme sledovat, jak spermie dělají, co můžou, pro tu nejlepší ejakulaci.

26. března

The Studio – Apple TV+

Seth Rogen je nově jmenovaný šéf filmového studia a snaží se vlichotit celebritám, dalším šéfům i umělcům. Čekáte bláznivou podívanou ve stylu Setha Rogena? My taky.