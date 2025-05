Filmy a seriály v květnu: Sci-fi pecka Netflixu, prezident Miroslav Donutil a nová Mission Impossible

Uložit 0

Sluníčko už začíná pálit, takže vám všem doporučujeme se před ním schovat do kinosálů a před obrazovky. Uvidíte tam třeba marvelovku Thunderbolts, která zkouší diváky zaujmout trochu jinak, nejnovější Star Wars zameřené na padouchy a pašeráky anebo Alexandera Skarsgårda jako zabijáckého robota. A kdo je nestihl v kinech, ten si na streamu pustí Gladiátora 2 a Boba Dylana.

1. května

Thunderbolts – kino

Tak co, další marvelovský průšvih? Jenom nudná variace na Suicide Squad s béčkovými antihrdiny a hláškováním? Ne! Přečtěte si naši recenzi Thunderbolts, kteří nás překvapili tím nejpozitivnějším způsobem. Marvel dokázal, že stále umí i něco trochu jiného než dosud. Doporučujeme.

4. května

Star Wars: Příběhy z podsvětí – Disney+

Předaleká galaxie se po totálně famózní druhé řadě Andora rozroste i o odlehčenější počin. Animovaná série Příběhy z… se po Sithech a Jediích podívá na zločince, pašeráky a další pochybné existence, které ale ve Star Wars patří k těm nejzábavnějším.

7. května

Bob Dylan: Úplně neznámý – Disney+

Stále si stojíme za tím, že Timothée Chalamet měl dostat Oscara. A až si loňský film pustíte na streamu, budete s námi souhlasit.

8. května

The Surfer – kino

Nicolas Cage se vrací se synem na pláž, kde kdysi jako malý brázdil vlny, aby mu ukázal idylku svého dětství. Jenže místní ho tu nechtějí a prvotní nevraživost přeroste – ano hádáte správně, v boj o přežití. Pro Nickyho fanoušky jasná volba.

Sneaks – kino

Jak asi vnímá svět pár designových tenisek? A co když se jedna ztratí v New Yorku a druhou uchvátí zarputilý sběratel? Nový animák slibuje sice klasický příběh o hledání se, přihodí ale kupu fórů z toho, jak jsme někdy posedlí stylovou obuví.

9. května

Diova krev – Netflix

Řecká mytologie tak trochu jinak – s příchutí akce a anime. Jestli máte oboje rádi (a legendy k tomu), doporučujeme!

12. května

Styx – SkyShowtime

Méně obvyklý tip z Belgie. Zkorumpovaného detektiva zastřelí… načež se probudí. Bez pulsu. Mix krimi a mystéria by mohl bavit.

14. května

Lee: Fotografka v první linii – Max

Lee Millerová začínala ve 30. letech minulého století jako modelka, záhy se z ní ale stala prominentní válečná fotografka, která mapovala druhou světovou jako málokdo jiný. V životopisném filmu ji hraje hrdinka naší doby Kate Winslet.

15. května

Love, Death & Robots – Netflix

Čtvrtá řada chytré, napínavé, strašidelné, komediální a po všech stránkách prostě skvělé antologie animovaných sci-fi počinů od Netflixu. Co epizoda, to jiný styl – ale to, že každá je skvělá, se nemění.

Nezvratný osud: Pokrevní linie – kino

Osudu neutečeš… tolik nejen filmových postav by o tom mohlo vyprávět. A co teprve ty ze série Nezvratný osud? Nový – už šestý – přírůstek s podtitulem Pokrevní linie přichází po dlouhých 14 letech.

16. května

Z deníků Robokata – Apple TV+

Bezpečnostní android s tváří Alexandera Skarsgårda sám sebe naboural, aby mohl mít svobodnou vůli. Jenže se začne děsit lidských emocí a zároveň ho jeho zranitelní klienti přitahují. Nový seriál podle populárních knih The Murderbot Diaries nebude úplně výstřelem inovativnosti, mohlo by jít ale o dobrou žánrovku.

Tár – Max

Oceňovaný film s Cate Blanchett v hlavní roli vypráví příběh dirigentky Lydie Tár. Ta je na absolutním tvůrčím vrcholu, vede obří orchestr, ale mimo něj se její život potácí na hraně průšvihů. Někdy hodně velkých.

Gladiátor 2 – SkyShowtime

Tak geniální jako jednička nebyl. Ale i tak byl Gladiátor 2 od Ridleyho Scotta pořádný historický velkofilm, jaký se dnes už moc nenosí. Teď konečně míří na streamy.

22. května

Mission: Impossible – Poslední zúčtování – kino

Tom Cruise neboli supertajný superagent Ethan Hunt už zase bude běhat, skákat z letadel, běhat, bojovat s teroristy, běhat, dělat vlastní kaskadérské kousky, běhat a zachraňovat svět. A my se u toho budeme královsky bavit jako vždycky!

Lilo & Stitch – kino

Další oblíbený animák od Disneyho se dočká hrané varianty, která by vůbec vzniknout nemusela. Tak strašně jako Sněhurka ale příběh mimozemšťana a malé Havajanky nevypadá, tak to třeba nebude takový průšvih.

Sirény – Netflix

Julianne Moore, Kevin Bacon a Milly Alcock (znáte z Rodu draka) v sexy černé komedii odehrávající se ve světě bohatých… což určitě znamená temná tajemství a úchylky!

27. května

Moloch – Canal+

České filmy a seriály se do našeho výběru nedostávají úplně často – a cynik by řekl, že ze zjevných důvodů… –, ale Moloch od Canalu+ vypadá zajímavě. Na prezidenta v podání Miroslava Donutila je spáchán atentát a v srdci Evropy se rozjedou špionážní a politické intriky.

29. května

Karate Kid: Legendy – kino

Jasně, příběhově bude i tenhle film klasika o klukovi, co má talent a musí se postavit nepříznivému osudu, kdo by ale nechtěl vidět v akci původního Karate Kida Ralpha Macchia a k tomu i Jackieho Chana?

30. května

A jak to bylo dál… – Max

Co zase vyvádí Carrie, Samantha a Charlotte? To se dozvíme už ve třetí řadě pokračování Sexu ve městě. Jasně, už to není ono, ale i tenhle počin evidentně táhne.