Five Guys i BYD. Do Česka loni vstoupilo 40 zahraničních značek, nejvíc táhne gastronomie
Na tuzemský trh loni vstoupila řada restaurací a fasfoodových řetězců, silné entrée hlásí i luxusní segment. Kdo všechno k nám zavítal?
V posledních letech pravidelně zavítá do Česka kolem čtyřicítky nových značek – a nejinak tomu bylo i v roce 2025. Asi nejvýznamnějším vstupem byl dlouho očekávaný příchod amerického řetězce rychlého občerstvení Five Guys s pobočkou v obchodním domě Máj, která se už v prvním týdnu po otevření zařadila mezi deset nejúspěšnějších provozoven firmy na světě. V Máji se objevil také řetězec dean&david zaměřující se na zdravou stravu a restaurace Koykan se středomořskými pokrmy. Touto kuchyní navíc český trh obohatil i fine dining koncept Seven North, který nyní působí v hotelu Sir Prague poblíž Tančícího domu. Mezi další nové restaurace se pak řadí například původem ukrajinská Černomorka nebo maďarský In Town.
Zajímavostí jsou také značky Sushi Circle a Yuzu. Ač se jedná o dvě zcela odlišné firmy, obě jsou z Německa a obě prodávají japonské delikatesy v rámci hypermarketů Kaufland. Skrze něj vstoupila do Česka také francouzská značka Mai Sushi. „Rok 2025 potvrdil, že tuzemský trh je pro nové značky stále atraktivní a odolný vůči ekonomickým výkyvům. Vnímáme stále výraznější posun směrem k sektoru stravovacích služeb, který nejlépe reaguje na měnící se spotřebitelské návyky,“ říká Jan Kotrbáček z realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která průzkum zpracovala.
„Lidé dnes více než kdy dříve vyhledávají zážitkové pojetí nakupování – kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí. Tento trend motivuje majitele center i developery k rozšiřování nabídky o nové koncepty restaurací a kaváren,“ dodává.
Česko ale nepřitahuje jen firmy z oblasti gastronomie. Silné entrée hlásí i luxusní segment, jenž loni zaznamenal vstup rekordního počtu nových značek na zdejší trh. Zásluhu na tom podle Kotrbáčka má zejména otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, který do svých prostor či okolí přilákal italská a lotyšská šperkařství Pasquale Bruni, Damiani a Grenardi. V nedaleké Široké ulici pobočku otevřela značka niche parfémů Nicolaï, Na Příkopy vstoupila firma Chanel Fragrance and Beauty, na Národní třídu pak španělské šperkařství Miramira.
„Praha se stává pevným bodem na mapě evropského luxusního retailu. Značky, které dříve uvažovaly o vstupu do regionu s rezervou, ji dnes vnímají jako sofistikovaný trh s mezinárodní klientelou. Česko se tak stává přirozeným mostem mezi západoevropskými metropolemi a střední a východní Evropou,“ tvrdí Kotrbáček s tím, že se v tuzemsku objevil v rámci segmentu zdraví a krása i italský brand Kiko Milano, americký Bath & Body Works či slovenský Ksisters.
Co se týče oblečení, doplňků a obuvi, Česko v loňském roce přivítalo například švédskou značku Arket patřící do skupiny H&M, prodejce brýlí a obrouček Kodano, zimní módy RefrigiWear či prémiového oblečení s.Oliver Black Label. V obchodním centru Arkády Pankrác otevřela pobočku slovenská barefoot značka Be Lenka, v Galerii Harfa pak multibrandový polský obchod Worldbox ze skupiny CCC Group.
Seznam nově příchozích firem doplňuje americká franšíza Another World, která v Holešovicích rozjela vlastní VR arénu, čínská automobilka BYD, německá značka jízdních kol Canyon Bikes, italský nábytkář Novamobili či estonské spánkové studio Kamjo. Milovníci levných nákupů loni ocenili vstup německé diskontní značky Woolworth, která od začátku roku 2025 otevřela rovnou 19 poboček po celém Česku. A letos by k nám pak mohl zavítat další americký fastfood – Wendy’s známý svými čtvercovými burgery.