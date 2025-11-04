Praha má co dohánět. Podívejte se na to nejlepší z Comic-Conu Brno, přijel Teal’c, Procházka i Chewbacca
Comic-Con Brno & Junior ovládl spolu s veletrhem Kniha Brno tamější výstaviště. Přijeli Christopher Judge, Lukáš Vaculík, Luke Dale i C. J. Tudor.
Hvězdnou bránou dorazil Teal’c, ze středověku přicválali Jindřich s panem Ptáčkem, z hyperprostoru se vynořil dokonce Chewbacca. A i díky nim bude mít Praha v březnu co dohánět. Právě skončený brněnský Comic-Con si totiž připsal comicconový rekord v počtu zahraničních hostů. Tak se na ně – ale taky na hromadu kostýmovaných fanoušků a nespočet další zábavy – pojďte podívat.
Brněnské výstaviště se o víkendu proměnilo na místo zasvěcené sci-fi, fantasy, hororu, anime, knihám, komiksům i hrám. Comic-Con Brno & Junior ovládl spolu s veletrhem Kniha Brno všechna tři patra jednoho z pavilonů a naplnil je herci, cosplayem, nekonečnou nabídkou merche, soutěžemi či autogramiádami. A CzechCrunch u toho jako partner obou akcí nechyběl.
Největším lákadlem byl bezesporu Christopher Judge. Ten připomněl nejen kultovní Hvězdnou bránu, v níž hrál málomluvného Teal’ca, ale také svou roli válečníka Krata z videoherní série God of War. Herní svět reprezentovali také Tom McKay a Luke Dale, které znáte coby hrdinu Jindřicha a jeho přítele Jana Ptáčka z Kingdom Come: Deliverance 2. Však se na ně podívejte v galerii.
Comic-Con do Brna zlákal více než 10 tisíc lidí, Kniha Brno dokonce přes 15 tisíc. V obou případech jde o nárůst oproti loňsku. „Návštěvou jsme příjemně překvapení. Jak Comic-Con Brno & Junior, tak Kniha Brno se povedly nad očekávání,“ říká za organizátory Pavel Koutský pro CzechCrunch. „S úsměvem to popisujeme tak, že mladší brácha pražského Comic-Conu už vyrostl. Praha má co dohánět,“ dodává spolupořadatel akce Pavel Renčín.
Nával návštěvníků se rozmělnil mezi diskuze se spisovateli a herci, do heren s deskovými i digitálními hrami, ke stánkům výrobců a prodejců všeho možného od odznáčků s motivy ze Stargate až po anime figurky, ale třeba i na šermířské lekce k mistrům meče. A to jak těch ocelových, tak světelných ze Star Wars. Což je vesmír, ze kterého do Brna také zavítal zajímavý host.
Milovníci předaleké galaxie mohli obdivovat nejen nadšence převlečené za imperiální vojáky, rytíře Jedi či pohyblivého droida R2-D2. Čekal na ně také Joonas Suotamo, jenž v moderní starwarsovské trilogii hrál chlupáče Chewbaccu. A kdo má dobré ucho a sleduje i jiná sci-fi, ten mezi hosty poznal Marka Ryana, hlas Bumblebeeho i dalších robotů z Transformers.
Comic-Con samozřejmě myslel i na ty, kdo dávají přednost kouzlům před světelnými meči. Mohli jste se potkat s herci z Harryho Pottera, v Brně vystoupili Predrag Bjelac a Stanislav Janevski neboli Igor Karkarov a Viktor Krum z kruvalské koleje. Ale nepotkali byste jen zástupce fantastických světů.
Na Knihu Brno přijela například i spisovatelka C. J. Tudor, podepsaná pod knižním thrillerem a bestsellerem Kříďák. Každopádně i když počet devatenácti zahraničních hostů byl na české comicconové poměry rekordní, došlo samozřejmě také na ty české. Však při slavnostním zahájení Comic-Conu Brno si vysloužil dost možná ten největší potlesk Lukáš Vaculík.
Čtenáře zase potěšili autoři a autorky jako Alena Mornštajnová, Kristýna Sněgoňová, Kateřina Tučková či Leoš Kyša. A leckdo mohl být překvapen, že mezi hosty se objevil i zápasník MMA Jiří Procházka, mimochodem čtenář mangy neboli japonských komiksů. A jestli jste Comic-Con Brno & Junior nestihli, tak se na něj podívejte aspoň v naších fotogaleriích. Navíc nemusíte být smutní (nebo jen trošku). Už v březnu vypukne Comic-Con Prague – a skrz Hvězdnou bránu dorazí i major Carterová.