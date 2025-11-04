Entertainment –  – 2 min čtení

Praha má co dohánět. Podívejte se na to nejlepší z Comic-Conu Brno, přijel Teal’c, Procházka i Chewbacca

Comic-Con Brno & Junior ovládl spolu s veletrhem Kniha Brno tamější výstaviště. Přijeli Christopher Judge, Lukáš Vaculík, Luke Dale i C. J. Tudor.

Michal MančařMichal Mančař

comic-con-brno-2025-iron-man-captain-america
Comic-Con Brno & Junior 2025
0Zobrazit komentáře

Hvězdnou bránou dorazil Teal’c, ze středověku přicválali Jindřich s panem Ptáčkem, z hyperprostoru se vynořil dokonce Chewbacca. A i díky nim bude mít Praha v březnu co dohánět. Právě skončený brněnský Comic-Con si totiž připsal comicconový rekord v počtu zahraničních hostů. Tak se na ně – ale taky na hromadu kostýmovaných fanoušků a nespočet další zábavy – pojďte podívat.

Brněnské výstaviště se o víkendu proměnilo na místo zasvěcené sci-fi, fantasy, hororu, anime, knihám, komiksům i hrám. Comic-Con Brno & Junior ovládl spolu s veletrhem Kniha Brno všechna tři patra jednoho z pavilonů a naplnil je herci, cosplayem, nekonečnou nabídkou merche, soutěžemi či autogramiádami. A CzechCrunch u toho jako partner obou akcí nechyběl.

Největším lákadlem byl bezesporu Christopher Judge. Ten připomněl nejen kultovní Hvězdnou bránu, v níž hrál málomluvného Teal’ca, ale také svou roli válečníka Krata z videoherní série God of War. Herní svět reprezentovali také Tom McKay a Luke Dale, které znáte coby hrdinu Jindřicha a jeho přítele Jana Ptáčka z Kingdom Come: Deliverance 2. Však se na ně podívejte v galerii.

comic-con-brno-2025-tealc-christopher-judge

Foto: Comic-Con Brno

comic-con-brno-2025-01-luke-dale-tom-mckay-kingdom-come
kniha-brno-2025-12-nina-spitalnikova
kniha-brno-2025-07+42
comic-con-brno-2025-christopher-judge
comic-con-brno-2025-cosplay-01
comic-con-brno-2025-prochazka-mma
comic-con-brno-2025
comic-con-brno-2025-05-cosplay
comic-con-brno-junior-kniha-brno-21
kniha-brno-2025-06
comic-con-brno-2025-hlavni-sal
kniha-brno-2025-09
comic-con-brno-2025-christopher-judge-tony-amendola
comic-con-brno-junior-kniha-brno-15
comic-con-brno-2025-power-rangers
comic-con-brno-2025-luke-dale-kingdom-come
comic-con-brno-2025-03-star-wars-andor-disney
comic-con-brno-2025-junior
comic-con-brno-2025-captain-america-iron-man
comic-con-brno-2025-lukas-vaculik
comic-con-brno-junior-kniha-brno-13
comic-con-brno-2025-tom-mckay-kingdom-come
comic-con-brno-2025-merch
comic-con-brno-junior-kniha-brno-19
comic-con-brno-2025-nintendo
comic-con-brno-2025-retro
comic-con-brno-2025-stargate-judge-amendola-williams-hvezdna-brana
comic-con-brno-2025-cosplay
comic-con-brno-2025-deskoherna
comic-con-brno-junior-kniha-brno-11
comic-con-brno-2025-herna-01
comic-con-brno-junior-kniha-brno-22
comic-con-brno-2025-prusa
comic-con-brno-2025-06-star-wars
comic-con-brno-junior-kniha-brno-20
comic-con-brno-junior-kniha-brno-10
comic-con-brno-2025-02
comic-con-brno-junior-kniha-brno-02
comic-con-brno-2025-herna
comic-con-brno-junior-kniha-brno-24
comic-con-brno-junior-kniha-brno-18
comic-con-brno-junior-kniha-brno-16
comic-con-brno-2025-04-pavel-novy
comic-con-brno-junior-kniha-brno-03
comic-con-brno-junior-kniha-brno-09

Comic-Con do Brna zlákal více než 10 tisíc lidí, Kniha Brno dokonce přes 15 tisíc. V obou případech jde o nárůst oproti loňsku. „Návštěvou jsme příjemně překvapení. Jak Comic-Con Brno & Junior, tak Kniha Brno se povedly nad očekávání,“ říká za organizátory Pavel Koutský pro CzechCrunch. „S úsměvem to popisujeme tak, že mladší brácha pražského Comic-Conu už vyrostl. Praha má co dohánět,“ dodává spolupořadatel akce Pavel Renčín.

Nával návštěvníků se rozmělnil mezi diskuze se spisovateli a herci, do heren s deskovými i digitálními hrami, ke stánkům výrobců a prodejců všeho možného od odznáčků s motivy ze Stargate až po anime figurky, ale třeba i na šermířské lekce k mistrům meče. A to jak těch ocelových, tak světelných ze Star Wars. Což je vesmír, ze kterého do Brna také zavítal zajímavý host.

filmy-a-serialy

Přečtěte si takéFilmy a seriály listopad 2025: Stranger Things, Predátor, OnlyFansDo kin míří předělávka osmdesátkové klasiky se Schwarzeneggerem. A taky podivný nový Predátor

Milovníci předaleké galaxie mohli obdivovat nejen nadšence převlečené za imperiální vojáky, rytíře Jedi či pohyblivého droida R2-D2. Čekal na ně také Joonas Suotamo, jenž v moderní starwarsovské trilogii hrál chlupáče Chewbaccu. A kdo má dobré ucho a sleduje i jiná sci-fi, ten mezi hosty poznal Marka Ryana, hlas Bumblebeeho i dalších robotů z Transformers.

Comic-Con samozřejmě myslel i na ty, kdo dávají přednost kouzlům před světelnými meči. Mohli jste se potkat s herci z Harryho Pottera, v Brně vystoupili Predrag Bjelac a Stanislav Janevski neboli Igor Karkarov a Viktor Krum z kruvalské koleje. Ale nepotkali byste jen zástupce fantastických světů.

kniha-brno-2025-05-abc

Foto: Kniha Brno

kniha-brno-2025-10
comic-con-brno-2025-tony-amendola
kniha-brno-2025-11+12
comic-con-brno-2025-mark-ryan
kniha-brno-2025-04
comic-con-brno-2025-luke-dale-kingdom-come
kniha-brno-2025-01-melvil
comic-con-brno-2025-joonas-suotamo
kniha-brno-2025-02
comic-con-brno-2025-christopher-judge-02
kniha-brno-2025-03
comic-con-brno-2025-christopher-judge-01
kniha-brno-2025-08-vystaviste-comic-con
comic-con-brno-2025-zahajeni
comic-con-brno-2025-zahajeni-01

Na Knihu Brno přijela například i spisovatelka C. J.  Tudor, podepsaná pod knižním thrillerem a bestsellerem Kříďák. Každopádně i když počet devatenácti zahraničních hostů byl na české comicconové poměry rekordní, došlo samozřejmě také na ty české. Však při slavnostním zahájení Comic-Conu Brno si vysloužil dost možná ten největší potlesk Lukáš Vaculík.

Čtenáře zase potěšili autoři a autorky jako Alena Mornštajnová, Kristýna Sněgoňová, Kateřina Tučková či Leoš Kyša. A leckdo mohl být překvapen, že mezi hosty se objevil i zápasník MMA Jiří Procházka, mimochodem čtenář mangy neboli japonských komiksů. A jestli jste Comic-Con Brno & Junior nestihli, tak se na něj podívejte aspoň v naších fotogaleriích. Navíc nemusíte být smutní (nebo jen trošku). Už v březnu vypukne Comic-Con Prague – a skrz Hvězdnou bránu dorazí i major Carterová.

Související témata:BrnoKingdom ComeHvězdná bránaStargateComic-Con
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  2. 2

    chatgpt

    Do Česka dorazila levnější verze ChatGPT. Stojí 249 korun měsíčně a zvládne toho víc než dost

  3. 3

    mews-mvp-x1

    Je mu 27 let, vede 500 lidí a podílí se na extra jízdě. V miliardovém startupu už Češi skoupili 14 firem

  1. 1

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  2. 2

    planeo-2

    Křetínský ovládne jednoho z největších prodejců spotřební elektroniky. Zbývající podíl koupil od PPF

  3. 3

    kicom-mvp-x2

    K bitcoinu přivedl tisíce Čechů, sám na něm vydělal. Teď kanál ukončil a říká: Jsem rád, že na vrcholu