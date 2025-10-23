Nová česká hra je jako sen. Tvoří ji finalista herních Oscarů, inspiroval ho dárek od manželky
„Zkoušel jsem mainstreamovou produkci snad už desetkrát, ale vždy mě to po několika dnech přestalo bavit,“ říká Vladimír Kudělka, autor hry Bajka.
Vladimír Kudělka je brněnský vývojář a výtvarník, jehož videohry jsou nesmírně neobyčejné. Však mu také vynesly hned dvě nominace na prestižní světovou cenu. Právě dnes český autor vydal další hru, kterou inspiroval obal na kufr od manželky – a která je snad ještě snovější než jeho předchozí tvorba. Ale nemyslete si, žádný odmítač herního mainstreamu Kudělka není. „Baví mě, zrovna jsem si zahrál Battlefield 6. Ale ve vlastní tvorbě je to jiné,“ říká. Tak se na zákulisí právě jeho tvorby pojďte podívat.
Jeho nová hra se jmenuje Bajka. A je o zvířecích snech. Že vám to zní i na poměry jinak velice kreativního světa videoher snad až příliš divoce či umělecky? Jenže taková je Kudělkova tvorba, do níž patří audiovizuálně působivý dimenzionální výlet Afterglitch, který připomíná Kubrickovu Vesmírnou odyseu i další sci-fi klasiky. Anebo silně atmosférická surrealistická hra o vzpomínání a zapomínání Rememoried.
„Pořád ve mně nějak zůstává ta touha experimentovat s multimédii z dob studií na brněnské Fakultě výtvarných umění. A zjistil jsem, že v herním světě hledám nějakou lyričnost, kterou tam však moc nenacházím,“ vysvětluje své zaměření vývojář. Nicméně navzdory neobvyklému pojetí to nejsou žádné jednohubky pro pár filozofujících podivínů kdesi na uměleckých fakultách. Kdepak, Kudělka se svými hrami dosáhl na mezinárodní uznání. Takříkajíc až oscarové.
Už Rememoried ve své době získalo v anketě Česká hra roku ocenění za umělecký přínos. V této soutěži zabodoval i Afterglitch, ten se však hlavně před dvěma lety stal hned dvojnásobným finalistou cen Independent Games Festivalu. Tedy té největší světové události věnované nezávislým hrám (takovým, za kterými nestojí velké studio a vydavatel), jejíž ocenění mezi těmito tituly platí za pomyslný ekvivalent Oscarů. Afterglitch se dostal do nejužšího výběru na cenu za nejlepší výtvarné ztvárnění a pro nejinovativnější hru.
Nyní chce Kudělka zájemce o méně obvyklou herní tvorbu oslovit svou Bajkou, která právě vyšla na Steamu. A která vznikla v úsměvném kontrastu právě s Afterglitchem. „U něj jsem trávil hodiny nad retro sci-fi ilustracemi a pročítal knihy o kvantové fyzice. Zatímco k Bajce mě inspirovalo cestování s kufrem po San Francisku,“ popisuje Kudělka. Na ten kufr mu totiž manželka koupila obal s ilustrací jelena v krajině plné hvězd. Což vám při pohledu na obrázky z Bajky bude povědomé…
„To se dále spojilo s euforií z návštěvy Game Developers Conference a Silicon Valley. Následně jsem kupoval knížku pro syna a narazil na titul Chlapec, krtek, liška a kůň od Charlieho Mackesyho a na stejnojmenný snímek, který získal Oscara za nejlepší krátkometrážní animovaný film. Byl jsem uchvácen a začal na Bajce pracovat,“ doplňuje tvůrce. A tak se zrodila hra, jež spojuje zvířecí sny i pohyb hvězd. Publikum zvyklé třeba na Call of Duty by tenhle popis mohl až vyděsit, ale Kudělka je hráč jako každý jiný.
„Mainstreamové hry mě baví konzumovat. Třeba před chvílí jsem si zahrál Battlefield 6. Ve vlastní tvorbě je to ale jiné,“ říká. „Zkoušel jsem se napojit na mainstreamovou produkci snad už desetkrát, ale vždy mě to po několika dnech přestalo bavit. Jakmile začnu zkoumat, co je a co není komerčně výhodné, tak je prostě konec. No a pak přijde ta podivná svoboda, kdy mě něco nutí pořád vytahovat věci ze šuplíku a já se na ně cítím napojen,“ přibližuje svůj tvůrčí proces. Nicméně i ten ohrožují proměny herního světa.
„Už přes dekádu sleduju herní scénu a vidím nůžky, které se rozevírají. Třeba na Steamu se už kreativním hrám podle mě nedostává takové pozornosti, jakou bych si přál,“ zmiňuje. A přidává příklad uchvacujícího, ale hráči zcela opomenutého (nikoliv však námi na CzechCrunchi!) titulu The Keeper. „Situaci navíc komplikuje umělá inteligence, jež zaplavuje sociální sítě. A musím přiznat, že mnohdy nádhernými výjevy. Hry postavené na vizuálu to tak mají velmi obtížné a možná bude potřeba vrátit se k fundamentu – hratelnosti,“ míní.
Právě na atmosféře a vizuálním zpracování přitom jeho hry často stavěly. Ale také na interaktivitě. „Možná právě ta je základem, který si promítám do všeho digitálního a rád v tom hledám nějaké hranice,“ vysvětluje brněnský vývojář, který jinak pracuje například na projektech pro virtuální realitu nebo působí jako art director. „A proč se hrám stále věnuji? Na to se občas sám sebe taky ptám,“ uzavírá s úsměvem Vladimír Kudělka, tvůrce neobvyklých, ale uznávaných her. A nejen o těch se pravidelně dočtete v našem herním newsletteru, jehož odběr si přihlašte zde.
Top novinky ze světa her
💸 Poslední dobou se solidně rozjíždějí crowdfundingy českých her. Právě odstartoval Kickstarter pro akční sci-fi RPG Carbon, které láká na kyberpunkovou variaci na Diablo. Středověký počin Legacy of Valor od Filipa Husáka zase ani ne v půlce kampaně hlásí překonání kickstarterového cíle 100 tisíc dolarů. A krásný bizárek Jiří Kára Simulátor už vybral přes 730 tisíc korun – a to v kampani zbývají ještě tři týdny! Za to už by se dala vystrojit pořádná svatba…
🎮 A když české hry nejdou na Kickstarter, tak jdou rovnou mezi hráče. Vychází plná verze Radiolight, mysteriózního 80s thrilleru od mladého vývojáře Kryštofa Knesla. Zahrát si v předběžném přístupu můžete taky akční sci-fi řežbu Stellar Destiny: The Last Survivor. A kdo má pro strach uděláno, ten si zahraje horor Barabizna. Mimochodem, taky jste si při zmínce o ní vzpomněli na jiný domácí horor Panelák?
📈 Battlefield 6 je hit. Překonal dokonce i start pátého dílu, prodal už sedm milionů kopií, minimálně v Evropě se mu při premiéře dařilo víc než Call of Duty: Black Ops 6 nebo EA Sports FC 26… A to navzdory stížnostem na technický stav hry či na malé mapy. Anebo na to, že z kampaně máte pocit, jako byste se přesunuli o 15 let nazpátek.
🎶 Kingdom Come: Deliverance 2 uchvátilo hráče nejen hratelností, ale i hudbou. Po živém koncertě v Praze se chystají vystoupení v Německu, Polsku… a taky v Brně. Herní festival MČR přivítá kromě esportovního soupeření i skladatele Jana Valtu se středověkým soundtrackem. Vstupenky na koncert KCD2 najdete za 499 korun zde.
💥 Vyšel Darkenstein. To jako Doom + Wolfenstein. Samozřejmě to je boomer shooter. A je zadarmo.
🐙 Jelikož válka pokračuje a sami vývojáři připouštějí, že některé dny byli i bez elektřiny, ukrajinské studio Frogwares oznámilo, že druhý díl lovecraftovského kousku The Sinking City odkládá na příští rok.