Fotovoltaika, čerpadla… Řada firem v těchto segmentech krachuje, Datart vyrazil na nákupy
Prodejce elektroniky, skupina Nay-Datart, vstupuje do oblasti fotovoltaiky a sází na růst významu nízkoemisních a bezemisních zdrojů.
Skupina Nay-Datart, která kromě těchto dvou prodejců elektroniky vlastní i značku ETA, rozšiřuje své aktivity a vstupuje do segmentu moderní energetiky prostřednictvím akvizice společnosti Ilios. Ta se specializuje na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla a dobíjecí stanice. Součástí transakce je také propojení s brněnským softwarovým startupem Wue Technologies se zaměřením na tvorbu cenových nabídek pro fotovoltaické elektrárny. Částku ani jedna z firem neoznámila.
Podle jejich vyjádření vzniká platforma kombinující technologické know-how s robustním zázemím maloobchodního řetězce. „Naše dosavadní zkušenosti s rozsáhlou sítí prodejen, logistickou infrastrukturou, servisním zázemím a silnou orientací na zákazníka tvoří ideální základnu pro expanzi do segmentu, který je motorem změn směrem k odpovědnější energetické budoucnosti,“ uvedl Daniel Večeřa, předseda představenstva Nay-Datart – dvou velkých prodejců, kteří se do nové skupiny spojili loni v rámci mnohamiliardového dealu, jehož vyvrcholením byl i konec značky Electro World.
Ilios se v oblasti inteligentní energetiky zaměřuje na vše od návrhu přes instalaci až po následnou podporu. Nadále si ponechá současný management pod vedením spoluzakladatelů Davida a Martina Škaroupků, což má zajistit kontinuitu odborných znalostí a strategie rodinné firmy. „Spojení pro nás znamená příležitost k růstu, rozšíření nabídky a zajištění stabilního rozvoje. Získáváme nejen silného strategického partnera s bohatými zkušenostmi v oblasti retailu a distribuce, ale také přístup k širšímu spektru zdrojů,“ popisuje David Škaroupka z firmy Ilios.
Skupina Nay-Datart loni utržila přes 35 miliard korun, kapitálově ji letos posílil i fond Genesis Capital. Podle poslední účetní závěrky za rok 2023 Ilios utržil 145 milionů korun s čistým ziskem 20 milionů, rok předtím dosáhl výsledků 51 milionů v tržbách a dva miliony v zisku. Jak se firmě dařilo loni, zatím není známé. Poslední roky přitom řada konkurenčních firem na trhu solárů a čerpadel hlásila značné problémy.
Minulý týden CzechCrunch informoval o krachu dalšího solárníka Nanosun, jenž dluží přes půl miliardy. Známými se také staly potíže společností Malina, MVP Solar, Hydropol, Green Holding či Alpha Solar, letos pak padl i pionýr v oboru S-Power Energies nebo energetická skupina Solek. S komplikacemi se teď potýká kdysi nadějný startup Woltair, který čeká rozprodej majetku.