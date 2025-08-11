Byznys –  – 1 min čtení

Fotovoltaika, čerpadla… Řada firem v těchto segmentech krachuje, Datart vyrazil na nákupy

Prodejce elektroniky, skupina Nay-Datart, vstupuje do oblasti fotovoltaiky a sází na růst významu nízkoemisních a bezemisních zdrojů.

Peter BrejčákPeter Brejčák

datart_cepkov_07

Foto: HP Tronic

Prodejna Datartu

0Zobrazit komentáře

Skupina Nay-Datart, která kromě těchto dvou prodejců elektroniky vlastní i značku ETA, rozšiřuje své aktivity a vstupuje do segmentu moderní energetiky prostřednictvím akvizice společnosti Ilios. Ta se specializuje na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla a dobíjecí stanice. Součástí transakce je také propojení s brněnským softwarovým startupem Wue Technologies se zaměřením na tvorbu cenových nabídek pro fotovoltaické elektrárny. Částku ani jedna z firem neoznámila.

Podle jejich vyjádření vzniká platforma kombinující technologické know-how s robustním zázemím maloobchodního řetězce. „Naše dosavadní zkušenosti s rozsáhlou sítí prodejen, logistickou infrastrukturou, servisním zázemím a silnou orientací na zákazníka tvoří ideální základnu pro expanzi do segmentu, který je motorem změn směrem k odpovědnější energetické budoucnosti,“ uvedl Daniel Večeřa, předseda představenstva Nay-Datart – dvou velkých prodejců, kteří se do nové skupiny spojili loni v rámci mnohamiliardového dealu, jehož vyvrcholením byl i konec značky Electro World.

Ilios se v oblasti inteligentní energetiky zaměřuje na vše od návrhu přes instalaci až po následnou podporu. Nadále si ponechá současný management pod vedením spoluzakladatelů Davida a Martina Škaroupků, což má zajistit kontinuitu odborných znalostí a strategie rodinné firmy. „Spojení pro nás znamená příležitost k růstu, rozšíření nabídky a zajištění stabilního rozvoje. Získáváme nejen silného strategického partnera s bohatými zkušenostmi v oblasti retailu a distribuce, ale také přístup k širšímu spektru zdrojů,“ popisuje David Škaroupka z firmy Ilios.

Skupina Nay-Datart loni utržila přes 35 miliard korun, kapitálově ji letos posílil i fond Genesis Capital. Podle poslední účetní závěrky za rok 2023 Ilios utržil 145 milionů korun s čistým ziskem 20 milionů, rok předtím dosáhl výsledků 51 milionů v tržbách a dva miliony v zisku. Jak se firmě dařilo loni, zatím není známé. Poslední roky přitom řada konkurenčních firem na trhu solárů a čerpadel hlásila značné problémy.

Minulý týden CzechCrunch informoval o krachu dalšího solárníka Nanosun, jenž dluží přes půl miliardy. Známými se také staly potíže společností Malina, MVP Solar, Hydropol, Green Holding či Alpha Solar, letos pak padl i pionýr v oboru S-Power Energies nebo energetická skupina Solek. S komplikacemi se teď potýká kdysi nadějný startup Woltair, který čeká rozprodej majetku.

Nepřehlédněte:

Související témata:DatartnayWue TechnologiesIlios
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    lesandflowers3

    Matka s dcerou roky plánovaly květinový byznys. Jejich aranže si teď objednávají i světové kapely

  2. 2

    vila-kotera6

    Mysleli si, že kupují běžný dům. Ve skutečnosti získali ztracenou vilu od Kotěry, které vrátili původní tvář

  3. 3

    nanosun-mvp-x

    Padl další solárník, dluží přes půl miliardy korun. I raketa občas vybuchne, říká majitel firmy

  1. 1

    warhammer-40-000-games-workshop

    Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci

  2. 2

    skoda-auto-kancelare-05

    Škodovka v Praze otevřela kanceláře jak ze sci-fi filmu. Světla jsou ze Superbů, látky z použitých airbagů

  3. 3

    vila-troja-8

    V pražské Troji stojí nová vila. Je celá odlitá z betonu a od rušného okolí ji dělí předsazené clony