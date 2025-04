OpenAI i díky obrázkům exponenciálně roste: hodnota je 300 miliard dolarů, uživatelů má 500 milionů

Uložit 0

Mohli byste prosím zpomalit s tím generováním obrázků? Náš tým se potřebuje vyspat! Touhle zprávou se zakladatel OpenAI Sam Altman rozloučil se svými sledujícími na X v neděli večer. Den poté oznámil, že nástroj na tvorbu obrázků bude dostupný úplně pro všechny. A že jeho firma získává historickou, absurdně vysokou investici.

Když v říjnu oznamovalo OpenAI, že nabralo peníze od investorů a že jeho hodnota vystoupala ke 160 miliardám dolarů, objevovala se u toho mediální provolání jako ohromující, obří či rekordní. Firma tehdy během půl roku zdvojnásobila svou hodnotu a všichni jsme byli svědky investorského FOMO efektu.

A to podle všeho pokračuje. Včetně svébytné variace na Moorovo pravidlo o exponenciálním růstu výpočetního výkonu – akorát v tom smyslu, že každý půlrok se hodnota OpenAI zdvojnásobí.

„Oznamujeme nové investice ve výši 40 miliard dolarů při celkové valuaci 300 miliard dolarů, které nám umožní jít ještě dál ve výzkumu AI, dovolí nám rozšířit naše výpočetní kapacity a díky tomu dodáme neobyčejné silné nástroje pro všech těch 500 milionů lidí, kteří každý týden ChatGPT používají,“ uvedla společnost na svém webu.

Mezi investory, kteří poslali Altmanovi a spol. peníze, jsou kromě starých známých jako Microsoft nebo Thrive Capital, také nováčci v čele s fondem SoftBank. Právě s jeho zakladatelem Masajoši Sonem se Altman před časem ukázal v Bílém domě, kde po boku Donalda Trumpa oznamovali ambiciózní projekt Stargate.

chatgpt image gen now rolled out to all free users! — Sam Altman (@sama) April 1, 2025

A právě na něj by měla jít téměř polovina prostředků, kteří investoři do OpenAI poslali. Cílem Stargate je vybudovat robustní síť datacenter po celých USA, a to za 500 miliard dolarů v průběhu několika let. Ty pak mají sloužit tomu, aby si Amerika udržela náskok ve využití umělé inteligence.

OpenAI svou enormní valuací ovšem jen dohání náskok čínského majitele TikToku, splečnosti ByteDance. Ta počátkem března oznámila, že při sekundárním prodeji akcií se její hodnota vyšplhala na 315 miliard dolarů. A vesmírná firma SpaceX Elona Muska při přeprodeji svých akcií počátkem roku 2025 dokonce dosáhla na 350 miliard dolarů.

Foto: OpenAI Sam Altman a Satya Nadella, šéf Microsoftu

Právě Elon Musk je největším oponentem Sama Altmana. Ačkoli spolu OpenAI v roce 2015 zakládali, postupně se jejich cesty rozešli a Musk, momentálně asi nejvlivnější člověk světa díky svému napojení na Trumpa, firmu kritizuje.

Počátkem roku dokonce Musk nabídl, že firmu za 100 miliard dolarů koupí, chtěl tím zabránit její transformaci na komerční podnik. Dosud je totiž OpenAI formálně neziskovka.

Ovšem extrémně úspěšná neziskovka. Kromě toho, že nyní zveřejnila, že ji týdně používá 500 milionů lidí, se přes víkend Altman pochlubil, že za jedinou hodinu jim přibylo přes milion předplatitelů. Silný nárůst zákazníků společnost registruje právě v posledních dnech, kdy vypustila nástupce svého obrazového generátoru DALL-E, který je mimořádně účinný a který dovoluje pracovat i s tvářemi známých osobností.

Ten navíc společnost nyní uvolnila pro všechny uživatele, takže v něm malovat komiksy, generovat realistické fotografie nebo si nechávat upravovat své snímky nyní můžou všichni bez nutnosti mít ChatGPT předplacený.