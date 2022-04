Hotovo. Pražské metro je pokryto mobilním signálem, nově i rychlejším 5G

Před několika měsíci dokončili operátoři pokrytí pražského metra mobilním signálem LTE a teď oznámili, že celou síť ještě zrychlili. Celé metro v hlavním městě je nově pokryto mobilním signálem 5G. Jako poslední operátoři zprovoznili tuto technologii v úseku mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol na trase A. Práce na pokrytí metra mobilním signálem započaly už v roce 2015. Teď je až na jednu výjimku hotovo.

Pokrytí stanic zajistila firma CETIN ve spolupráci se všemi třemi mobilními operátory, O2, Vodafonem a T-Mobilem, a pražským dopravním podnikem (DPP). Rychlý mobilní internet není pouze ve stanici Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a v dalších letech ji opraví celou. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Dozorčí rada DPP v roce 2018 schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Náklady na pokrytí metra byly podle prosincových informací operátorů více než půl miliardy korun. Plánovaná nová linka D, která by se měla začít brzy stavět, by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.

Práce na pokrývání stanic a tunelů vysokorychlostní mobilní sítí měly původně trvat až do konce roku 2022. Nakonec operátoři už koncem loňského roku oznámili kompletní pokrytí pomalejším signálem LTE, k němuž nyní přidali 5G. V celé síti pražského metra včetně tunelů (s výjimkou stanice Jiřího z Poděbrad) tak již není problém telefonovat, posílat zprávy nebo využívat internetové služby.

Pro pražskou hromadnou dopravu je to další z příznivých zpráv v poslední době. Začátkem března získala pravomocné stavební povolení zmiňovaná linka D, doprava v metropoli pak bude těžit i z nového informačního systému. Díky němu cestující například uvidí čas odjezdu soupravy už na ulici před vstupem do vestibulu metra. A pohyb městem nejen pomocí MHD, ale i po vlastní ose usnadní v následujících letech postupná aktualizace navigačních cedulí a dalších prvků.

S přispěním ČTK.