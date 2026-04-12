Jak ovládnout AI? Na CzechCrunch Future se to naučíte v praxi i od startupu, který se prodal za stamiliony
Ukážeme vám, jak se orientovat v rychle se měnícím světě. S předními osobnostmi na akci Future, která se koná 21. dubna v Praze.
Byznys i náš každodenní život se mění stále rychlejším tempem, o to víc se silným nástupem umělé inteligence, která mění zaběhnuté pořádky snad všude, kam se podíváme. Sledovat všechny novinky napříč obory je někdy nadlidský úkol, o to víc zakomponovat je do každodenní praxe. Jak tedy přežít ve světě, kterému vládnou technologie? Akce Furure od CzechCrunche vám ukáže, jak na to, už 21. dubna na Výstavišti Praha.
Kromě poslechu patnácti předních osobností, které na pódiu během dne prozradí, jak technologie i AI mění jejich práci a osobní život, si budete moct nové technologie doslova osahat a otestovat v praxi. V rámci experience zóny usednete do závodního simulátoru formule, odnesete si záběry z AI foto budky od studia Yord, vyzkoušíte si zdravotní technologie od Meddi nebo se setkáte s humanoidními roboty.
Na místě bude také speciální AI hub, kde budou účastníkům k dispozici zástupci českého startupu Macaly – jeho zakladatelům ještě nebylo ani pětatřicet, a loni už prodali svůj druhý projekt za stamiliony. Vsadili na AI mánii a umožňují vytvářet weby či aplikace bez jakékoliv znalosti programování nebo grafiky. Zastavte se a uvidíte, jak si tu vytvoříte například automatizovaný firemní dashboard napojený na Google Sheets, generátor personalizovaných pohádek pro svoje děti nebo vlastní verzi Minecraftu ve vesmíru.
Pokud vás víc láká manažerské know-how, se souvisejícími dotazy a provedením v praxi pomůže také Mistr AI. Přijďte s otázkou, odejděte s plánem či rovnou funkčním prototypem. Skutečné know-how totiž někdy nevzniká na přednáškách, ale když si lidi, kteří řeší podobné věci, společně sednou a řeknou si reálné zkušenosti. Vibe coding, výběr toho správného AI nástroje, konkrétní strategie nasazení – zkrátka sdílení zkušeností v podání mistra AI Lubomíra Černého.
Na hlavním pódiu při tom budou probíhat inspirativní keynote přednášky a diskuze s předními odborníky. Stěžejním tématem bude umělá inteligence. Pohovoří o ní například Jaroslav Beck, kterého proslavil herní hit pro virtuální realitu Beat Saber a jenž chce konkurovat světové špičce se startupem BottleCap AI. Svůj pohled na umělou inteligenci přidá také vědec Filip Dvořák ze startupu Filuta nebo Dušan Šenkypl z investiční skupiny Pale Fire Capital. Jemu zase AI náčelník štábu pomáhá s řízením firmy.
Technologie se však promítají i do dalších odvětví lidské činnosti, ani ty na konferenci CzechCrunch Future nebudou chybět. Jak se mění YouTube, influenceři a s nimi celý svět? Odpoví Jiří Král. Jak ovlivňují lidské zdraví a lékařskou péči, ukáže renomovaný chirurg Tomáš Šebek. Populární spisovatel Leoš Kyša spolu s autorem a výzkumníkem Janem Tylem zase dají nahlédnout na to, jestli už k napsání knihy stačí dobrý prompt. A jestli vás zajímá, zda má v éře AI smysl učit se programovat, zamiřte na diskuzi se zakladatelkou organizace Czechitas Ditou Formánkovou.
Program eventu CzechCrunch Future, který se koná 21. dubna na Výstavišti Praha a na nějž se dají koupit vstupenky na cc.cz/future, ale bude mnohem širší. Kromě přednášek a experience zóny budete moci na praktických workshopech s experty probrat do hloubky vše včetně toho, jak naplno využít nástroje umělé inteligence jako pomůcku pro autory či jak se pustit do AI auditu.
V rámci základní vstupenky za 1 890 korun získáte vstup na inspirativní přednášky, panelové diskuze a rozhovory, účast na praktických workshopech i přístup do experience zóny. Pokud si zakoupíte Premium vstupenku, která stojí 3 490 korun, získáte navíc přístup do Premium Lounge, kde najdete klidnější prostor na networking, výběrovou kávu od Nesu, exkluzivní zážitek s produkty Bloomins, občerstvení od Cateringu Zdravě a získáte také záznamy z akce. Přijďte se podívat na to, jak vypadá budoucnost.