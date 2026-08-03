Jako streetview z českého středověku. Podívejte se na 360° srovnání skutečných míst a Kingdom Come
Německý nadšenec vyrazil do Česka, aby pořídil panoramatické snímky Kutné Hory a dalších míst – a vytvořil interaktivní porovnání s Kingdom Come.
Jen máloco dělá Česku takhle povedenou reklamu. Videoherní hit Kingdom Come: Deliverance 2 zasazený do českého středověku přinesl i známým místům jako Trosky a Kutná Hora značný nárůst návštěvníků. Včetně těch zahraničních. Jeden z nich teď svůj turistický zážitek povýšil na úplně novou úroveň – ze které se můžete potěšit i vy.
Někdo hry prostě jen rád hraje. Někdo je větší fanoušek, třeba si kupuje suvenýry nebo o oblíbených hrách diskutuje na sociálních sítích. Jenže pak je tu ještě vyšší úroveň nadšení. A to když podniknete výlet do cizí země, kde s 360° kamerou natočíte místa, která znáte ze hry, a vytvoříte jejich porovnání se skutečností. Přesně jako šikovný fanoušek z Německa, kterého okouzlil český herní hit Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios.
Je to trochu jako Google Streetview, akorát kromě české současnosti k ní přidává i herní český středověk. A stojí za tím jediný muž, nikoliv obří firma. Animátor a 3D grafik Marius Kreiser stvořil projekt Kingdom Compare, pomocí kterého se ve 360 stupních podíváte na místa reálná po boku těch ze hry. A uvidíte, jak se změnila. Nebo jak zůstala stejná. Třeba při pohledu na kostel ze hry se otočíte doleva – a stejně tak se otočí pohled na kostel skutečný.
„Jedna z mých nejoblíbenějších věcí na Kingdom Come: Deliverance je realistické zpracování světa a pozornost věnovaná detailům. Fanoušci na internetu prakticky denně ukazují srovnání hry se skutečnými místy a já chtěl udělat něco podobného,“ říká Kreiser pro CzechCrunch. „Kingdom Come je jedna z mála videoher, které mě takhle chytly. Nejspíš právě kvůli své realističnosti a podobnosti s jihem Německa, odkud pocházím,“ vysvětluje.
„Už předloni jsem se chystal navštívit Sázavu a Rataje z prvního dílu, ale pak vývojáři oznámili pokračování. Tak jsem se rozhodl počkat,“ popisuje počátky svého nápadu. Na jeho výsledek se můžete podívat v galerii, případně si vše sami vyzkoušet na webu Kingdom Compare. Každopádně původně vůbec žádná interaktivní stránka s desítkami bodů k navštívení neměla vzniknout.
Kreiser totiž chtěl ze své pouti do Kutné Hory a na další místa vyobrazená v Kingdom Come prostě natočit video. „Ale jak jsem trávil spoustu času s otevřeným Google Streetview na jednom monitoru a se spuštěnou hrou na druhém, tak mě napadlo, že takové porovnání by mohlo být mnohem zajímavější,“ říká. Má pravdu, v jednotlivých špendlících připnutých na mapě se dá krásně ztratit.
„Pracoval jsem na tom poslední tři měsíce ve svém volném čase téměř denně. Určitě to zabralo pár stovek hodin,“ popisuje náročnost svého počinu. Natočením panoramat všechno pouze začalo. „Technicky propojit herní a skutečný pohled, aby lícovaly, bylo také náročné. Asi stovku snímků jsem dokonce musel kompletně předělat. Ale zároveň jsem se díky tomu naučil spoustu nových věcí,“ dodává. A láká i na další cestu do historie.
„Mám za sebou jeden výlet do Kutné Hory a do Sázavy, zbývají mi ještě Trosky. Ty jsou v plánu na srpen,“ říká Kreiser. Znalcům značky Kingdom Come ani netřeba připomínat, že v jeho výčtu navštívených míst zaznívají nejen lokality z druhého dílu herního hitu od Warhorse Studios, ale právě i jedničky Kingdom Come zasazené do Posázaví. Působivý projekt německého fanouška je navíc jen jedním mnoha důkazů velkého vlivu české videohry mimo samotný herní svět.
O úspěchu Kingdom Come: Deliverance 2 se zmínil i prezident Petr Pavel. Podle hry vznikl luxusní parfém. Chrám svaté Barbory se rozezněl fantastickým koncertem hudby z KCD. A na Troskách, v Kutné Hoře i jinde si pochvalují, že fanoušci Kingdom Come jsou skvělí turisté. To vše se samozřejmě promítá i do zisku Warhorse Studios. Vývojáři – kteří pracují na novém Kingdom Come i na Pánovi prstenů – nedávno oznámili šest milionů prodaných kopií své hry, čímž jen navýšili už loni dosažený miliardový výdělek Kingdom Come 2 .