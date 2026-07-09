Nečekaný účinek Kingdom Come. Česká hra přivádí lidi do kostela a dělá radost kutnohorskému chrámu
Gotický chrám v Kutné Hoře se promění na místo zasvěcené Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Už teď tam láká domácí i zahraniční turisty.
Není to úplně místo, které byste si spojili zrovna s videohrou. A přece se mění na místo jedné hře zcela zasvěcené. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře potvrzuje vysoký zájem návštěvníků vyvolaný úspěchem českého herního hitu Kingdom Come: Deliverance 2 – a už teď o víkendu tohle nečekané spojení kostela a videohry vyvrcholí jedinečnou událostí.
Videohra Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios je velká reklama pro Česko. Nejen coby ukázka miliardového úspěchu jeho herního průmyslu, ale i jako originální lákadlo pro památky a turistické destinace, které ve hře můžete navštívit. A i když se kutnohorský chrám svaté Barbory v příběhu hry zasazené do českého středověku teprve staví, i tak z popularity KCD2 těží. Podobně jako hrad Trosky nebo samotná Kutná Hora.
„Stále častěji se setkáváme s návštěvníky, kteří sami říkají, že přijeli právě díky Kingdom Come. Často jde o zahraniční hosty, kteří chtějí na vlastní oči vidět místa známá ze hry,“ říká pro CzechCrunch vedoucí provozu památek Kristýna Drahotová z Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Připomíná tím fakt, že po loňském vydání začala místa vyobrazená ve hře hlásit nárůst o desítky, někdy až stovky procent návštěvníků. A už teď o víkendu dost možná dojde k vyvrcholení tohoto trendu ve svaté Barboře.
Stejně jako miliony hráčů totiž i správci gotického chrámu podlehli kouzlu českého herního hitu. „Několik našich kolegů je velkými fanoušky Kingdom Come. A právě díky hře se seznámili se skladatelem Janem Valtou, jenž pro ni stvořil hudbu,“ říká Drahotová. „Při společných setkáních pak z naší strany přišel impulz uspořádat koncert herní hudby právě v chrámu svaté Barbory,“ říká. Slovo dalo slovo – a z nápadu je skutečnost.
Už tuto sobotu se svatou Barborou rozezní koncert Kingdom Come: Deliverance. A okolí sakrální stavby se promění na fanouškovský festival plný aktivit se hrou spojených. „Máme z toho upřímnou radost. Kingdom Come ukázalo lidem po celém světě Kutnou Horu jako místo, které má silný příběh. A právě to se snažíme návštěvníkům předávat i my,“ dodává Drahotová. Zároveň ale zmiňuje, že popularita vyvolaná značkou KCD nese i svá úskalí.
„Musíme hledat rovnováhu mezi živým provozem, ochranou historické památky a zachováním jejího duchovního charakteru,“ popisuje. „Ale zatím převažují jednoznačně pozitiva. Přichází k nám lidé, kteří by možná do kostela nikdy nezavítali, a odcházejí překvapení, že nejde jen o krásnou stavbu, ale o místo, které skutečně žije,“ říká. Upozorňuje tím na fakt, že chrám svaté Barbory je dějištěm mnoha dalších koncertů, prohlídek či výstav.
„Koncert Kingdom Come do mozaiky našich aktivit přirozeně zapadá. Je výjimečný mezinárodním dosahem i obrovským zájmem fanoušků, ale vychází ze stejné myšlenky jako naše ostatní projekty,“ popisuje Drahotová. „Pokud někdo přijde kvůli hře a odjede s pocitem, že objevil něco, co stojí za další návštěvu, bude to pro nás ten největší úspěch,“ dodává zástupkyně Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Která při pořádání samozřejmě spojila síly s Warhorse Studios. Ale nebylo to jejich první propojení.
„Už v minulosti použili hudební motiv svaté Barbory z naší hry na jedné ze svých akcí,“ připomíná Tobias Stolz-Zwilling, šéf komunikace Warhorse Studios. „Což pro nás byla obrovská čest. Není úplně běžné, aby se hudba z videohry takhle přirozeně dostala do skutečného historického místa. Od té doby jsme spolupracovali už při několika příležitostech, ale tenhle plnohodnotný koncert teď vlastně tak trochu uzavírá kruh,“ přidává Stolz-Zwilling.
Výjimečný vliv Kingdom Come: Deliverance 2 na turismus v Česku už dříve změřila i jiná místa jako hrad Trosky a Kutná Hora, nyní se světově úspěšná značka tak trochu vrátí ke svému začátku. Právě v chrámu svaté Barbory totiž Warhorse natočili úplně první veřejné představení své veleúspěšné hry, která jim přinesla miliardy korun a jež nedávno oslavila šest milionů prodaných kopií. A už v sobotu v Kutné Hoře navíc sklidí další potlesk.
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