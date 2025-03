Jeden fond ho dostal do depresí a dluhů, druhý ho z problémů vysekal. A teď ve Stavariu získává většinu

Uložit 0

Má zkušenosti s exekucí, hrozbou žaloby a následnými rodinnými i psychickými problémy. To všechno kvůli neférovému jednání jednoho českého fondu, který mu nabídl investici ve výši 30 milionů korun výměnou za dvacetiprocentní podíl ve firmě. Josefu Benešovi se tato možnost zalíbila, zanechal tak jednání s dalšími investory a pokračoval v expanzi i nabírání dalších lidí. Jenže pak přišla studená sprcha v náhlé změně původního návrhu – 15 milionů za podíl 95 procent.

„Kdyby s takovou nabídkou přišli už od začátku, řekl bych, že je to dobré. Skončil mi společník, kterého jsem musel vyplatit. Byl jsem vyčerpaný. Ale tím, že fond udělal nabídku takovým způsobem, jsem se zabejčil. A řekl jsem ne,“ popsal Beneš, který kvůli rozjezdu vlastního byznysu rozprodal celý svůj majetek, loni pro CzechCrunch. Jeho startup Stavario pro řízení a realizaci projektů do té doby hezky rostl – aplikace měla tisíce uživatelů, Beneš chtěl proniknout i do Velké Británie nebo Vietnamu. Kvůli náhlému obratu ale skončil na antidepresivech a s dluhy.

Z problémů ho nakonec vysekala investiční platforma Venture Club, které nevadilo, že je Beneš v exekuci. Fond poslal startupu první stovky tisíc korun i bez podepsané smlouvy, detaily se pak ladily půl roku. Celkem do Stavaria poslal 24 milionů korun. Teď už je prý startup na růstové trajektorii, vstupuje na polský trh a upevňuje svou pozici na Slovensku. „Firma za poslední dva roky prokázala neuvěřitelný tah na branku – splnila všechny stanovené cíle, otočila byznys do černých čísel a míří do Polska. Navíc se jí podařilo plně oddlužit,“ říká šéf Venture Clubu Petr Šedivý.

Do portfolia tohoto klubu už patří například Sanezoo, které strojovým viděním hlídá výrobu, nebo česká automobilka Zebra. Teď po první a druhé investiční tranši navyšuje podíl ve Stavariu na 56 procent a stává se jeho většinovým vlastníkem. Benešovi zůstává 20procentní podíl.

Aplikace Stavaria je navržena tak, aby umožňovala správu projektů, sledování výkonu práce a optimalizaci legislativních procesů. Kromě elektronického stavebního deníku jsou její součástí také evidence a schvalování faktur, skladové hospodářství, správa vozového parku, nástroje pro komunikaci či evidence docházky pomocí GPS. Nyní se startup soustředí na spuštění vlastního marketplacu.