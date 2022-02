Dřívější adaptace videoherních hitů na plátna či obrazovky bývaly často přinejlepším rozpačité. Ať už kvůli odtržení se od herního vzoru, nevalné filmařské kvalitě, nebo politováníhodné zapomenutelnosti (vzpomenete si na filmový Doom s Dwaynem „The Rock“ Johnsonem?). Ale současná streamovací éra přináší čím dál tím povedenější pokusy, které nedávno vyvrcholily seriálem Arcane na motivy League of Legends. Netflix nyní oznámil, že se chystá novinka, jež by alespoň podle kvality zdrojového materiálu mohla pomýšlet na podobný úspěch. Hraného filmového zpracování se totiž dočká akce BioShock.

„A man chooses. A slave obeys,“ neboli „Člověk rozhoduje. Otrok poslouchá.“ Tak zní mnoha hráčům věrně známá slova jedné z ústředních postav BioShocku – a právě okolo svobodné vůle se točí příběh hry, který by se měl ve filmové podobě objevit i na Netflixu. Titul z roku 2007 od vývojářů ze studia 2K je sice povedenou střílečkou z pohledu první osoby, ale oceňován byl také (či snad především) za svou atmosféru, scénář a vizuální styl. V roce vydání se dokonce dočkal ceny za nejlepší videohru od Britské akademie filmového a televizního umění.

BioShock představil vizi města Rapture, v němž chtěl veleúspěšný byznysmen v polovině 20. století zrealizovat utopickou vizi své dokonalé společnosti. Ta měla být zhmotněným vlhkým snem – doslova, protože Rapture se nachází pod hladinou oceánu – racionálního, objektivistického a individualistického myšlení nesvázaného konvencemi a autoritami. A to vše v nepříliš obvyklých kulisách stylu art deco a retrofuturistického vizuálu.

„Což vám nepatří to, o co jste se v potu tváře zasloužili? Ne, zní z Washingtonu, patří chudým. Ne, zní z Moskvy, patří všem. Ne, zní z Vatikánu, patří Bohu. Ale to já odmítám. Rozhodl jsem se pro jinou cestu, nemožnou. Rozhodl jsem se pro… Rapture. Město, kde se umělec nemusí obávat cenzora, kde vědce neomezuje malicherná morálka, kde velcí nebudou svázáni malými!“ dozvíte se v úvodních okamžicích BioShocku. A jak vás jistě napadne a jak se ve hře záhy ukáže, s takovým místem to nedopadne nejlépe. Jak? To se už brzy dozvíte i ve filmu.

„We all make choices, but in the end our choices make us.“ Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

V úterním odhalení chystaného snímku Netflix oznámil, že na filmu bude spolupracovat s herním gigantem Take-Two Interactive, pod nějž značka BioShock patří. Hollywood Reporter zmiňuje, že jednání o spolupráci probíhala téměř rok a vedle Take-Two bude film produkovat také společnost Vertigo Entertainment, jež stojí jak za sérií LEGO filmů, tak za různými horory v čele se snímkem Doktor Spánek od Stephena Kinga. Magazín také dodává, že projekt ještě nemá scenáristu ani režiséra.

Ty ale mimochodem už měl první pokus o zfilmování hry. Krátce po vydání prvního BioShocku totiž Take-Two Interactive uzavřelo dohodu s Universal Studios, přenést hru na plátna se měla pokusit dvojice Gore Verbinski, režisér například prvních tří Pirátů z Karibiku, a John Logan, mimo jiné autor scénáře pro bondovky Spectre a Skyfall. Neshody ohledně rozpočtu však v následujících letech projekt poslaly ke dnu.

Naopak z podmořského města Rapture vzhůru letěly v uplynulých patnácti letech prodeje videoherní série i její zasazení. BioShock i jeho o tři roky mladší pokračování ještě prozkoumávaly utopenou utopii nesvázanou zpátečnickými vládami a morálkou v 60. letech minulého věku, BioShock Infinite z roku 2013 nicméně vyletěl do oblak. Byť zachovával podobnou hratelnost i příběhové napojení na původní tituly, hráčům ukázal létající město na začátku dvacátého století. Dohromady se pak trojice her i jejich rozšíření zasloužila o skvělé recenze i přes pětatřicet milionů prodaných kopií.

Za významnou část tohoto úspěchu pak BioShock vděčí tvůrčímu mozku jménem Ken Levine. Uznávaný game designér a scenárista se na konci devadesátých let proslavil dvěma dnes již legendárními tituly, plíživý a temný Thief i hororový sci-fi počin System Shock 2 (jenž sám navazoval na naprosto stěžejní dílo v herní evoluci) byly neohroženými pionýry nových možností a neotřelé hratelnosti, kdy se víc než rychlými reflexy nebo přesnou muškou hodilo nebezpečnou situaci vyřešit skrýváním či přemýšlením.

Právě z Levinovy neúspěšné snahy vydavatele přesvědčit k vytvoření dalšího System Shocku pak vznikl BioShock. Ten už sice nepřinesl tolik originálních herních mechanismů ani nenabídl tak výrazné překračování hranic žánru jako zmíněné hry, o jeho sbírce ocenění i prodejích však už byla řeč. Před několika lety se původní dvě hry dokonce dočkaly remasteru a další BioShock už je navíc ve vývoji. Tentokrát však už bez Levina, který pracuje na vlastním titulu.

Kromě chystaného BioShocku nebo v úvodu zmiňované League of Legends se seriálem Arcane by se podobného zpracování mohla brzy dočkat i hra od českého studia Bohemia Interactive. Tvůrci Operace Flashpoint a série Arma v těchto dnech prodali filmová práva na svou nejúspěšnější hru, zombie survival DayZ, dvojici britských produkčních společností.