Kadibudka s rychlostí 200 Mb/s. Neviditelná latrína nabízí soukromí i připojení ke Starlinku

Říká se, že naše společnost je vyprázdněná stejně jako doba, ve které žijeme. Že je na tomto tvrzení trocha pravdy, dokazuje nejnovější projekt společnosti Jupe, která navrhla kadibudku vycházející vstříc potřebám 21. století. Je neviditelná, designová a navíc připojená k satelitnímu internetu od Elona Muska.

Jupe je americký startup, za jehož vznikem stojí výstřední Jeff Wilson, který má na svém kontě celou řadu neotřelých projektů. Náplní Jupe je vývoj kosmicky působících tiny housů, na jejichž podobě pracovali také bývalí inženýři ze společností Tesla a SpaceX. Nyní Jupe přichází s novým produktem nazvaným The Portal, který chce zamávat s veškerými představami o podobě venkovních latrín.

Zapomeňte na dřevěné boudy s vyřezávaným srdíčkem, modrou chemií napuštěné mobilní záchody či jamky vyhloubené lopatkou kdesi v hloubi lesa. Jupe přichází s kadibudkou 21. století, kterou si dáte s klidem i na svůj Instagram.

Jak totiž Jupe zjistilo, spát ve futuristických domečcích pod vzrostlými sekvojemi je cool. Ovšem v momentě, kdy si musíte jít odskočit někam za keř a modlit se, aby si stejné místo již nevybral někdo před vámi, vlastně není cool ani trochu.

Foto: Jupe Kadibudka může mít i vlastní napájení elektřinou

Proto se Jupe pustilo do vývoje místa, kde by návštěvníci jeho luxusních pokojíčků mohli vykonat potřebu v prostředí odpovídajícím vysokým nárokům. Tedy aby byla zachována intimita a člověk přesto nepřišel o spojení se světem.

Výsledkem je budka, která je ze tří stan potažená reflexní folií. Díky tomu její povrch odráží okolní prostředí a budka se tak stává téměř neviditelnou. Houbaři by se měli mít na pozoru, aby ve své nepozornosti nezačali v lese do budek vrážet. Trapným momentem by se mohla pobavit i osoba, která se zrovna nachází uvnitř budky. Její dveře jsou totiž z vnitřní části transparentní.

Lze ovšem předpokládat, že každého, kdo budku navštíví, bude zaměstnávat především displej jeho elektronického zařízení. Spousta lidí si totiž nedokáže představit návštěvu toalety bez připojení k internetu. Na to mysleli i v Jupe a budku navrhli tak, aby se s ní bylo možné připojit k satelitnímu internetu Starlink od společnosti SpaceX.

Díky němu lze na toaletě surfovat rychlostí až 200 Mb/s a informovat celý svět o tom, co zrovna děláte. Znamená to tedy, že je kadibudka napájena i elektrickou energií. Ta je získávána prostřednictvím mobilních solárních panelů, přičemž energie je ukládána do baterií. Ty pak napájejí nejen samotný hardware Starlinku, ale také LED osvětlení budky, které ozařuje přibližně trojnásobně větší prostor, než který nabízejí jiné přenosné toalety.

Paradoxně nejslabším článkem celé kadibudky je samostatný záchod. Ten je sice vyvýšený, takže si jeho uživatel připadá jako na skutečném trůnu, tím ovšem vychytávky končí. Kdo by čekal, že bude budka vybavena moderní technologií, která vše, co v ní její návštěvník zanechá, ekologicky zlikviduje, je na omylu.

Pod toaletou je jen obyčejná záchytná nádrž, kterou je nutné pravidelně vyprazdňovat. Jupe dokonce přidává doporučení, že by úklidová služba měla do hlubokých lesů dorazit jednou týdně. Toaleta se navíc nedá ani splachovat, takže pěkné balení na povrchu může ukrývat nemilá překvapení uvnitř.

Překvapivá je však i cena. Ta v případě základního modelu startuje na částce 4 995 dolarů, tedy přibližně 120 tisíc korun. Verze s napájením skrze solární panely je navíc o 100 tisíc korun dražší. K tomu je navíc nutné připočítat i náklady na Starlink, který sice nedávno i v České republice zlevnil, přesto jeho pořízení vychází na dalších 10 tisíc korun, plus měsíční poplatek ve výši minimálně 1 400 korun.

I přes vysokou cenu však Jupe hlásí, že první produkční série již byla vyprodána. Další je naplánována na začátek příštího roku, přičemž časem chce startup nabídnout své kadibudky také formou pronájmu. To by již měla být v nabídce i verze vybavená kompostovacím mechanismem, jejíž cena se vyšplhá na 10 995 dolarů, tedy téměř 270 tisíc korun. Jaké to je trávit čas v úplné samotě se Starlinkem, si lze v České republice vyzkoušet nanečisto, například nedaleko Zlína.