Kam v Česku za hudbou? Vybíráme nejlepší světové události na léto, které jsou ještě volné

Hudba nejlépe chutná v létě – a obzvlášť když máte na dosah koncerty jedněch z největších hvězd svých žánrů. Otevřete si proto kalendáře, vytvořte hromadné konverzace s přáteli a zjistěte, jaký termín si tučnou čárou poznačit. Vybrali jsme devět různorodých hudebních akcí v Česku, na kterých byste možná neměli chybět.

Post Malone

Stěží byste hledali v současném hudebním průmyslu větší jména než Post Malone. Americký zpěvák a rapper, autor hitů jako Better Now, Sunflower nebo Goodbyes, přijede do Česka vůbec poprvé v kariéře a zahájí v Praze evropskou část svého celosvětového turné The Big Ass Tour.

Jestli vás baví moderní pojetí rapu spojeného s prvky R&B a popu, tak si udělejte čas v úterý 12. srpna a dorazte na letiště v Letňanech. Lístky můžete stále kupovat tady.

Tate McRae

Mladší generace zpěváků a zpěvaček občas takříkajíc vybouchne na TikToku a získá tak skvělý rozjezd do dalších let. Něco podobného udělala Tate McRae, australská autorka balady One Day nebo chytlavé pecky Revolving Door, která těsně před astronomickým létem pobaví i tuzemské fanoušky.

Pokud si ujíždíte na líbivém popíku, tak byste pražskou zastávku jejího turné Miss Possessive Tour neměli minout. V O2 areně vystoupí v úterý 10. června – a vstupenky jsou ještě k dispozici.

Kool & The Gang

Cože, Kool & The Gang, kteří dobývali rádia v minulém století a vytvořili jedny z nejvíce nadčasových skladeb v historii, přijedou do Česka? Je to tak, američtí přeborníci ve fúzování funku, soulu, jazzu, R&B a popu, kteří stojí za bombami jako Celebration, Jungle Boogie a Ladies‘ Night, to rozbalí i tady.

Jestli chcete zavzpomínat na staré dobré časy nebo udělat radost (pra)rodičům, velkým písmem si napište, že musíte koupit vstupenky na koncert v pražském O2 universu, který proběhne ve středu 18. června.

AC/DC

High Voltage, Highway to Hell, Back in Black, Thunderstock. Že se vám tyto nesmrtelné hity právě teď rozezněly v hlavě? Počkejte, až je uslyšíte na vlastní uši, protože australští rockeři AC/DC přiletí přes půl planety i do Prahy, aby jí znovu (a teď snad lépe) ukázali, zač jsou toho tvrdé riffy.

Pokud hledáte pořádnou rockovou parádu s partou, lístky na open-air koncert, který vypukne ve čtvrtek 26. června v pražských Letňanech, stále jsou.

Empire of the Sun

Co by to bylo za sezónu, kdyby v ní nebylo něco elektronického? A ideálně tak ikonického, že u toho i krásně zavzpomínáte. Do Česka přisviští Empire of the Sun, dynamické duo hudebníků od protinožců, které stojí za naprostými klasikami typu Walking on a Dream a We Are the People. Prahu navštíví vůbec poprvé.

Jestli vás baví nadčasová elektronická hudba, tak není nic jednoduššího než si udělat čas ve čtvrtek 14. srpna a přijít do Areálu 7 v Holešovicích. A nezapomeňte na lístky!

Lionel Richie

Na závěr trochu zpomalíme, protože tento umělec si to zaslouží. Lionelu Richiemu je sice už 75 let, pořád má ale energii na to, aby bavil svět svými největšími hity. A letos se jeho vystoupení nevyhne ani Praze, kam jede v rámci turné Say Hello to the Hits, což už naznačuje, že půjde o prezentaci těch nejslavnějších skladeb jako Truly, All Night Long (All Night) nebo Hello.

Pokud si chcete užít nestárnoucí americkou klasiku, poznačte si v kalendáři, že v neděli 6. července dorazíte do pražské O2 areny. Vstupenky najdete tady.

Brutal Assault, The Legends Rock Fest a Basinfirefest

Jestli dáváte přednost hudebním festivalům, které jsou natřískané tvrdými kapelami, také nebudete ochuzeni. Milujete metal? Přijďte na Brutal Assault do pevnosti Josefov u Jaroměře. Máte rádi i rock? Tak zkuste The Legends Rock Fest v Hořici. A za zmínku stojí také Basinfirefest, který žánry šikovně kombinuje.