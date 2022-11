Kanyeho Westa odkopla další firma. Pak kontroverzní rapper oznámil kandidaturu na prezidenta

Kanye West se noří hlouběji a hlouběji do bláta. Poté, co se známým rapperem a módním návrhářem rozvázaly spolupráce jeho největší partnerské firmy, dostal košem také od startupu, s nímž chtěl bojovat proti vlivu hudebních streamovacích služeb. Jedna věc mu ale v posledních týdnech přece jen vyšla – alespoň se díky Elonu Muskovi vrátil zpátky na Twitter. A také prý znovu zabojuje o úřad amerického prezidenta. Možná.

Ačkoliv má dnes Kanye West (oficiálně známý jako Ye) několik profesních roli, v první řadě je to především rapper – a to velmi úspěšný. Proto když letos v únoru vydával pokračování globálně dobře přijaté desky Donda, hudební scéna to pozorně sledovala. Ye ovšem podstatnou část z ní šokoval stylem distribuce svých nových skladeb.

Obešel s nimi hlavní streamovací služby typu Spotify a Apple Music (a také YouTube), protože podle jeho slov „přispívají k okrádání umělců“. Místo toho navázal spolupráci s britským startupem Kano, který vyvíjí malé zařízení Stem. S nadsázkou řečeno jde o walkman jednadvacátého století, který uživatelům umožňuje si písničky i remixovat.

„Donda 2 bude k dispozici pouze na mé vlastní platformě Stem Player. Ne na Applu, Amazonu, Spotify nebo YouTube. Dnes umělci dostávají jen dvanáct procent peněz, které průmysl vydělá. Je čas osvobodit hudbu od tohoto utlačovatelského systému. Je čas převzít kontrolu a vybudovat si vlastní,“ napsal tehdy Ye.

Donda 2 do dnešního dne není oficiálně dostupná jinde, plán mu tak vyšel, byť je otázkou, co to udělalo s prodeji. Budoucnost spolupráce s hudebním projektem je ale nejistá, respektive možná už definitivně ztracená – startup s Yem kvůli jeho kontroverzím spojeným s antisemitskými komentáři rozvázal vztahy. Stejně jako Balenciaga nebo Adidas.

Šéf Kana Alex Klein v rozhovoru pro deník LA Times řekl, že ačkoliv s Yem rád spolupracoval, v jistých chvílích už to hraničilo až s autoritářstvím. Ye údajně nechtěl, aby na nové platformě mohli svou hudbu vydávat i další umělci – a když to Klein tlačil kupředu, rozhodl se Ye, že Kano raději koupí, aby tomu předešel. Klein to odmítl.

Hlavním důvodem pro rozvázání vztahů ale nebyla nutně byznysová neshoda, ale především Yeho komentáře z posledních týdnů. Například když si na módní akci Fashion Week v Paříži vzal tričko, které hraničilo s neonacistickými postoji, nebo když měl netaktní narážky na Židy. Za to ho odsoudila řada jmen nejen z hudebního scény.

Jak to s Yem bude dál, je otázkou. Slavný rapper si nicméně jede po svém – a teď může dokonce své názory prezentovat znovu na Twitteru. Elon Musk, který nyní populární sociální síti vládne, mu vrátil zpět jeho oficiální účet, který byl kvůli kontroverzním příspěvkům zablokován. Podobně to nejbohatší člověk planety udělal také v případě Donalda Trumpa. A aby toho nebylo málo, oznámil Ye na rok 2024 kandidaturu na prezidenta Spojených států. Zase.

První semínko už v rámci chystané prezidentské kandidatury zasel, když se v minulosti postavil na stranu bývalého prezidenta Trumpa. Do kampaně chce mimo jiné přizvat i politického – a kontroverzního – provokatéra Mila Yiannopoulose. Opět je ale nutné mít na paměti, že je to Ye – a ten v průběhu své kariéry vymyslel tolik věcí, které nedotáhl, že jeho kandidatura ještě nemusí být stoprocentní. Ostatně i první pokus před prezidentskými volbami v roce 2020 skončil neslavně.