Káva ze Starbucksu za korunu nebo 1+1 jídlo zdarma. Česká aplikace boduje u mladých a chce do regionů
Nebylo jim ještě ani třicet a rádi objevují nové podniky – tak vymysleli aplikaci, která to usnadní i jejich vrstevníkům. A po roce se jim daří.
Aplikace TasteTown, za níž stojí trojice zakladatelů Jakub Vyskočil, Filip Hanzel a Luise Krist, začala loni na podzim propojovat zejména mladé lidi a nejrůznější bistra a restaurace, které pak pro ně připravují speciální nabídky. A akcemi jako kafe ze Starbucksu za jednu korunu se trefila. Po roce existence hlásí 250 tisíc stažení, dlouhodobě patří mezi deset nejžádanějších gastroaplikací na Google Play i v App Storu a úspěšné vykročila i do Polska. Teď se chystá otestovat české regiony a jednat o první větší investici.
Princip TasteTownu je jednoduchý – propojuje uživatele a zapojené gastronomické podniky od fast foodů po fine dining jako Barometr Dining, Fly Vista, Sansho, Občanská plovárna nebo třeba Káva & Kuchyně. Za pravidelný měsíční poplatek si v něm mohou zákazníci vybírat mezi nabídkami, které restaurace připravily ke konzumaci na místě, ale exkluzivně pro ně. Typicky jde o akce 1+1 zdarma, slevy na vybrané produkty nebo jejich pořízení za symbolickou cenu. Zapojených podniků je podle TasteTownu kolem tisícovky, horkou novinkou je například spolupráce s řetězcem Pizza Hut.
„Snažíme se podporovat objevování všech chutí napříč mnoha kuchyněmi,“ říká jeden ze zakladatelů Filip Hanzel s tím, že startup záměrně cílí na příslušníky Gen Z, ostatně i samu firmu tvoří zhruba desítka lidí, kterým ještě nebylo třicet. „Jsme si vědomi toho, že některé podniky jsou u Gen Z méně populární než jiné, vidíme třeba jasnou preferenci řetězců před fine diningem. Nicméně každý podnik má v nabídce své místo,“ dodává. Do aplikace proto patří i mapa s tipy na restaurace, které stojí podle týmu za pozornost, i když nemají žádnou speciální nabídku.
TasteTown je po prvním roce fungování dostupný v Praze, Ostravě, Bratislavě a nejnověji také v Polsku ve Varšavě a Krakově. Z 250 tisíc deklarovaných stažení má TasteTown aktivně denně využívat na 13 tisíc účtů. „Pro nás jsou klíčová hlavně velká města a metropole, i proto jsme chtěli rychle expandovat do Polska, které má 40 milionů obyvatel a šest měst s více než 500 tisíci obyvateli,“ vysvětluje uvažování za růstem firmy Jakub Vyskočil.
Za dva měsíce si mělo TasteTown v Polsku stáhnout přes 20 tisíc uživatelů a zapojily se stovky restaurací, chystá se proto rozšíření i do dalších měst. A stejně tak chce aplikace proniknout i do českých regionů, byť právě tohle původně nebylo v plánu. „Jsme velmi překvapení výsledkem v Ostravě. Aplikaci si tam za necelé tři měsíce stáhlo téměř 20 tisíc lidí, což je výsledek, který jsme opravdu nečekali. Proto jsme se rozhodli, že začátkem roku začneme přidávat i další krajská města,“ míní Luise Krist. Brzy by tak měly přibýt nabídky v Plzni, Olomouci nebo Českých Budějovicích. Na seznamu úkolů pro příští rok mají zakladatelé i vykročení do dalších států.
Na to všechno jsou samozřejmě potřeba i finance. Opakovaný obrat ARR TasteTownu se po roce vyšplhal na 10 milionů korun, do zisku se zatím, zejména kvůli rychlé expanzi, ale nepřeklopil. „Před spuštěním každého nového města a státu je zapotřebí mít dostatečně zajímavý počet partnerských restaurací, což je z pohledu cash flow velmi nákladné. To stejné platí pro marketing, který musí být na začátku každého nového města nebo státu masivní,“ říká Vyskočil.
Startup už dříve získal finanční podporu od vehiklu Jinej Fond Jiřího Hlavenky a Jana Slámy, nyní se chystá na vypsání seed kola, v němž bude usilovat o investici v řádech jednotek milionů eur. „Naše metriky neustále rostou, takže už jsme na číslech, se kterými si dovolíme oslovovat i VC fondy,“ uzavírá Vyskočil.