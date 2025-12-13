Kde se v Česku skvěle a za rozumné peníze najíst podle Michelinu? Tyhle podniky dostaly Bib Gourmand
Michelinské hvězdy si vysloužilo devět českých restaurací, dvakrát tolik jich pak dostalo oblíbené ocenění Bib Gourmand. Které to jsou?
Michelinské hvězdy jsou rozdané. Raduje se z nich hned devět českých šéfkuchařů a jeden z nich, Jan Knedla z Papilia, má rovnou dvě! Z prvního celočeského vydání slavného gastronomického průvodce ale máme radost i my, kdo s chutí nejrůznější podniky navštěvujeme. A kde lépe začít než na místech, která podle Michelinu servírují skvělé jídlo na skvělé ceny? Právě těm udělují komisaři takzvané Bib Gourmand a napříč Českem je získalo osmnáct restaurací. Podívejte se, které to jsou, ať si můžete své gastrotoulky naplánovat.
Tento týden vyhlášené vydání michelinského průvodce jako první mapuje území celého Česka a na rozdaných oceněních je to znát. Nepřekvapivě sice dominuje Praha, řadu ocenění ale komisaři rozdali napříč republikou. Mezi české michelinské restaurace patří po tomto týdnu po dvouhvězdičkovém Papiliu ve Vysokém Újezdě také jihomoravský Essens, zlínská La Villa či olomoucké Entrée. Doplňují je pak pražský Field, La Degustation Bohême Bourgeoise, Levitate, Casa De Carli a Štangl.
Územně o něco pestřejší výběr pak představuje právě selekce Bib Gourmand pro provozovny s výborným jídlem za rozumnou cenu. Z osmnácti oceněných podniků je patnáct nových a najdete je od Budyně nad Ohří po Šumperk a dál. Konkrétně to jsou tyto:
Valoria, Brno
Brněnská Valoria je zážitková restaurace zaměřená na mezinárodní kuchyni. Vedle parádního jídla se soustředí na skvělý servis a vůbec celkový zážitek z vaší návštěvy.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Šupina a šupinka, Třeboň
Kdo kdy slyšel o Třeboni, jistě slyšel i o kapřích hranolkách právě z restaurace Šupina a šupinka. Ryb si tady ale dáte mnohem víc a vybírat můžete i z několika nerybích pokrmů.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Long Story Short Eatery & Bakery, Olomouc
Long Story Short Eatery & Bakery patří do rodiny olomouckých podniků Petra Heneše. Vybírat tu můžete z denního a večerního menu, a když na to dojde, tak i přespat ve stejnojmenném hostelu. Vše navíc najdete v prostorách bývalé historické pevnosti.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Dvůr Perlová voda, Budyně nad Ohří
Bývalý statek přeměněný na restauraci s vlastním minipivovarem na letošních michelinech bodoval hned dvakrát – dostal totiž také zelenou hvězdu za svůj přístup k udržitelnosti.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Miura, Čeladná
Pokud má nějaké místo na severovýchodě Česka pověst prémiové lokality, je to Čeladná. A ví to i Michelin, který do svého průvodce zařadil rovnou dva místní podniky. Legendární Miura navíc dostala i Bib.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
The Eatery, Praha
Jedna z nejoblíbenějších holešovických restaurací servíruje hravou českou kuchyni a Bib Gourmand získala už před lety. Letos ho zaslouženě obhájila.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Na Kopci, Praha
Nenápadná pražská rodinná restaurace kombinuje českou a francouzskou kuchyni a dlouhodobě platí za místo, jehož návštěvou nikdy neuděláte chybu. Bib Gourmand získala opakovaně v evropských vydáních Michelinu a teď i v tom českém.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
U Matěje, Praha
Restaurace Jana Punčocháře je, jak je dobře známé, zaměřená na tradiční českou kuchyni a dobré pivo. A má připomínat atmosféru zájezdního hostince.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Šatlava, Hradec Králové
Šatlava je místo, kam při návštěvě Hradce Králové zamíří snad každý. Teď svůj status podniku, který si drží skvělou úroveň, víc než potvrdila.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Atelier bar & bistro, Brno
Kombinace neformálního bistra, které často mění své menu, a živého baru, kde vám klidně udělají koktejl na míru, tvoří skvělé místo, kde zapomenete na svět kolem.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Alma, Praha
Pražský gastronomický hub Vojty Václavíka nabízí restauraci, bar, kavárnu či vinárnu a v podstatě neustále se tady něco děje. A mají tu asi ten nejlepší tatarák.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
U Kalendů, Praha
Ambiente má letos už dvě michelinské restaurace a hospoda (k níž patří i sousední pekárna) U Kalendů jim zdatně sekunduje. Čím? Skvělým pivem i jídly ze surovin, jako jsou mnohými opovrhované vnitřnosti.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Štipec, Plzeň
Vyhlášená plzeňská restaurace s otevřenou kuchyní a pecí, kde se denně peče chleba a vaří. Na ohni se tu dělá zelí, hlíva i mrkev, o masu ani nemluvě.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Bohém, Litomyšl
Litomyšlská restaurace Bohém je součástí tamního hotelu Aplaus a soustředí se, jak už její název naznačuje, na českou kuchyni, kterou ale servíruje v moderním hávu.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Goldie, Tábor
V hotelu, konkrétně v táborském podniku Nautilus, najdete i další Bibem oceněnou restauraci Goldie. Michelin doporučuje ochutnat zdejší degustační menu.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Dejvická 34, Praha
Nenápadná, ale dlouhodobě vyhledávaná restaurace Tomáše Černého si na nic nehraje, a právě díky tomu sbírá chválu. I ona si Bib Gourmand vysloužila opakovaně.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Výčep, Praha
Jídlo jako od babičky a moderní valašská hospoda v srdci Vinohrad – tak o sobě Výčep na Korunní sám mluví, a kdo ho zná, ví, že místní jídlo vás většinou opravdu pohladí.
Ulož si na Instagramu | Ulož si na mapách
Perk Restaurant, Šumperk
Perk Restaurant v Šumperku je součástí stejnojmenného a vyhlášeného hotelu. Ten se, mimochodem, letos dostal i na seznam nejlepších českých hotelů podle Michelinu.