Když se fotbalová legenda spojí s byznysmeny z Červeného Jelena. Petr Čech chce lidem pomáhat růst

Fotbalová historie nepoznala moc lepších brankářů, než byl Petr Čech. V dresu londýnské Chelsea vyhrál český gólman všechno, co šlo, a zapsal se do klubové historie. Nejvíce startů ze všech má také v reprezentačním dresu. Po ukončení kariéry působil několik let ve vedení Chelsea, hraje hokej, bubnuje a se svou sportovní agenturou nechává v Česku přičuchnout k Tour de France. Teď Čech spouští nový byznys: s platformou Glow21 se pouští do oblasti leadershipu a chce na ní předávat své bohaté zkušenosti, které během života získal.

Jde o společný projekt Petra Čecha a jeho zastupující agentury The Playbook House společně s Lubošem Kastnerem a Jiřím Panuškou. Ti stojí za manažerskou společností BC21 a jsou mimo jiné spolumajiteli známé pražské restaurace Červený Jelen. Sami se na leadership a firemní rozvoj dlouhodobě zaměřují. Teď své aktivity rozvinou společně s bývalým fotbalovým brankářem. Ten po skončení kariéry zůstal v Londýně, do Česka se ale pravidelně vrací, brzy kupříkladu kvůli cyklistickým závodům L’Etape Czech Republic by Tour de France.

„Naším cílem je tvořit zajímavý obsah pro lidi – ať už ze sportovního, či byznysového prostředí. Projekt je určený pro všechny, kdo by se chtěli zlepšit v nastavení mindsetu, jak najít správnou disciplínu, správnou formu rozhodování, jak pracovat pod tlakem. Prostě být lídry pro svoje okolí. Věřím, že stále více lidí bude podobný obsah zajímat a bude důležitý pro jejich celkový růst. Nikdo nevítězí náhodou. Stejně jako ve sportu i v životě a byznysu je výhra výsledkem tvrdé práce, disciplíny a schopnosti neztratit směr,“ říká Petr Čech.

Foto: Glow21 / CzechCrunch Petr Čech a Luboš Kastner, spoluzakladatelé platformy Glow21

Nová platforma má propojovat osobní zkušenosti, digitální nástroje a praktický obsah. Vedle interaktivních e-learningových kurzů, personalizovaného obsahu a individuálního mentoringu nabídne také přednášky a workshopy přímo s Petrem Čechem. Bližší informace o Glow21 ale zatím nejsou známy.

O tom, zda kvůli platformě vzniká samostatná společnost, případně kdo a za jakých podmínek do ní investuje, nechtěli zástupci Glow21 na dotazy CzechCrunche prozradit. Stejně jako to, jaké jsou plány ohledně tržeb a celkové ekonomiky projektu. Uvádí jen, že mají ambici stát se globální značkou v oblasti leadershipu.

„Petr Čech je mnohem víc než jen sportovec s mimořádnými výsledky. Je symbolem dlouhodobé výkonnosti, strategického myšlení, pokory a schopnosti zvládat krize – což jsou přesně ty kvality, které dnes definují skutečného lídra. Ať už jde o byznys, neziskovku, akademickou sféru, nebo sportovní prostředí. V době neustálých výzev a změn je téma dobrého leadershipu zásadním a rozhodujícím faktorem úspěchu,“ říká Luboš Kastner, který se stal v posledních letech jednou z nejvýraznějších mediálních tváří gastronomického byznysu.

Společně s Jiřím Panuškou (který je také členem aktivních armádních záloh), Lubem Osuským, Radkem Horníkem a Patrikem Jarošem vlastní Kastner nejen restauraci Červený Jelen, ale pod hlavičkou skupiny H5 také několik podniků v Plzni v čele s šenkem a restaurací Lékárna, Plzeňkou či Cavino. V rámci společnosti BC21 se věnují byznysovým, marketingovým, retailovým a gastro konzultacím.

Všechny jejich aktivity zastřešuje skupina Red Castle Business Group (RCBG). Podporují i řadu dobročinných či kulturních projektů a to stejné plánují také s Petrem Čechem. V rámci Glow21 věnují pětinu kapacit neziskovým iniciativám, jako jsou školy, menší spolky nebo sportovní kluby.