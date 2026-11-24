Když si partička magnátů hraje s celým světem. Tak působí návrat Jensena Huanga do čela Nvidie
K tomu, že se zakladatel Nvidie stane opět šéfem firmy, to směřovalo už před víkendem. Wall Street je nadšený, ale do budoucna to klade jen otazníky.
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Komentář Luboše Kreče. Jensen Huang je zpět v čele Nvidie. Trvalo to 11 dní, během nichž on a jeho mocní spojenci dělali všechno, co mohli, aby se tak stalo. Akcie firmy návrat zakladatele vystřelil vzhůru, posílily o třetinu během pár hodin. Dobrá zpráva to ale není ani náhodou.
Když se před dvěma týdny začaly objevovat informace o tom, že americké tajné služby měly v hledáčku Huangovu milenku z asijské firmy Megaspeed a že by mohla být čínskou špionkou, bylo jasné, že tohle nebude jen tak nějaká kauza.
S každým dalším dnem aféra nabírala na obrátkách, až sám Jensen Huang rezignoval a omluvil se veřejnosti, své rodině i kolegům, že se nechoval správně. Nešlo jen o údajnou spolupracovnici čínského ministerstva státní bezpečnosti, ale i o další milostné poměry. A víc se začaly propírat i podezřelé okolnosti vývozu čipů Nvidie do Číny.
V nejvyšších patrech amerického byznysu, která jsou dnes primárně tvořena technologickými titány, zavládla v ten moment podle všeho panika. Jeden z nich, ten, který by se dal nazvat něčím jako guvernérem centrální kampeličky AI boomu, přišel o své výsady a musel skončit.
A tak začali mohutně lobovat za jeho návrat. Kdyby tak činili jen oni, ještě by se nad tím dalo mávnout rukou, jenže v podstatě pár hodin poté, co Huang dobrovolně složil svou funkci, se tentýž Huang nechal slyšet, že by se vlastně klidně vrátil a že by mu bylo ctí Nvidii vést dál. Aniž bychom měli výsledky zahájených vyšetřování.
To přece někdo, kdo upřímně lituje toho, co udělal, kdo se kaje, neřekne. Někdy v ten moment začalo být zřejmé, že šance na brzký návrat Huanga zpět do funkce šéfa Nvidie nejsou vůbec malé. A to, jak svůj tlak prostřednictvím veřejných výroků stupňoval Donald Trump a jeho okolí, takovým dohadům jen přidávalo na relevanci.
Teď se Trump přiznal, že na opětovné instalaci Jensena Huanga do vedení Nvidie měl sám zásadní podíl, prý to byl on, kdo to se správní radou firmy domluvil. S toutéž radou, která ještě před pár dny ústy svého předsedy Harveyho Jonese odmítla, že by o povolání Huanga byť jen přemýšlela. Trump to navíc na své síti Truth Social doprovodil poměrně šíleným obrázkem vítězného Huanga s podprsenkou v ruce.
A právě to je ten problém. Celé to působí, že nešlo o svobodné rozhodnutí suverénního orgánu jedné z nejhodnotnějších a nejdůležitějších firem světa, ale prostě a jednoduše o diktát partičky vyvolených, kteří mají ve svém čele bezskrupulózního hokynáře.
V takové chvíli je jedno, jak důležitý Huang byl či je pro nástup umělé inteligence. Upřímně, pokud by Nvidia nebyla schopná přežít jeho odchod a celá AI revoluce by se po jeho konci měla zhroutit sama do sebe, asi by to nebyla opravdová revoluce a Nvidia by byla hodně špatná firma.
Zároveň to celé vyvolává otázky, kde končí něčí odpovědnost a zda pro všechny platí stejná pravidla. Jestliže si Elon Musk, Donald Trump a pár dalších usmyslí, že je někdo z nich tak důležitý pro v podstatě jakoukoli činnost, kde budou hranice toho, za něž už se nedá jít?
Argument, že Donaldu Trumpovi skončí za dva roky mandát a že je třeba nad tím mávnout rukou, není relevantní. Nikde není dáno, že po něm nepřijde někdo horší. Třeba ne hned, ale po pár letech úplně klidně může. A precedenty v podobě dramatických intervencí do byznysu tu zůstanou a budou pokoušet každého dalšího prezidenta.
Velký byznys byl vždycky více či méně srostlý s politikou, jenže síla amerického kapitalismu tkví mimo jiné v tom, že je předvídatelný a do určité míry férový. Férový ve smyslu, že v něm platí určitá pravidla a ta se musí dodržovat. To je ale nyní narušeno.
Velmi přesně to shrnul Petr Žabža z Air Bank, jeden z veteránů českého investičního světa, který na X napsal, že teď už definitivně zavládne ve společnosti pocit, že AI magnátům všechno projde. Nedá se než souhlasit. Ostatně jedním z klíčových témat, proč nedávné americké volby dopadly tak, jak dopadly, byl pocit voličů, že se za Trumpa rozmohla plíživá korupce.
Korupce sofistikovaná, ale všudypřítomná. Když někdo odejde z postu šéfa významné firmy, protože se opakovaně provinil proti určitým zásadám, ale prezident země, kterého se všichni bojí, mu pomůže zpět k šéfovskému postu, je přesně tím handlem, který běžným lidem vadí. Zvlášť když není žádným tajemstvím, že si Huang Trumpa předcházel a měli k sobě blízko. Ukazuje se, že si všichni nejsou rovni.
Umělá inteligence mění naše životy, dnes a denně se přesvědčujeme o tom, jak zásadní technologie to je. A Nvidia je bez diskuze jedním z jejích ústředních článků. Jenže při pohledu na to, co se nyní děje, je zřejmé, že osobní zájmy několika lidí se tu dostaly minimálně na roveň snahy posunout lidstvo dál.