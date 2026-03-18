Komise představila 28. režim s jednotnými pravidly pro firmy. Nesplňuje svůj hlavní cíl, zní od startupů
Startupy i investoři po změnách volají roky. Současný návrh podle nich jde správným směrem, ale není dostatečný.
Evropská komise ve středu představila návrh na takzvaný EU Inc. neboli jednotný soubor pravidel pro fungování firem, známý i jako 28. režim. Podnikatelské prostředí napříč unií je totiž pořád fragmentované, což má nový návrh vyřešit. Zejména startupové prostředí po těchto úpravách volá roky, prezentované změny ale podle některých nejsou dostatečné. „Není to kompletní řešení, ale je to nezbytný a podle nás dobře strukturovaný první krok,“ hodnotí předseda České startupové asociace Jiří Vicherek.
EU Inc. má podnikatelům usnadnit zakládání, provoz i růst v rámci celé unie a má je motivovat k tomu, aby své firmy zakládali v Evropě místo například Spojených států, kde je pro jednoduchost podnikání populární stát Delaware. Aktuálně napříč EU funguje sedmadvacet vnitrostátních právních systémů a více než šedesát různých právních forem společností. „Tato složitost může zpozdit založení společnosti o týdny, či dokonce měsíce, což zpomaluje růst, zvyšuje náklady a brání rozšiřování,“ popisuje komise.
Nový návrh tak má v podobě nařízení poskytnout jednotný harmonizovaný soubor pravidel pro firmy, který si budou moci zvolit místo jednotlivých vnitrostátních režimů. „Díky EU Inc. výrazně usnadňujeme zakládání a rozvoj podniků po celé Evropě. Každý podnikatel bude moci založit společnost do 48 hodin, a to odkudkoli v Evropské unii a zcela online. Tento zásadní krok je teprve začátek,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
V návrhu je devět hlavních oblastí, na které komise cílí. Kromě zmiňované rychlosti zakládání firmy a online jde například i o možnost rychleji a jednodušeji podnikání ukončit, zlepšení podmínek pro zatraktivnění investic nebo prostředky pro zlepšení náboru talentů včetně způsobu na vytvoření programů zaměstnaneckých akcií (ESOP). „Klíčovým vítězstvím pro startupisty je, že jde o nařízení, nikoliv o směrnici. Praktickou výhodou je plně digitální administrativa a snaha o harmonizaci startupového financování i ESOP rámců,“ komentuje Vicherek.
Podle Štefana Šuriny z právní kanceláře Eldison je silnou stránkou návrhu jeho digitální a praktické nastavení. „Pokud se podaří skutečně zavést rychlé online zakládání společností, jednodušší správu kapitálu, flexibilnější práci s různými třídami podílů či akcií a funkční režim pro employee stock options, může to být pro evropské inovační prostředí velmi pozitivní změna,“ hodnotí s tím, že právě v těchto oblastech dnes Evropa často zaostává za Spojenými státy.
EU Inc. sice vytváří společný evropský obal, ale v řadě klíčových otázek stále ponechává významný prostor národnímu právu.
Po vytvoření EU Inc. volají evropští startupisté a investoři roky, větší prostor iniciativa získala koncem roku 2024, kdy petici za změny podepsaly tisíce lidí z oboru včetně podnikatelských špiček. Dle autorů iniciativy současný návrh obsahuje několik zlepšení. „Ale přesto nesplňuje svůj hlavní cíl: vytvořit jednotný standard pro celou Evropu, který by našim startupům zajistil právní jistotu,“ napsali na síti X.
„Trh, investoři i část startupové komunity doufali, že Evropa přijde s řešením, které nabídne opravdu jednotný a plně samostatný právní rámec pro firmy působící přeshraničně. To se zatím neděje,“ hodnotí také Šurina. „Návrh je výrazně užší než původní, z podstaty maximalistická představa iniciativy EU Inc. Neřeší opravdu hloubkové problémy,“ přidává Vicherek.
Radka Andrlová z kanceláře Sedlakova Legal návrh označuje za zásadní posun, nicméně problém podle ní nastává v tom, co návrh zatím neřeší. „Daňový režim, pracovní právo i insolvenční pravidla zůstávají v gesci členských států. Byť všichni očekávali velké výhody zejména také v unifikaci ESOPů, pořád zůstává problém v tom, že daňové otázky zůstanou na úrovni členských států. Bohužel tedy 28. režim naše stále skloňované téma zdanění ESOPů neřeší,“ míní.
„EU Inc. sice vytváří společný evropský obal, ale v řadě klíčových otázek stále ponechává významný prostor národnímu právu, zejména v oblasti daní, pracovního práva nebo dalších korporátních aspektů,“ popisuje Šurina. Jak doplňuje Andrlová, v praxi se budou muset i české firmy vypořádat s kolizí několika právních norem: „Klíčové bude, jak se nový rámec propojí s lokální regulací v oblasti daní, zaměstnávání a ochrany dat.“
Návrh EU Inc. teď čeká projednání v Evropském parlamentu a Radě, cílem komise je dosáhnout dohody do konce letošního roku. „Zatím není zdaleka jisté, jestli se to podaří, a pokud ano, tak jestli se všemi aspekty, které jsou navržené. Výsledek ještě může dopadnout trochu jinak, takže hodnocení dnes je možná ještě trochu předčasné,“ dodává Lukáš Konečný z fondu Y Soft Ventures.
Podle něj budou důležité také další navazující úpravy pro sjednocování trhu a snižování frikcí. „Myšlenka EU Inc. je určitě krok dobrým směrem. Jestli jednou v Evropě nahradí Delaware, ale záleží na tom, jak ambiciózní bude EU. Přece jen společnost zakládáte jen na začátku, pak vás čekají roky každodenní práce, byrokracie a administrativy nejen vůči státu, ale třeba vůči finančním institucím nebo i zákazníkům. A to je úplně jiný příběh,“ uzavírá.