Konec excelové otročiny. Investor si v AI nakódoval pomocníka, který za něj hodnotí i hlídá firmy
Místo hodin počítání to zabere pár vteřin. Marek Kříž si postavil systém, který mu hází valuace tisíců firem a kontroluje i jeho portfolio.
Když nedávno Dušan Šenkypl ze skupiny Pale Fire Capital popsal svého AI náčelníka, ukázal, jak umělá inteligence mění práci jednoho z nejzkušenějších českých manažerů. Podobnou cestu razí ale i další tuzemští byznysmeni. Marek Kříž, zakladatel investiční firmy Point FM, přes kterou drží podíly například v agentuře Able nebo ve startupu Verzuz, si postavil s pomocí AI nástroj, jenž nahrazuje tým finančních analytiků a pomáhá mu řídit jeho investiční aktivity.
Nástroj nazvaný Scout supluje Křížovi tým finančních analytiků a pomáhá mu řídit jeho privátní investiční aktivity. Inspirací mu byl právě Šenkyplův příběh. „Po dlouhé době jsem narazil na nějaký reálný případ využití AI. Všichni pořád píšou, jak to používají, ale málokdy ukážou reálný příklad z praxe. Já přitom dělám něco podobného na denní bázi pro skórování a valuaci firem,“ popisuje Kříž s tím, že nástroj mu už dnes hází odhady valuací, které nejsou daleko od reality.
Scout funguje jako kompletní analytická databáze. Po stisknutí jediného tlačítka najde firmu na portálu Justice.cz, projde tamní Sbírku listin, klasifikuje dokumenty podle českých účetních standardů a postupuje rok po roce zpět, dokud nemá tři čitelné roky finančních dat. Následně pošle účetní závěrky – včetně naskenovaných PDF – jazykovému modelu, který z nich vytáhne klíčová čísla jako tržby, EBITDA, čistý zisk, aktiva, vlastní kapitál nebo počet zaměstnanců. Nakonec spočítá interní skóre, vygeneruje diskontovanou analýzu peněžních toků, aplikuje sektorové násobky a vrátí rozsah férové hodnoty firmy.
„Manuální stažení tří roků výkazů z Justice.cz a převedení do Excelu – to je patnáct až dvacet minut na firmu. Při screeningu sektoru se dvěma sty firmami jsou to desítky hodin práce, kterou nikdo nedělá rád. Tak jsem si postavil nástroj, který to dělá za mě,“ říká Kříž.
V databázi má aktuálně nahraných asi dva tisíce firem a každou z nich Scout dokáže zpracovat do devadesáti vteřin. Důležité je, že systém zároveň skóruje firmy proti konkrétní investiční tezi. Když uživatel hledá třeba ziskové české rodinné firmy, které už nerostou, vyhodnotí mu stejnou společnost úplně jinak než investorovi, který sází na rychlý růst. Algoritmus navíc zohledňuje pozici firmy na trhu i proběhlé konkurenční transakce, u standardních softwarových firem aktuálně počítá například i s rizikem nástupu AI.
Kříž tak Scouta například „pustil“ na Aukro – firmu z portfolia právě Šenkyplovy skupiny Pale Fire Capital. Scout automaticky stáhl sedm let účetních závěrek, extrahoval kompletní finanční řadu a spočítal čtyři dílčí skóre: jedno odvislé od růstu, další podle marže, efektivity a stability. Výsledný rozsah férové hodnoty ukázal na částku mezi 613 miliony a jednou miliardou korun s mediánovou valuací 830 milionů.
Nejzajímavější částí výstupu ale podle Kříže nebyly samotné cifry, nýbrž rizika, která si Scout vytáhl sám. Nástroj například upozornil na to, že nákupní AI agenti mohou v horizontu tří až pěti let komoditizovat vrstvu procházení a objevování zboží na marketplace platformách. Nikdo mu to do zadání nepsal, vyplynulo to z interní znalostní báze, kterou si systém průběžně prochází. Stejně tak automaticky upozornil na chybějící data za rok 2022.
Kříž ale zdůrazňuje, že Scout není náhradou za skutečný proces due diligence. Logicky skrze data z obchodního rejstříku nevidí do interních hospodářských detailů a neví třeba nic o synergiích uvnitř portfolia Pale Fire Capital, nemá také přístup k produktové roadmapě. „Pořád dělám stejnou investiční práci jako kdokoli jiný. Jen mám infrastrukturu, která mi umožňuje pokrýt víc firem, než bych ručně zvládl. To je rozdíl,“ shrnuje.
Nástroj se neomezuje jen na valuace. Kříž ho má napojený na svůj osobní Notion, kam si třeba automaticky tahá shrnutí z odebíraných newsletterů a na jejich základě nechává AI generovat investiční hypotézy. Hlídá mu zároveň stávající portfolio a navrhuje akce – třeba když valuace firmy v nástroji výrazně odskočí od podmínek, za kterých je podepsaná investiční dohoda.
Celá infrastruktura běží na minimalistickém technologickém základu. Frontend připomíná spíš terminálový dark mode à la Palantir než typické finanční dashboardy. Pod kapotou je Next.js, databáze Supabase s vektorovým rozšířením pgvector, jazykový model Claude Sonnet na extrakci a analýzu dat, embeddingy od OpenAI na znalostní bázi a Vercel jako hosting. Datové zdroje jsou veřejné rejstříky ARES a Justice.cz. A celé to postavil s nástrojem Claude Code jako programátorským parťákem.
Jak Kříž celý systém vyvíjel, postupně mu došlo, jaký má AI potenciál proměnit poměry na investiční scéně. „První screening sektoru se dvěma sty firmami dřív zabral tři lidi a tři týdny. Dneska ho mám hotový do dalšího rána. Není to o rychlosti – je to o tom, kolik trhu zvládnu pokrýt jako jeden člověk,“ říká. Tím, že jeho nástroj firmy průběžně skóruje vůči předem definované investiční tezi, investor okamžitě vidí, které příležitosti by mohly stát za pohled a které mu naopak vůbec nesedí.
Scouta zatím Kříž vyvíjí pro sebe. „Napadlo mě sice, že by se to možná dalo nabídnout dál jako SaaS řešení, ale zatím jsem o tom do hloubky neuvažoval,“ připouští.
V hlavě má ale jeden scénář: do budoucna by to mohlo být tahákem, kdyby otevíral profesionální fond. „Všichni mluví o tom, že budou vznikat jednočlenné AI startupy s obří valuací. Já jdu zjevně spíš cestou jednočlenného AI investičního fondu,“ směje se Kříž.