Kvůli pití přišel o vztah a na truc vytvořil seznamku, co vydělává stamiliony. Zavrhl ji a staví AI dohazovače
Justin McLeod založil Hinge po rozchodu se svou osudovou láskou. Dnes chce swipování nahradit AI, která lidem vybere vhodný protějšek.
Kdyby šlo o kteréhokoli jiného zakladatele, patrně by dál obhajoval systém, který sám vymyslel a který mu vydělal miliony. Justin McLeod však dělá pravý opak. Muž, který stál za jednou z nejúspěšnějších seznamek posledního desetiletí, nedávno získal 18 milionů dolarů na projekt postavený na myšlence, že profily, swipování a chatování s desítkami lidí najednou jsou špatný nápad.
McLeod založil Hinge v roce 2011, tehdy ještě jako student MBA na Harvardu. Jeho aplikace tehdy fungovala na stejném principu jako Tinder, který vznikl ve stejném roce. Líbí se vám tvář člověka, která se objevila na obrazovce vašeho smartphonu? Přejeďte po ní palcem doprava. Nezdá se vám? Doleva, a už ji dost možná nikdy neuvidíte.
Loni však McLeod z pozice šéfa Hinge odstoupil a s novou firmou Overtone se pouští do něčeho, co sám popisuje jako protiklad všeho, co dosud budoval.
Overtone financuje mimo jiné Match Group, tedy společnost, která vlastní Hinge, Tinder i OkCupid a která byla dosud McLeodovým zaměstnavatelem. Investiční kolo dále podpořily FirstMark Capital a Pace Capital. Do představenstva usedli terapeutka a autorka vztahových bestsellerů Esther Perel, šéf Match Group Spencer Rascoff a poradkyně pro vedení lidí Diana Chapman.
„Overtone není seznamovací aplikace,“ napsal McLeod na firemním blogu. „Myslím tím, že nejde o sociální platformu s profily, které redukují lidi na statistiky, citáty a fotografie. Nejsou tu žádné neprůhledné algoritmické kanály vytrénované na impulzivních rozhodnutích během zlomku sekundy. A není tu ani žonglování s lajky, shodami a konverzacemi s mnoha lidmi najednou,“ dodal vzápětí.
Firma sama sebe popisuje jako „službu založenou na hlasu a zvuku, poháněnou umělou inteligencí, která zprostředkovává pečlivě vybraná seznámení.“ A ačkoli jsou veřejně dostupné informace o ní zatím dost neurčité, rozhodně budí pozornost.
Místo klasického profilu má Overtone pracovat s tím, co o sobě lidé řeknou nahlas. „Každého člověka poznáváme do hloubky. Učíme se o něm z jeho vlastního hlasu a nasloucháme jeho jedinečnému příběhu,“ popisuje McLeod přístup firmy.
Systém podle něj nemá uživatele zahltit desítkami možností, ale nabídnout pouze ta seznámení, která podle dat a analýzy skutečně stojí za to.
„Zprostředkujeme jen taková seznámení, která mají smysl a která vycházejí z poznatků o partnerských vztazích a pečlivého posouzení. Otevřeně vysvětlíme, proč se domníváme, že je pro vás daný člověk vhodným protějškem,“ uvádí web nové aplikace. Overtone se má spustit ještě letos, zatím však pouze v omezeném počtu lokalit, které společnost ještě neupřesnila.
Láhev, zlomené srdce a vývojářská cesta z krize
Hinge dnes patří mezi klíčové značky Match Group. Podle serveru Business of Apps aplikace v roce 2025 vygenerovala tržby ve výši 689 milionů dolarů a využívá ji kolem 30 milionů lidí, přičemž 1,95 milionu z nich platí za prémiové služby. Ve Spojených státech má aplikace na trhu online seznamek podíl 22 procent.
Zásadní zlom v její slávě přišel v roce 2016, kdy Hinge opustil čisté „swipování,“ tedy rozhodování se pohybem prstu po obrazovce jen na základě vzhledu, a zavedl takzvané prompty. Uživatelé v nich doplňují věty typu „Na mém seznamu věcí, které chci v životě zažít, je…“ nebo „Fakt o mně, který lidi překvapí, je…“. Odpovědi se zobrazují přímo u profilu a mají sloužit jako téma pro zahájení konverzace.
Ke změně přístupu McLeoda přivedl podle serveru Dexerto také jeho vlastní milostný příběh. Během studií na Colgate University se rozešel s dlouholetou přítelkyní Kate Sternovou, kterou považoval za svou osudovou lásku. Důvodem byl jeho problém s alkoholem, kvůli kterému musel podstoupit léčbu a následně se stal abstinentem.
Když se mu však podařilo vymanit z pout závislosti, narazil na další překážku. Zůstal sám. A cítil se ztracený. Do té doby se totiž s ženami seznamoval zpravidla v barech. Právě tehdy vznikl nápad na vytvoření Hinge, aplikace, ve které si lidé na základě fotografií vybírají, s kým se chtějí seznámit.
V roce 2015 ho k tématu ztracené lásky přivedl rozhovor pro New York Times, který s ním vedla oceňovaná novinářka Deborah Copakenová. Na konci interview se ho podle BBC zeptala, zda byl někdy zamilovaný. McLeod jí vyprávěl o své bývalé přítelkyni Kate Sternové, která od něj odešla, ale u níž stále cítil, že pro něj byla „tou pravou.“ Novinářka se následně měla přiznat, že sama v životě řešila podobnou vztahovou situaci. Nikdy se však neodvážila jednat, měla totiž za to, že je na nápravu rozbitého pouta pozdě.
McLeod se ale nebál. Krátce po rozhovoru odletěl do Švýcarska, kde jeho expřítelkyně žila a kde se měla za měsíc vdávat. Během několika dní svatbu zrušila a s McLeodem se dali znovu dohromady.
Copakenová o celém příběhu později napsala článek do rubriky Modern Love, který se podle McLeoda stal jedním z nejsdílenějších textů, jaké kdy New York Times v této sekci publikoval. Deník později přidal také navazující text o tom, zda by se lidé měli pokoušet najít své ztracené lásky. Příběh se dočkal i televizního zpracování v seriálu Modern Love od Amazon Prime, kde McLeoda ztvárnil herec Dev Patel.
Od povrchní touhy k hloubkové analýze AI
Právě zkušenost s návratem k expřítelkyni podle McLeoda odstartovala přehodnocení Hinge. Z aplikace založené převážně na fyzické přitažlivosti se měla stát platforma, která lidi vede k tomu, aby se skutečně poznali a chodili na schůzky, jež nekončí po první noci.
Nová firma, kterou McLeod buduje, tak nezačíná od nuly. Navazuje na motiv, který se v jeho kariéře opakuje: nedůvěru k tomu, že náhodné seznamování založené na prvním dojmu vede k fungujícím vztahům.
Kontext, ve kterém Overtone vzniká, tomu nahrává. Podle průzkumu Forbes Health z roku 2024 mezi tisícovkou respondentů uvedlo 78 procent uživatelů seznamovacích aplikací, že jsou z nich vyhořelí. Dotazovaní trávili na seznamkách v průměru 51 minut denně, aniž by to podle nich často vedlo k naplňujícím vztahům.
Většina velkých seznamovacích aplikací na tuto únavu reaguje tím, že do procesu přidává další vrstvu umělé inteligence. Ta generuje návrhy na zahájení konverzace nebo pomáhá sestavit profil.
McLeod se nyní zřejmě vydává jinou cestou. Umělá inteligence má podle něj sloužit především k tomu, aby zúžila okruh lidí, se kterými se má uživatel vůbec potkat, nikoli aby za něj vedla konverzaci. Podobným směrem se podle zdrojů vydávají také menší hráči Ditto a Date Drop, kteří rovněž stavějí na algoritmickém párování namísto nekonečného vybírání z fotografií.
Overtone tím zapadá i do širšího pohybu na trhu. Bumble podle dostupných informací testuje verzi bez swipování a Facebook zase nabízí vlastního seznamovacího asistenta založeného na umělé inteligenci. Otázka, kterou si však komentátoři v případě Overtone kladou hlasitěji než u konkurence, zní: Co znamená, když systém sám rozhoduje o tom, koho vám představí, a vy do tohoto rozhodnutí předem nevidíte?
Seznamovací aplikace jsou velkým tématem i v Česku, jak potvrzuje druhá vlna výzkumu Současná česká rodina z roku 2025. Zapojilo se do ní více než 3 700 respondentů ve věku od 21 do 74 let a část šetření se zaměřila také na lidi bez partnera. Těch je v české populaci přibližně 18 procent, přičemž nejvyšší podíl připadá na věkovou skupinu od 21 do 29 let.
Ti, kteří vztah aktivně hledají, se přitom ve velké míře spoléhají na internet. Online seznamky využívá 52 procent nezadaných, sociální sítě 49 procent a mobilní seznamovací aplikace 37 procent. „Seznamování bez internetu si dnes velká část nezadaných už ani neumí představit,“ shrnul sociolog Martin Kreidl.