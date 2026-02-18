Lego otevře oficiální prodejnu v centru Prahy. Pořídíte tu i exkluzivní stavebnice, jaké jinde ne
V ulici Na Příkopě spojující Václavské náměstí a náměstí Republiky se letos na podzim objeví oficiální dvoupatrový obchod Lego.
Nadšenci do kostek Lego, těšte se. Dánská společnost v Česku otevře oficiální prodejnu, která nabídne jak klasické stavebnice, tak dárky k nákupu, možnost pořídit si konkrétní dílky, ale i limitované kousky, které se do jiných obchodů nedostanou. Navíc v samotném centru Prahy.
Bude to ještě letos. A bude to v srdci hlavního města. „Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit síť prodejen Lego otevřením druhé prodejny v Praze. Našli jsme ideální místo v ulici Na Příkopě,“ říká šéfka marketingu Lega Shweta Munshi o novém obchodě, jehož spuštění je v plánu na podzim tohoto roku.
Na spojnici Václavského náměstí a náměstí Republiky Lego otevře hned dvoupatrovou pobočku s 686 metry čtverečními prodejní plochy. „Nová prodejna Lego se stane přední lokalitou pro uvedení nových produktů a pořádání akcí, a zároveň bude sloužit jako centrum pro naši komunitu i pro nové stavitele,“ dodává manažerka. A hlavně bude místem, kde seženete stavebnice, jaké jinde ne.
Vedle standardní nabídky totiž nový obchod láká nejen na možnost pořízení konkrétních dílků či sestavení figurek pro vaše vlastní výtvory, ale nabídne i stavebnice jinak dostupné pouze v e-shopu Lego a v jeho oficiálních obchodech. Pro hlavní město to bude teprve druhá taková prodejna, avšak za tou první nadšenci do kostiček museli cestovat až do obchodního centra na Chodově, kde funguje od podzimu roku 2022.
Od letošního podzimu – datum otevření i přesné místo Lego ještě upřesní – bude ale stačit cesta do centra Prahy. Mimochodem do stejné ulice, kde začátkem roku zavřelo známé hračkářství Hamleys.