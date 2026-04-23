Marek Dospiva dál proměňuje okolí Florence a Masaryčky. Otevřel tu polikliniku za 130 milionů korun
Před 10 lety neměla Penta žádnou nemocnici ani ambulanci, nevěděla totiž, zda vstup do tohoto odvětví dává smysl. Dnes už provozuje desítky zařízení.
Miliardář Marek Dospiva má k okolí Florence a Masarykova nádraží důvěrný vztah. Jako malý kluk tu musel sekat travnaté pásy u chodníku, kam se chodili vyběhat sousedovic psi, poté se rád díval na místo ze střechy kancelářské části hotelu Marriott, když tam ještě sídlila Penta. Ale ne snad, že by v tom měl nějaké zalíbení – právě naopak. Dospivovi vadilo, co vidí, a tak začal plánovat, jak tuto část Prahy změní. Jeho investiční společnost zde už vybudovala projekt Zahy Hadid nazvaný Masaryčka, postupně zastavuje železniční brownfield, aby uvolnila prostor pro zcela novou čtvrť, a teď tu také otevřela svou vlajkovou polikliniku.
Síť Penta Hospitals přitom před deseti lety začínala prakticky od nuly. „Tehdy jsme neměli žádnou nemocnici ani ambulanci, jen tým, který přesvědčoval vedení Penty, že vstup do tohoto odvětví dává smysl,“ vzpomíná Václav Jirků, partner skupiny zodpovědný za její zdravotnické portfolio. První akvizice, zařízení ve Vrchlabí, prý navíc nebyla okamžitým důkazem úspěchu. „Šlo totiž o vybydlený areál bez personálu, který byl ve ztrátě,“ doplňuje Jirků. Dnes už ovšem Penta Hospitals provozuje celkem 17 nemocnic akutní i následné péče a k tomu síť 54 specializovaných center pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.
Poliklinika Florenc proto pro Dospivu není jen „další ordinací“, ale součástí dlouhodobého rozšiřování zdravotních služeb Penty. „Jde také o vstupní bránu do budoucí čtvrti Florenc 21, což přispěje k postupné revitalizaci a proměně celé oblasti,“ říká. V novém zařízení bude široké spektrum zdravotních služeb napříč řadou medicínských oborů. Pacienti zde najdou péči například v oblasti interního lékařství, urologie, neurologie, diabetologie, ortopedie, dermatologie, pediatrie, fyzioterapie, kardiologie či gynekologie a porodnictví. „Nabídneme tím všechno na jednom místě,“ popisuje šéfka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.
V blízkosti polikliniky je přestupní stanice metra, v okolí navíc žije i pracuje velké množství lidí. „Dosud tu ale chybělo místo, kde by byla dostupná komplexní ambulantní péče,“ uvádí Vaculíková. Penta Hospitals do prostoru investovala téměř 130 milionů korun, s projektem jí pomohla realitní odnož skupiny. Poliklinika sídlí v objektu nazvaném Bastion Florenc, který Penta před lety získala koupí společnosti Rextim holding, pod niž spadá i ČSAD Praha holding. V rámci dealu tehdy ovládla také autobusové nádraží na Florenci. „Budovu jsme pořídili v roce 2023, zmodernizovali a následně investovali do designu fasády a zelených teras,“ připomíná manažer Penty Real Estate David Chlumecký.
Penta má za sebou historicky nejúspěšnější období. Za finanční rok 2025 vykázala rekordní čistý zisk ve výši 17,5 miliardy korun, zatímco tržby dosáhly necelých 300 miliard. Skupina těží z expanze napříč klíčovými sektory od zdravotnictví po reality, přičemž celý vydělaný zisk hodlá znovu investovat do dalšího růstu. Největší část skupinového zisku generuje lékárenský řetězec Dr. Max, který upevňuje pozici jednoho z největších hráčů v Evropě. Síť se rozrostla na více než
3 200 poboček a výrazně posilovala především v Itálii a Srbsku. Výraznou stopu zanechala Penta v roce 2025 také v realitním developmentu, kde oznámila vstup na londýnský trh.