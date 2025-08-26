Matika není strašák, ale budoucnost. Ví to Čupr, Kaya i Better Stack, podpoří miliony projekt pro učitele
Nezisková organizace Matika Česku spustí od září 15 matematických kroužků po celé zemi. Finanční pomoc získala od významných investorů.
Jakub Nešetřil prodal před lety v rámci miliardového obchodu svůj startup Apiary americkému gigantu Oracle. Petr Zahradník se pak se svou společností Qminers věnuje takzvanému algoritmickému obchodování. A oba se loni rozhodli, že začnou podporovat tuzemské učitele matematiky. A říkají: bez matiky Česku budoucnost nevychází.
Nezisková organizace Matika Česku dlouhodobě upozorňuje na kritický nedostatek učitelů matematiky – a snaží se tento trend zvrátit. Finančně proto podporuje desítky začínajících učitelů, kteří díky měsíčnímu stipendiu 10 tisíc korun měsíčně zůstávají ve školství namísto toho, aby odešli do soukromého sektoru.
„Učitelé matematiky na tom nejsou moc dobře, i když se situace zlepšuje. Data ovšem jasně říkají, že právě oni mají zdaleka největší alternativy jiné práce. Takže mladí učitelé prostě nepřicházejí do systému. Chceme je proto podporovat, aby o ně české školství nepřišlo,“ prohlásil loni Zahradník v našem podcastu Money Maker.
Zakladatelé a členové správní rady projektu Matika Česku: zleva Robert Plaga, Jakub Nešetřil, Michal Pěchouček a Petr Zahradník
Kromě toho chce projekt Matika Česku – společně s partnery z řad neziskových organizací, akademických institucí nebo státní správy – zvyšovat úroveň matematického vzdělávání a také inspirovat novou generaci studentů, aby tento obor nevnímali jako strašáka, ale spíš jako vstupenku do budoucnosti.
Nezisková organizace, v jejíž správní radě sedí i přední expert na umělou inteligenci Michal Pěchouček nebo bývalý ministr školství Robert Plaga, teď zaujala i významné hráče české technologické a investorské scény – partnery venture kapitálového fondu Kaya VC, online supermarket Rohlík a česko-slovenský startup Better Stack, jenž hlídá, zda weby fungují, jak mají, a v případě problémů upozorňuje relevantní osoby.
Matika je goated! Internet, kvantové počítače, AI – a kotel founderů skvělých firem vzešly právě z ní.
Od letošního září společně spustí síť 15 matematických kroužků po celém Česku – a jejich pilotní ročník podpoří částkou tří milionů korun. Matematika je totiž pro zástupce všech těchto tří firem klíčovou dovedností, kterou bohatne společnost a na níž stojí inovace, moderní průmysl i technologické startupy.
„Ze svého matematického vzdělání z dětství čerpám každý den. A nyní, kdy se kvůli AI mění způsob práce rychleji než kdykoli předtím, je matematické vzdělání ještě důležitější,“ uvedl spoluzakladatel Better Stack Juraj Masár.
Do prvního běhu se nyní zapojí 15 učitelů – každý povede svůj kroužek a dostane 10 tisíc korun měsíčně na přípravu, a to i během prázdnin. Dvakrát ročně pak proběhne soustředění, kde si učitelé vymění zkušenosti a projdou workshopy. Vznikne i jednoduchá online platforma, kde budou úlohy a domácí zadání. Každý kroužek bude otevřen minimálně deseti studentům z různých škol.
„Chceme mladým lidem ukázat, že matematika a STEM obory jsou nejen důležité, ale i cool. Většina zakladatelů firem, které dnes mění svět, má vzdělání právě v matematice, fyzice nebo computer science. Pokud má Česká republika obstát v globální konkurenci, musíme začít podporovat talenty už na základních a středních školách,“ uvedl Karel Zheng, partner Kaya VC, který nedávno ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch hovořil o své cestě z Ústí a Číny až do světa startupových investic.
Pokud se pilotní projekt osvědčí, bude se nadále rozšiřovat. Podle firem, jež mu poslaly peníze, by tak Česko mohlo získat stovky mladých lidí, kteří si díky matematice otevřou dveře do světa vědy, technologií i podnikání. Například pro zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra přitom nejde o investici. „Je to dar. Myslím, že matematika je jeden z nejdůležitějších předmětů pro porozumění světa. Proto projekt podporujeme,“ napsal CzechCrunchi.
A Pavel Mucha z Kaya VC uzavírá: „Matika je ‚goated‘! Internet, kvantové počítače, AI – a kotel founderů skvělých firem vzešly právě z ní.“