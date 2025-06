Vyrůstal v Číně a Ústí, zažil šikanu i startupový fail. Teď patří mezi nejmladší partnery fondu v Evropě

Uložit 0

Narodil se sice v Praze, už v jednom roce se ale spolu se svým dvojčetem přestěhoval za prarodiči do Číny. Konkrétně do hlavního města provincie Če-ťiang, více než dvanáctimilionového Chang-čou, kde mimo jiné vznikl e-commerce gigant Alibaba. „Důvod byl hlavně ekonomický. Moji rodiče museli tvrdě pracovat a neměli na nás s bráchou čas,“ vzpomíná nejnovější generální partner investiční společnosti Kaya VC.

Jeho rodné jméno sice zní Ci Jie Zheng, dnes ho však všichni přátelé i byznysoví partneři znají jako Karla. Jak to? „Jeden rodinný přítel a ústecký podnikatel mi začal říkat Karle, aby se lidem a učitelkám lépe vyslovovalo mé jméno. A pak si řekl, že se ke Karlovi hodí Honza. A proto se moje dvojče jmenuje Jan,“ směje se osmadvacetiletý investor v rozhovoru pro CzechCrunch.

Zpět do Čech se dvojčata vrátila ve svých pěti letech, a to právě do Ústí nad Labem, kde vyrůstala s chůvou. V dětství zažívali chlapci šikanu kvůli tomu, že „vypadali jinak“. „Byli jsme ale dva a Honza byl vždycky ten, kdo uměl spory urovnávat. A když ostatní děti viděly, že se z nich neposadíme na zadek, začaly si s námi hrát,“ líčí mladý podnikatel.

Ve škole to už měli jednodušší. Patřili k lepším žákům a občas svým spolužákům pomáhali s matematickými úlohami. Ani čeština prý Zhengovi nikdy nedělala problém. Nepamatuje si ani, že by kdy neuměl česky, byť v raném dětství slýchal především místní dialekt jazyka Wu nebo mandarínštinu.

A ostatně mandarínštinu, jeden z nejpoužívanějších jazyků světa, pak využil i během nabírání svých prvních pracovních zkušeností. „Naši začali vyvážet české produkty do Číny. Ze začátku jsem jim pomáhal s překlady, a někdy ve třeťáku nebo čtvrťáku na gymplu jsem začal tlumočit pro větší firmy,“ popisuje.

Foto: Kaya VC Tým fondu Kaya VC

Po maturitě nastoupil na matfyz, zároveň chvíli pracoval pro poradenskou firmu BCG. Nakonec ale dostal nabídku od Pavla Muchy, generálního partnera venture kapitálové společnosti Kaya, která tehdy ještě působila pod názvem Enern.

„Navrhl mi, jestli bych nechtěl zkusit vytvořit první verzi jednoduchého nástroje, který by sledoval firmy a sbíral o nich různé informace. Ty nejlepší totiž vznikaly kolem lidí, kteří dříve pracovali ve známých a úspěšných společnostech,“ vysvětluje česko-čínský investor.

Mám pocit, že se skvěle hodím na roli investora do startupů v rané fázi.

Problém ale byl, že neuměl programovat – a dodnes to pořádně neumí. „Ale protože se mě na to nikdo nezeptal, šel jsem do toho. Bylo to čistě startupové ‚fake it till you make it‘,“ vypráví dále Zheng a dodává, že pro společnost pak bylo překvapením, když přišla první faktura z Apify, které si na tento úkol najal.

Tyto peripetie vedly k první verzi softwaru, na kterém Kaya postavila svůj sledovací nástroj – a který ji vlastně dal její jméno. „Starším byznysmenům jsme nemohli říkat, že máme ‚proprietární software‘. Tak nás napadlo, že ho pojmenujeme Kája, ovšem s ypsilonem, aby to znělo poetičtěji. Chtěli jsme tím ukázat, že náš tým nejsou jen investoři, ale i Kaya, která nikdy nespí a prohledává internet 24/7.“

A při rebrandingu fondu byla „Kaya“ jediným názvem, na němž se shodli všichni partneři. V různých jazycích, například v turečtině, japonštině či řeči indiánského kmene Hopiů, má prý navíc pozitivní význam.

Po roce v investičním týmu ale Zheng cítil potřebu dělat zase něco nového. Spolu s kamarádem Patrickem Havlíčkem proto založil startup Accomango, s nímž chtěl změnit svět ubytoven. Jejich nápad vzbudil zájem investorů včetně Kaya VC, po rychlém rozletu však firma zjistila, že trh na jejich řešení ještě nebyl připravený. Zheng tak dostal první větší podnikatelskou lekci, ze které dodnes těží.

Mám rád lidi, kteří narazí do zdi dvakrát nebo i pětkrát. A pořád mají brutální energii a chtějí pokračovat.

„Nebyl to žádný velký úspěch, nikde se tím ani nechlubím. Pro mě to nicméně byla extrémně cenná škola. O těžkých a náročných obdobích by se mělo ve světě startupů mluvit více. Lidé by měli chápat, že i takové chvíle patří k podnikání. A já mám rád lidi, kteří narazí do zdi dvakrát nebo i pětkrát. A pořád mají brutální energii a chtějí pokračovat,“ zdůrazňuje.

Po odchodu z Accomanga měl sám ještě chuť rozjet další startup, naskytla se mu však příležitost vrátit se do Kaya VC – tentokrát jako investor. „Došlo mi, že bych se neměl rozhodovat podle toho, co mě baví, ale podle toho, kde mám největší šanci uspět. Mám pocit, že se skvěle hodím na roli investora do startupů v rané fázi. A že v tom můžu být jeden z nejlepších,“ věří.

V tom, do koho chce investovat, má skutečně jasno. Cení si například toho, když má někdo tah na branku a jede naplno. „Chytrý je kdekdo, mně se ovšem líbí intenzita. Takoví, kterým řeknu pár svých nápadů a oni je hned začnou zkoušet. Blízcí jsou mi ti, kteří namísto nekonečného přemýšlení jdou a nápady rovnou otestují. A další den se ptají: ‚Co mám dělat dál?‘ Úspěšným startupistům nemůže stačit, když naraisují menší investici a dostanou se na titulku CzechCrunche.“

Ideální zakladatel startupu pak podle něj vypadá tak, jako by ho investor trochu zdržoval. „Když se s ním bavím, chci cítit, že by vlastně chtěl jít pracovat na svém nápadu a ne se bavit s investorem. A úplně ideální je, když ho poslouchám a u toho přemýšlím, že bych pro něho rád pracoval. Když mám velké nutkání nechat všeho jen kvůli jeho vizím, je to často dobré znamení,“ přibližuje Zheng.

Jsem stejně dravý jako dnešní foundeři – a i já chci vyhrát.

On sám už investoval do devíti firem z portfolia Kaya VC. Velký potenciál vidí například ve startupu E2B Tomáše Valenty a Václava Mlejnského, který vytváří bezpečné prostředí pro spouštění AI agentů. Tedy samostatně fungujících aplikací, jež dokážou pracovat například jako virtuální softwaroví vývojáři nebo třeba virtuální asistenti.

Z česko-slovenských startupů pak vyzdvihuje i Better Stack, za nímž stojí Veronika Kolejáková a Juraj Masár. Tento startup hlídá, zda weby fungují, jak mají, a v případě problémů upozorní relevantní osoby. „K Jurajovi mám opravdu blízko. Myslím, že je to podnikatel, který se rodí jednou za generaci. Jsem pyšný, že jsme do jeho projektu mohli investovat,“ dodává.

Foto: Kaya VC Karel Zheng, generální partner Kaya VC

Před pár týdny se Zheng stal novým generálním partnerem Kaya VC, kde doplnil již zmíněného Pavla Muchu, Tomáše Obrtáče, Martina Rajčana a Tomáše Pačindu. Ve svých 28 letech se tak stal jedním z nejmladších vedoucích partnerů evropských VC fondů.

A právě i jeho nižší věk vidí Kaya jako jednu z výhod. „Každá generace investorů vyrůstá se svou generací founderů. A každá přemýšlí trochu jinak. Jako zástupce Gen Z přináším čerstvou perspektivu člověka, který vyrostl online, je propojený s globálními komunitami a chápe, jak dnešní zakladatelé přemýšlejí o produktu, kultuře i dopadu. Chci, aby mě brali jako někoho, kdo to chce dělat s nimi. Jsem stejně dravý – a i já chci vyhrát.“

Někteří lidi si myslí, že jsem to dostal zadarmo. Ale já si to fakt mega vydřel.

Kaya dosud fandila hlavně českým, polským a slovenským startupistům. V rámci svého nového fondu se ovšem začíná dívat také po investicích ve východní Evropě. Její pátý fond disponuje 70 miliony eur (1,75 miliardy korun) po first closingu, tedy po přijetí prvních kvalifikovaných investorů. Cílem je podpořit až pětadvacet startupů v rané fázi vývoje – a podporovat je od takzvaného pre-seedu až po investiční kolo Series A. „Hledáme zakladatele s velkými sny a odvahou mířit globálně. Chceme být jejich prvním partnerem i dlouhodobou oporou: vstupujeme do nich v rané fázi a zůstáváme, dokud se z odvážné myšlenky nestane světová firma,“ uvádí Obrtáč s tím, že se počáteční investice pohybuje v rozmezí od 25 do 75 milionů korun.

Kaya už má v rámci svého portfolia dva jednorožce, tedy startupy s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů (přes 20 miliard korun). Vedle Rohlíku podnikatele Tomáše Čupra se jedná o polský Docplanner. Mezi další nadějné projekty patří již zmíněný Better Stack a dále Upheal, SensibleBio, TopK nebo Superlinked. V současnosti je ve fondech pražské společnosti více než 45 firem.

„Nejde nám o to, honit se za jednorožci kvůli hezkým číslům. Víme, jak vypadá ideální firma pro Series A – a tomu přizpůsobujeme náš přístup,“ tvrdí. A doplňuje, že největší chybou není špatná investice. „Mnohem větší průšvih je, když mineme dobrý startup a nakonec z něj vyroste jednorožec. Celý fond stojí na tom, že pár skvělých investic nám vydělá na ty, které se nepovedou.“

A co vlastně říká na své jmenování partnerem fondu? „Někteří lidi si myslí, že jsem to dostal zadarmo. Ale já si to fakt mega vydřel. Jsem ambiciózní stejně jako řada startupových zakladatelů. A samozřejmě se nemohu občas ubránit pocitu, že jsem se generálním partnerem mohl stát dřív. V Kaya VC jsem téměř sedm let, kdy jsem si prošel pozicemi analytika, foundera až po investora,“ hlásí mladý investor.