Měsíce spekulací jsou u konce. Allegro po necelých čtyřech letech prodává slovinský a chorvatský Mall
Allegro integraci těchto e-shopů stoplo v loňském roce, kvůli čemuž se spekulovalo o možném prodeji. Jaká je cenovka, společnost nekomentuje.
Polské Allegro prodává část svého mezinárodního byznysu. Konkrétně jde o dva e-shopy, chorvatský Mall.hr a sesterské slovinské Mimovrste. Součástí transakce jsou také IT zdroje z Česka, které tyto platformy spravují a vyvíjí. Kupcem je německý private equity fond Mutares se zaměřením na akvizice částí velkých korporací. Jaká byla cenovka, strany nekomentují.
Podle publikovaného vyjádření je Mimovrste aktuálně lídrem slovinského e-commerce trhu s více než 600 tisíci aktivními zákazníky, Mall.hr se má řadit mezi pět největších prodejců v Chorvatsku. Oba e-shopy dohromady nabízí asi dva miliony produktů napříč dvaceti kategoriemi včetně bílé techniky a spotřební elektroniky. Společnosti vykazují tržby ve výši přibližně sto milionů eur, v přepočtu 2,4 miliardy korun, zaměstnávají 250 lidí a provozují tři fyzické prodejny ve Slovinsku a jednu v Chorvatsku.
Pro německého kupce jde o příležitost, jak získat přední e-commerce platformy na Balkáně. „Mimovrste a Mall.hr prokázaly odolnost a růst v dynamickém tržním prostředí a jsme přesvědčeni, že pod novým vlastníkem bude podnik i nadále rozšiřovat své regionální vedoucí postavení a odkrývat další hodnotu,“ komentuje Johannes Laumann, technologický šéf společnosti Mutares.
Z pohledu Allegra jde o završení další z dlouhodobějších byznysových kapitol. Oba zmiňované e-shopy si polská firma, s jejímiž akciemi se obchoduje na varšavské burze, pořídila v balíčku společně v rámci Mall Group v roce 2022. Allegro za skupinu zaplatilo 24 miliard korun. Později přiznalo, že to bylo příliš. Kvůli tomu odepsalo ve dvou vlnách z hodnoty e-shopů miliardy.
Zároveň se dlouhodobě ztrátový byznys snaží Allegro dostat do černých čísel. Díky koupi Mall Group vstoupilo do dalších pěti zemí – Česka, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. V prvních třech jmenovaných následně Allegro spustilo vlastní tržiště, a naopak jako samostatně fungující e-shopy vypnulo jednak CZC.cz, jednak postupně i tři jazykové verze Mallu. Tyto značky aktuálně působí jen jako prodejci na marketplacu Allegra.
Podle původních plánů chtělo Allegro podobně postupovat i v Chorvatsku a Slovinsku, transformace e-shopů byla ale v loňském roce pozastavena. Ušetřené prostředky pak firma investovala právě do větších trhů. „Když jsme odložení integrace oznámili, začaly se objevovat zvěsti, že tyto trhy prodáváme,“ přiznal loni v květnu šéf Mall Group Giuseppe Panarese pro CzechCrunch.
„Jsou nedílnou součástí skupiny, k tomu není víc co dodat,“ komentoval pak v prosinci nejvyšší šéf Allegra Marcin Kuśmierz. Na dotaz, zda firma zvažuje prodej těchto entit, reagoval: „Když mluvíme o expanzi, možné je všechno.“