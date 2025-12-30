Návrat Dextera, vzestup Mussoliniho a korporátní krysy. Tohle jsou nejlepší seriály roku 2025
Pokud jste ještě neviděli Pluribus, je nejvyšší čas to napravit. Proč, to se dozvíte v našem výčtu nejlepších seriálů končícího roku.
Televizní diváci v roce 2025 zažívali tak trochu žně – stačí se podívat, kolik titulů z následujícího žebříčku se na filmových a seriálových databázích vyšplhalo mezi ty nejlepší všech dob. A kdo by čekal, že se na takový seznam dostane i nová řada Dextera nebo nové nemocniční drama, ve kterém se k tomuto žánru po šestnácti letech vrátila jedna z hvězd legendární Pohotovosti? Každopádně byla letošní nadílka velmi pestrá a snad každý by měl mezi desítkou nejlepších najít něco pro sebe.
V seznamu jsem dával přednost titulům, které jsou u nás dostupné na streamovacích službách, nakonec ale nebylo třeba se vůbec omezovat – pokud nevadí pár skoků mezi předplatnými, můžeme se u nás podívat na opravdu to nejlepší, co televizní tvorba v roce 2025 nabídla.
Do první desítky se ale nevešlo pár titulů, které si zaslouží alespoň zmínku: poslední řada Stranger Things je i přes kolísavou kvalitu jednoduše jedna z největších televizních událostí posledních let. Vetřelec: Země nabídl výbornou kombinaci prestižního sci-fi, produkčních kvalit a žánrových atrakcí. A třetí řada ostrého superhrdinského animáku Neporazitelný po krvavých lázních úspěšně zabředla do hlubší studie morálně složitých postav.
1. Odloučení – 2. řada
Sci-Fi | 2 řady | Apple TV+
Druhá řada Odloučení mohla prostě jen pokračovat v mysteriózní lince nastavené tou první, tvůrci ale zvolili cestu experimentování s formou – a vyšlo jim to. Celek je sice méně soudržný, svět, v němž si lidé nechávají rozdělit mozek na dvě v zásadě izolované osobnosti, se díky tomu rozrostl a jednotliví hrdinové dostali více prostoru pro svoje emoční oblouky. Byla to jízda.
2. Andor – 2. řada
Sci-Fi | 2 řady | Disney+
Tři roky po první řadě, která se stala nejen tím nejlepším seriálem ze světa Star Wars, ale jedním z vrcholů současné televize, přišla druhá, v něčem ještě silnější. Příběh revolucionářů usilujících o převrat a zničení fašistického Impéria se prohloubil a pustil se do až překvapivě velkých témat, jako je fungování propagandy v totalitních režimech, sexuální násilí nebo genocida. A vše tvůrci zaobalili do strhujícího vyprávění s psychologicky i morálně komplexními postavami. Něco podobného se objevuje výjimečně.
3. Adolescent
Drama | 4 epizody | Netflix
Tohle je jediný titul na seznamu, o kterém se diskutovalo v parlamentu. Ve čtyřech děsivých epizodách totiž zkoumal, jak může obyčejného třináctiletého chlapce vliv sexistického a misogynního obsahu online přivést až k vraždě své spolužačky. A dělal to tak přesvědčivým způsobem, že nejen šokoval diváky a divačky, ale vyvolal širokou společenskou diskuzi. Když se k tomu připojí nezvyklý styl natáčení každé epizody „na jeden záběr“ a perfektní herecké výkony v čele se čtrnáctiletým objevem Owenem Cooperem, máme zkrátka to nejlepší, co letos na obrazovkách vyšlo.
4. Pluribus
Sci-Fi | 9 epizod | Apple TV+
Bylo prakticky jasné, že novinka od tvůrce Perníkového táty a Volejte Saulovi bude zajímavá, zvlášť na základě tajemné premisy o pandemii viru, který činí všechny šťastnými. A hrdince, která je jako jediná imunní. Pluribus přesto překvapil a dařilo se mu to znovu v téměř každé epizodě – ne díky sérii zvratů nebo akčních scén, právě naopak záměrně pomalým odkrýváním fascinujícího světa a probíráním až filozofických témat. A přitom s velkou porcí bizarního, černého humoru. Spolu s Odloučením důkaz, že Apple TV+ je opravdu „nové HBO“.
5. Urgent
Nemocniční drama | 15 epizod | HBO Max
Jeden z nejvypjatějších seriálů uplynulého roku, který jednu směnu na podfinancované americké pohotovosti předkládá jako bezmála nadlidský úkol. A mezi lavinou různých případů zvládá vykreslovat postavy, za něž bychom položili ruku do ohně, a celou řadu silných příběhů. Do žánru nemocničních dramat sice nevnáší nic radikálně nového, zavedená pravidla ale zvládá s takovou bravurou, že nemůžeme odtrhnout oči od obrazovky (pokud na ní zrovna není otevřená zlomenina).
6. Dexter: Vzkříšení
Krimi | 10 epizod | SkyShowtime
Dexter: Vzkříšení se zdá lepší, než by vůbec měl být. Poslední řada původního seriálu zklamala, pokus o opravu v Nové krvi taky docela nevyšel a další restart působil tak trochu jako snaha vytěžit značku pro „obsah“. Sympatický vrah ze sousedství ale v New Yorku našel plodné útočiště a nikdy nebyl v tak silné formě jako letos.
7. Mussolini: Son of the Century
Historické drama | 8 epizod | SkyShowtime
Jak se z hlupáka, kterému se posmívají, stane diktátor? To ukazuje nejlepší (a pro některé možná i jediný) italský seriál, co znáte. Spíš než o tradiční historické drama jde o detailní charakterovou studii, fungující jako prostředek k porozumění minulosti a varování před tím, jak mohou věci rychle sklouznout k nejhoršímu scénáři, když podceníme zdánlivě neškodné varovné signály.
8. Medvěd – 4. řada
Drama | 4 řady | Disney+
Čtvrtá řada kulinářského dramatu o jedné dysfunkční restauraci byla něco jiného, než si mnozí přáli. Právě proto si ale zaslouží místo na seznamu – na virtuózní kakofonii vaření, odpočítávání času, pokřikování „ano, šéfe“ a celé plejády nadávek navázalo pomalejší vyprávění, zaměřené na postavy. Medvěd letos přesvědčivě vykreslil vývoj postav, jejich snahy nebo selhání při vypořádávání se s minulými traumaty a konsekvence jejich počínání. Seriál ukázal, že dospěl a po efektních atrakcích zvládne i náročnější psychologii.
9. Úzká cesta na daleký sever
Historické drama | 5 epizod | HBO Max
Vedle Adolescenta asi nejtěžší titul na seznamu s tematikou hrůzného týrání britských vojáků v japonském zajateckém táboře za druhé světové války. Procházení mezi několika časovými liniemi, ústřední témata lásky, věrnosti a viny a krásná kamera téhle minisérii ale propůjčují silný poetický nádech – trochu jako v Tenké červené linii, ale bez interních monologů postav. I přes výborné recenze je Úzká cesta trochu přehlížena, kromě pronikavého pohledu do lidského nitra nabízí i výkon Jacoba Elordiho aspoň stejně dobrý jako ve Frankensteinovi.
10. Studio
Komedie | 10 epizod | AppleTV+
Když už zazněla poznámka o Applu a novém HBO, v nabídce služby nesmí chybět prestižní komedie. A Studio se svým rekordním počtem cen Emmy, historkami ze zákulisí Hollywoodu a celou řadou slavných hostů (namátkou Martin Scorsese, Ron Howard, Olivia Wilde, Steve Buscemi) přesně takovou roli splňuje. Na jedné straně baví eskapádami kolem filmové produkce, na druhé dokáže okouzlit láskou ke kinematografii.