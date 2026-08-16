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Miliardový byznys s relé, luxusní byty u Vltavy a neutajitelné AI texty. Tohle jsou top články týdne

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Gabriela LukáškováGabriela Lukášková

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Foto: CzechCrunch / Elko EP / Daramis
Claude, Jiří Konečný a projekt Bay 55
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Další týden je pomalu za námi a tak jsme tady opět s pravidelným přehledem toho nejlepšího, co jsme pro vás v redakci připravili. Podívat se tak můžete třeba na vizualizace rezidenčního projektu Bay 55 na Smíchovském nábřeží, nebo si přečíst příběh firmy z Holešova, která ročně vyrobí šest milionů relé. Tak si dopřejte pár minut pro sebe a pusťte se do čtení.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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