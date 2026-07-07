Můj žaludek se sám požírá. Biohacker utrácející miliony za nesmrtelnost čelí nemoci, kterou nejde vyléčit
Známý podnikatel Bryan Johnson, který provádí všemožné experimenty s vlastním tělem a zdravím, oznámil diagnózu autoimunitní gastritidy.
Americký podnikatel a známý biohacker Bryan Johnson, který se dlouhodobě prezentuje snahou zpomalit nebo zcela zastavit stárnutí, oznámil, že mu lékaři diagnostikovali chronické autoimunitní onemocnění. Podle jeho slov jeho organismus napadá vlastní žaludeční sliznici. „Můj žaludek se požírá sám,“ napsal Johnson, který si poslední roky buduje veřejný obraz muže, jenž do prodloužení mladosti investuje ročně řádově desítky milionů korun a nechává si měřit desítky biomarkerů.
Nově mu byla diagnostikována takzvaná autoimunitní gastritida, při níž tělo produkuje protilátky útočící na buňky žaludeční sliznice. Onemocnění podle portálu Cleveland Clinic dlouhodobě zvyšuje riziko rakoviny žaludku. Podle odhadu Global Autoimmune Institute, který uvádí server AFR, se s touto diagnózou celosvětově potýká zhruba 0,4 až 4,5 procenta dospělé populace, přičemž standardní léčba se soustředí především na zmírnění příznaků, léčbu chudokrevnosti a úpravu životosprávy.
Osmačtyřicetiletý Johnson diagnózu spojuje s vlastní minulostí. Podle jeho vysvětlení si autoimunitní proces mohlo vybudovat tělo už v dětství, kdy jedl slazené cereálie a fast food, a prohloubit ho měl vysoký stres i deprese, které prožíval jako mladý otec tří dětí budující byznys. V jednadvaceti letech mu navíc lékaři diagnostikovali sníženou funkci štítné žlázy, kterou od té doby léčí hormonálními přípravky.
Ne všichni ale jeho verzi bez výhrad přijímají. Gastroenterolog Rupert Leong, profesor medicíny na Macquarie University a University of Sydney, pro AFR uvedl, že stejně pravděpodobnou příčinou mohou být Johnsonovy experimentální zásahy do vlastního těla, které označil za založené na „kvazivědě“. Podle Leonga jde o závažný stav, jenž může vést k horšímu vstřebávání živin, komplikacím v těhotenství a v pokročilejším stadiu i k rakovině žaludku.
Cestu k diagnóze podle Johnsonových slov naznačovala jedenáct let neobvykle nízká hladina feritinu, bílkoviny ukládající železo v těle, aniž by přitom trpěl chudokrevností. Letos mu proto lékaři doporučili kolonoskopii, která možnou souvislost s polypem nebo nádorem v tlustém střevě vyloučila. Následná horní endoskopie prý žádné příznaky autoimunitní gastritidy neodhalila, teprve pět odebraných vzorků ze tří míst žaludku potvrdilo časná stadia onemocnění. Diagnózu podle Johnsona lékaři stanovili letos v květnu.
Poškození je podle známého biohackera, který zbohatl v roce 2013 prodejem platební společnosti Braintree, když ji koupil PayPal za 800 milionů dolarů, zatím omezené jen na vrstvu produkující žaludeční kyselinu, zatímco zbytek žaludku zůstává nedotčený. „Standardní lékařská péče dnes u této nemoci přiznává porážku a konstatuje, že se nedá nic dělat, kromě zvládání tohoto stavu, bez ohledu na to, jak strašné či smrtelné jsou jeho následky,“ napsal Johnson.
Sám přitom trvá na tom, že se nemoc pokusí společně se svým týmem vyřešit, nikoli jen zvládat. V dlouhém příspěvku na sociální síti X do detailu předestřel, jaký má v tomto ohledu plán. V éře umělé inteligence či syntetické biologie by podle něj žádný stav neměl být považován za nevyléčitelný jen proto, že ho ještě nikdo nevyléčil dostupnými technologiemi. Testovat chce například syntetické bílkoviny, které by měly cíleně vyhledávat a vyřazovat imunitní buňky útočící na jeho žaludeční sliznici.
Čtěte více o experimentech Bryana Johnsona:
- Mládne i díky synově krvi. Fanouškům teď nabídl, ať mládnou s ním – když si koupí jeho olivový olej
- Milionář chce být věčně mladý. Píchl si protein na růst svalů a sex si zlepšuje elektroléčbou
- Podnikatel, který nechce zemřít, vyzval na souboj i pleš. Hlavu si ozařuje laserem a nabízí pilulky
- Ježíš neumřel, ani Bryan Johnson nechce. Recept na mládnutí je vykoupený večeří v poledne či samotou
- Methylenovou modří k dlouhověkosti? Na trend naskočil i Bryan Johnson, odborníci před ní ale varují
- Longevity guru prodává olej i čokoládu a káže nesmrtelnost. Od celebrit teď vybral 1,2 miliardy
„Moderní medicína považuje za normální příliš mnoho stavů, které narušují naše zdraví, funkčnost a pohodu, a omezuje tak svůj cíl pouze na monitorování a zvládání těchto stavů, zatímco o jejich vyléčení se málokdy vůbec pokouší. Většina těchto závěrů byla učiněna před desítkami let, v době, která předcházela téměř veškerým našim současným technologiím a vědeckým poznatkům, a dosud zůstaly z velké části nezpochybněny. To chceme změnit,“ uvedl Johnson.
Do svých experimentů investuje ročně přibližně dva miliony dolarů (v aktuálním přepočtu zhruba 42 milionů korun) a nechává si měřit desítky biomarkerů. Mezi jeho dřívější, méně úspěšné pokusy patří i transfuze krve od jeho teenagerského syna nebo takzvaný „Project Baby Face“, tedy vpravování tuku do obličeje, které mu podle Telegraphu v roce 2024 způsobilo silnou alergickou reakci a dočasnou ztrátu zraku. Přes nejistou prognózu Johnson své sledující ujistil, že bude výsledky svého léčení průběžně zveřejňovat.