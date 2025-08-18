Na vlnách Zápisníku alkoholičky. Majitel Livesportu chce se známým marketérem točit filmy s dopadem
Společnost Impactfilm se inspirovala Vlnami a Zápisníkem alkoholičky. Plánem je dělat komerčně úspěšné, ale společensky významné snímky.
Tomáš Jindříšek, spolumajitel a zakladatel marketingové agentury DFMG, má velké plány. S trochou nadsázky hollywoodské – s jedním z nejbohatších Čechů, majitelem Livesportu Martinem Hájkem, založil investiční společnost Impactfilm, kterou chce proměnit to, jak a jaké filmy se v Česku točí. Cílem je dělat snímky, které mají společenský dopad a současně jsou komerčně úspěšné, jako se to povedlo se Zápisníkem alkoholičky nebo Vlnami, na nichž se Jindříšek podílel.
Když šestačtyřicetiletý Jindříšek viděl první scénář k Zápisníku alkoholičky, věděl okamžitě, že tohle je přesně to, co hledal. Téma, které může změnit způsob, jak společnost vnímá alkoholismus. Film, který nebude jen zábava, ale společenská terapie. A především: projekt s potenciálem obrovského dopadu. Netušil však, že tím vzniká zároveň zcela nový byznys model české kinematografie.
Jindříšek se přitom k filmům dostal relativně nedávno. V roce 2012 spoluzaložil mediální agenturu Dark Side, která je nyní spolu s největší moravskou digitální agenturu PRIA a PR agenturou Insighters součástí jeho holdingu DFMG. Léta pracoval s korporátními klienty a film sledoval spíš z dálky, měl v něm ale řadu přátel a bavilo ho propojování neziskového a komerčního sektoru.
„Mám kamarády filmaře a vždycky jsem jim pomáhal. A téma, které mě baví, je spojování společnosti a hledání společného jazyka,“ vysvětluje Jindříšek svůj vstup do filmového světa. Takže když mu kamarád a režisér Dan Svátek nabídl, aby se stal koproducentem Zápisníku alkoholičky, neváhal.
Film se začal připravovat v roce 2022 a do kin šel v roce 2024. „Byl to silný námět a uspělo by to i beze mě, ale snažil jsem se pomoct. Hodně jsem studoval třeba to, jak hacknout klasický marketing a pojistit si, že snímek zaboduje,“ vzpomíná Jindříšek. Výsledek? Drama vidělo přes půl milionu diváků a pozměnilo způsob, jak společnost mluví o ženském alkoholismu.
Nejnavštěvovanějším filmem loňského roku se pak staly Vlny, když na ně od srpnové premiéry do posledního prosincového dne dorazilo více než 885 tisíc diváků. I za tímto úspěchem částečně stojí Jindříškova práce – propojil totiž režiséra Jiřího Mádla s filantropy jako Martin Vohánka a Jan Barta.
Svého druhu paradoxem bylo, že Mádla nepropojil právě s majitelem Livesportu Martinem Hájkem. Ten přitom v minulosti založil divadelní streamovací platformu Dramox a v roce 2020 koupil filmový portál Kinobox od producenta Petra Vachlera s cílem vybudovat vlastní filmový ekosystém.
„Známe se spolu dlouho a Martin mně to dodatečně trochu vyčítal, že jsem ho k Vlnám nepřivedl,“ směje se Jindříšek s tím, že se ale domluvili na jiné smysluplné spolupráci. Hájek se stal koproducentem filmu Neporazitelní od Dana Pánka, který bude mít premiéru 20. listopadu 2025. Je to příběh na pozadí skutečné sportovní události v Ostravě, ale ve skutečnosti jde spíš o rodinu a společenskou terapii.
A od Neporazitelných to bylo už jen krůček k založení samostatné firmy Impactfilm, v níž Hájek drží 90 procent a Jindříšek, který ji má manažersky na starost, zbylou desetinu. Zatím mají připravené nižší desítky milionů korun. „Cílem je pomáhat vzniku filmů, které podobně jako Zápisník alkoholičky mají silné poselství, ale zároveň mají potenciál být úspěšné. Chceme prolomit mantru, že dopadové filmy musí být artové, na které se chodí leda na festivalech,“ vysvětluje.
Dobře to dokumentuje právě chystaný film Neporazitelní, který má přilákat mainstreamové diváky i byznysmeny, jako je zakladatel skupiny Partners Petr Borkovec. Toho Jindříšek nedávno pozval spolu s dalšími osobnostmi na promítání hrubé verze snímku a známý podnikatel o tom pak referoval na sociální síti LinkedIn, kde je velmi aktivní.
„Bál jsem se, jak přežiji více než dvě hodiny této verze filmu, u kterého jsem se trošku bál, aby to nebylo nějaké moc artové a až moc hluboké. Já se přece jen do kina chodím spíše bavit a uvolnit než vzdělávat. Nicméně po zhlédnutí i této zdaleka nedokončené verze jsem byl mega nadšený,“ napsal mimo jiné Borkovec.
Neporazitelnými samozřejmě ambice Jindříška s Hájkem nekončí, zvažují se zapojit třeba do nové verze kultovního filmu Cesta do pravěku. Nepůjde o remake, ale o volné pokračování: „Mělo by to klapnout. Nebudete ale muset znát původní film.“ Impactovou složkou u něj má být téma biodiverzity a ekologie.
Jindříšek také věří, že budoucnost audiovize leží v „ekosystémech“ jako Harry Potter nebo Hra na oliheň. „Nestačí natočit film nebo seriál. Musím dělat fenomén,“ říká. Proto uvažuje o projektech, které by se daly neustále aktualizovat a připomínat, ať formou merche, nebo s pomocí navazujících obsahových formátů. A třeba Cesta do pravěku potenciál být tuzemskou obdobou Jurského parku nepochybně má.
Další směr, který Jindříška s Hájkem hodně zajímá, jsou moderní technologie. S pomocí umělé inteligence totiž podle nich půjde v Praze vyrábět filmy, které snesou srovnání s těmi největšími blockbustery zpoza oceánu. „Umělá inteligence je pro mě i pro Martina naprosto nekompromisní otázka, je to ohromná příležitost,“ tvrdí.
A dodává: „Nikdy jsme nemohli konkurovat hollywoodskému studiu, protože nebyly rozpočty, ale najednou se dostáváme do situace, kdy to teď půjde.“ Dokonce už promýšlí s kolegy velký projekt, který „pokud se to podaří, tak by vlastně nikdy nevznikl“ bez využití AI technologií.
Impactfilm připravuje také AI Impact Awards – něco mezi soutěží a grantem, s jehož pomocí chtějí pomáhat filmařům v přechodu na umělou inteligenci a zároveň se zachováním role lidské kreativity.
Zároveň ale s Hájkem nechtějí, aby Impactfilm byl jen „Tomáš a Martin show“. Cílem je ukázat cestu a inspirovat i další podnikatele: „Budeme rádi, když se přidá i někdo další, jsme tomu otevření. Anebo když inspirujeme jiné, aby se na financování filmů a audiovize dívali přívětivěji než dosud. Má totiž velký potenciál.“