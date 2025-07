Naše logo na dresu Sparty je víc než jakákoliv reklama, říká zakladatel Footshopu. Lidé to nečekali

Uložit 0

Když se řeknou tenisky a městská móda, Footshop vám pravděpodobně naskočí mezi prvními. Ve spojení s fotbalem by vás ale ještě nedávno tato česká značka, kterou před téměř patnácti lety založil Peter Hajduček, nenapadla. Přesto právě Footshop ve spolupráci s Adidasem vytvořil nový dres pro fotbalovou Spartu a přidal k tomu lifestylovou kolekci, kterou se chce Sparta po vzoru evropských velkoklubů co nejvíce přiblížit fanouškům a nabídnout oblečení, které mohou nosit i mimo stadion. „Je to pro nás významný milník,“ říká Hajduček.

Nenechte se mýlit, Footshop není, co se týče produkce „velkých“ věcí, žádným zelenáčem. Prodejce tenisek, oblečení a dalších doplňků má za sebou rekordní rok, v němž utržil 1,34 miliardy korun při zisku EBITDA, tedy před odečtením úroků, daní a odpisů, 117 milionů korun. V regionu střední a východní Evropy patří k největším a nejvýznamnějším hráčům, i proto si už několikrát okusil třeba exkluzivní spolupráce s Adidasem. Vytvořil s ním vlastní tenisku a také její LEGO verzi.

Loni pak Footshop výrazněji vykročil do sportu, když navrhl vlastní fotbalový dres a vyhrál s ním evropskou soutěž. Tou dobou se už v hlavě Petera Hajdučka a jeho kolegů kula exkluzivní kolekce také pro Spartu. Na její zápasy na pražské Letné pětatřicetiletý podnikatel se svými kolegy a přáteli pravidelně chodí, a když spatřil možnost, že by mohl svůj oblíbený klub obléknout, neváhal. Nechal se propojit se šéfem Sparty a vše se dalo do pohybu.

„Jako značka, která vyrábí vlastní oblečení a doplňky, jsme stále teprve na začátku,“ vysvětluje v e-mailovém rozhovoru pro CzechCrunch zakladatel Footshopu, který v kooperaci se Spartou a Adidasem představil nejen třetí hrací dres, ale také doplňkovou lifestylovou kolekci. V ní se nachází také mikiny, trička, lehké bundy, bucket hat nebo šála. Vše je postavené na pouliční tematice se známým designovým rukopisem Footshopu i motivy letenského metronomu.

Špičkové evropské velkokluby už na to dávno přišly. Aby mohly oslovit mladší generaci fanoušků, nestačí jen nabídnout skvělý fotbal. A teď na tento trend naskočila také Sparta. „Nejde jen o dres a kolekci, ale o způsob, jak fotbal a Spartu přirozeně přenést i mimo stadion. Právě v tom vidíme velký potenciál,“ potvrzuje výkonný ředitel Sparty Tomáš Křivda. Jak celá kolekce vznikala a co pro Footshop znamená? To vysvětluje v rozhovoru Peter Hajduček.

Co pro vás jako značku Footshop a její rozvoj tato spolupráce znamená? Z pohledu Sparty je to jasné, chce být víc cool pro mladé a nabídnout něco nad rámec tradičního sportovního merchandisingu.

Jako prodejce jsme na trhu čtrnáct let a působíme po celé Evropské unii. Jako značka, která vyrábí vlastní oblečení a doplňky, jsme stále teprve na začátku. Možnost navrhnout dres a k tomu celou kolekci pro nejúspěšnější klub v historii českého fotbalu je z tohoto pohledu významným milníkem. Budování naší značky celkově vnímám jako cestu, po které kráčíme společně s našimi fanoušky. A objevovat nové obzory, zkoušet dosud neprozkoumaná řešení, navíc s lídry ve svém oboru, udržuje značku mladou, aktuální a živou.

Je pro vás víc, když máte logo na dresu Sparty, než když jste třeba měli vlastní tenisku ve spolupráci s Adidasem?

Podpořit videoklip, film nebo akci je víc než platit za online reklamu. Naše logo na dresu Sparty je víc než jakákoliv reklama. Je to nejvíc. První tenisky s Adidasem byly velký moment, protože nikomu z tohoto regionu se toho předtím nepodařilo dosáhnout. A na další rok jsme z nich udělali speciální LEGO verzi, to jsme si předtím nedokázali představit.

Minulý rok jsme vyhráli evropskou soutěž v designu dresu Adidas. A mezitím jsme už pracovali na této kolekci. Lidé nečekali, že bychom s takovou hloubkou a rozsahem skočili do fotbalu. A to nás baví. Nové výzvy. Vnímám, že lidé naši cestu sledují a fandí nám, když to posouváme dál. A pak se z toho stane standard a my jsme znovu na začátku.

Do fotbalu takto výrazně vstupujete poprvé. Chcete se v něm angažovat i jinak než spoluprací se Spartou? Je možná spolupráce s jinými kluby?

Jsme věrní Spartě. První e-mail ohledně spolupráce mám z října 2023. Za tu dobu jsme poznali skvělé lidi na straně Sparty a také ve sportovní části Adidasu. A je to dobrá společnost. Po téměř dvou letech jednání je to pro nás upřímné partnerství.

Jaké dresy Sparta chystá do dalších let? V nové sezoně Sparta pokračuje s domácím i venkovním dresem z minulé sezony. Jak to bude dál? To pro CzechCrunch popisuje tiskový mluvčí Pavel Jína: „V našem případě máme letos jeden plně custom dres, a to domácí rudý. Venkovní a třetí sada vznikly v tzv. konfigurátoru Adidas, což je nástroj pro vybrané kluby. Nejde o klasický katalog, ale o systém, ve kterém si klub u každého z několika designových prvků vybírá vlastní podobu. Třetí sada, vytvořená ve spolupráci s Footshopem, pak kombinuje konfigurátor s prvky, které jsou zcela custom – například batch nebo zadní grafiku. Na základě prodloužení kontraktu s Adidasem je plán na nadcházející roky následující: pro příští sezonu budeme mít tři nové sady – domácí dres bude plně custom, venkovní a alternativní pak vzniknou z konfigurátoru. A od sezony 2027/28 začne možnost mít každý rok všechny tři sady plně custom.“

Od koho, respektive z jaké strany přišel ten první impuls pro spolupráci se Spartou?

Chodíváme s kolegy na zápasy Sparty, často i s kolegy z Adidasu. Atmosféra na letenském stadionu se na nás nalepila. Je inspirující vidět, co klub znamená pro své fanoušky. Ke Spartě je těžké se dostat a dres je téměř nedotknutelný, a to byla pro nás ta pravá výzva. Osobně jsem požádal našeho společného známého o propojení s výkonným ředitelem Sparty Tomášem Křivdou a pak už to nešlo zastavit.

Jak taková spolupráce funguje z pohledu investic? Vše platí Adidas jako dodavatel dresů pro Spartu a Footshop tady funguje jako návrhář, nebo jdou nějaké investice i z vaší strany?

Dohodli jsme se, že detaily nebudeme sdílet. Je to komplexní a všechny strany něco přispívají a něco si z toho berou.

Ten třetí dres není úplně vlastní práce, ale do značné míry vychází z konfigurátoru Adidasu, ze kterého si vybírají prakticky všichni. Co všechno jste mohli ovlivnit?

Základ dresu je produktem značky Adidas a konfiguruje se přes nástroj, který garantuje originalitu v rámci Evropy. Přesně jsme mohli navolit barvu a podklad základu, grafické elementy, fonty a podobně. Doplnili jsme ho navíc o vlastní potisky a nášivku. Aby dres fungoval i na dlouhá jména, vyrobili jsme pro tuto příležitost speciální zúženou verzi Footshop fontu, který na zadní straně používáme.

Také „čmáranice“ jsou umístěné tak, aby nezasahovaly do ochranné zóny a při hře bylo jméno čitelné. Musí to fungovat ve velikosti S i XL a pro všechna jména a čísla. Další omezení přináší ještě UEFA, pro kterou se dres musí také adaptovat. Je to nová disciplína, komplexnější, než by se zdálo na první pohled, a velmi nás bavilo ji poznávat.

V tom doplňkovém streetwearu už jste měli úplně volnou ruku?

Ano, chtěl bych vyzdvihnout důvěru Sparty i Adidasu, kterou do nás vložili a že nám tu nechali maximum prostoru. Nad rámec dresu se tu objevuje symbol metronomu z Letné. Vnímáme ho jako propojení našich světů. Skateboarding, mladí lidé a večerní vibes s výhledem na Prahu a to v bezprostřední blízkosti stadionu Sparty. Osobně mě velmi baví šála, myslím, že bude skvělá na stadionu i v ulicích jako módní doplněk.

Budete představovat nějaké další produkty i v průběhu sezony? Je ta spolupráce nějak časově ohraničená?

V průběhu sezóny další produkty neplánujeme. Až to odhalení trochu vychladne, všechny strany jsme si slíbili to společně vyhodnotit a říct si, jak to uchopíme dál. Zatím jsme v euforii z toho, že jsme došli až sem a že nám fanoušci Sparty i Footshopu a Adidasu vyjadřují množství podpory.