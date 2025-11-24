Největší Kro otevřelo. Do Libně se vejde skoro sto lidí a bude tu vše od pekárny po večerní restauraci
Oblíbená pražská bistra si nadělila vánoční dárek a spustila dlouho vyhlíženou pobočku, která má řešit kapacitní trable. A taky se chystají na Rohlík.
Už když se téměř před rokem zavíralo karlínské Kro, hlásili majitelé této pražské sítě, že to je z kapacitních důvodů a že pro svou značku chystají dosud největší provoz jen o kousek dál v Libni. A její čas právě nastal – Kro Libeň dnes otevřelo a doplní tak oblíbené pobočky ve Vršovicích a na Jiřího z Poděbrad. A taky nabídne všechno, co na něm máme rádi. Co byste měli o novém podniku vědět?
Kro Libeň
Adresa: Dock in Three, Boudníkova 2506/3, Praha 8
Typ podniku: kavárna, pekárna, bistro s rotiserií, restaurace i lahůdkářství
Zkušební otevírací doba: pondělí až sobota 8–18, neděle 9–16
Libeňské Kro je suverénně největší – má 90 míst k sezení, což je dvojnásobek proti dosud největším Vršovicím, a taky má výrazně větší zázemí. To mu má umožnit výrazně navýšit kapacitu pekárny, která se sem přestěhovala. A to se bude určitě hodit, protože začátkem roku bude Kro nabízet pečivo a lahůdky také na Rohlíku.
V nově uvolněných prostorech ve Vršovicích vznikne větší výrobna Kro lahůdek a doplňkového sortimentu, například kombuchy, cirkulárního bredsa neboli misa vyráběného z neprodaného pečiva, vyhlášených fermentovaných sojových omáček shoyu a tamari a dalších dochucovadel, která jsou pro Kro typická.
Samotná Libeň pak kombinuje kavárnu s výběrovou kávou, pekárnu s vlastním kvasovým pečivem, bistro s rotisserií a signature grilovanými kuřaty, bar, lahůdkářství a brzy i večerní restauraci. Ta by se měla otevřít v půlce prosince.
V čele týmu Kro Libeň stojí Alex Nagy, manažer, který stál za karlínskou pobočkou a na Slovensku otevíral například pražírnu Black. Menu má na starosti šéfkuchař Jakub Čadina, který do party Kro přišel před více než rokem se zkušenostmi z vinného baru Le Terroir nebo žižkovské restaurace La Bottega Gastronomica, ve kterých působil jako šéfkuchař.
„V Libni pokračujeme v nastaveném kurzu. Precizně připravená zdravá jídla, výrazné chutě, hodně fermentování, kvalitní lokální suroviny a poctivé techniky. A díky tempehu vlastní výroby i samostatné vege varianty. Jsem rád, že konečně budeme moct obsloužit všechny, i ty, na které už jsme v Karlíně neměli místo,“ říká Jakub Čadina.
Na snídaňovém menu najdete míchaná nebo turecká vejce, oříškovou granolu nebo dukátové buchtičky. Od 11 hodin si budete moci vybrat i z obědové nabídky, kde si mimo těch nejlepších grilovaných kuřat můžete dát například segedín z vepřových líček, CFC – Caesarovo smažené kuře, tempeh s pečenou zeleninou, fermentované kroupoto s nakládanými liškami nebo smažený květák s omáčkou Louisiana a krémem z modrého sýra. A každou neděli bude na menu speciální brunch servírovaný až do 15 hodin.