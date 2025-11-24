Gastronomie –  – 1 min čtení

Největší Kro otevřelo. Do Libně se vejde skoro sto lidí a bude tu vše od pekárny po večerní restauraci

Oblíbená pražská bistra si nadělila vánoční dárek a spustila dlouho vyhlíženou pobočku, která má řešit kapacitní trable. A taky se chystají na Rohlík.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

kro2
Foto: Vojtěch Plhák
Jakub Čadina, Vojta Václavík a Alex Nagy v libeňském Kro
0Zobrazit komentáře

Už když se téměř před rokem zavíralo karlínské Kro, hlásili majitelé této pražské sítě, že to je z kapacitních důvodů a že pro svou značku chystají dosud největší provoz jen o kousek dál v Libni. A její čas právě nastal – Kro Libeň dnes otevřelo a doplní tak oblíbené pobočky ve Vršovicích a na Jiřího z Poděbrad. A taky nabídne všechno, co na něm máme rádi. Co byste měli o novém podniku vědět?

Kro Libeň

Adresa: Dock in Three, Boudníkova 2506/3, Praha 8
Typ podniku: kavárna, pekárna, bistro s rotiserií, restaurace i lahůdkářství
Zkušební otevírací doba: pondělí až sobota 8–18, neděle 9–16

Libeňské Kro je suverénně největší – má 90 míst k sezení, což je dvojnásobek proti dosud největším Vršovicím, a taky má výrazně větší zázemí. To mu má umožnit výrazně navýšit kapacitu pekárny, která se sem přestěhovala. A to se bude určitě hodit, protože začátkem roku bude Kro nabízet pečivo a lahůdky také na Rohlíku.

V nově uvolněných prostorech ve Vršovicích vznikne větší výrobna Kro lahůdek a doplňkového sortimentu, například kombuchy, cirkulárního bredsa neboli misa vyráběného z neprodaného pečiva, vyhlášených fermentovaných sojových omáček shoyu a tamari a dalších dochucovadel, která jsou pro Kro typická.

kro8

Foto: Vojtěch Plhák

kro7
kro3
kro5+3
kro6
kro1
kro4

Samotná Libeň pak kombinuje kavárnu s výběrovou kávou, pekárnu s vlastním kvasovým pečivem, bistro s rotisserií a signature grilovanými kuřaty, bar, lahůdkářství a brzy i večerní restauraci. Ta by se měla otevřít v půlce prosince.

V čele týmu Kro Libeň stojí Alex Nagy, manažer, který stál za karlínskou pobočkou a na Slovensku otevíral například pražírnu Black. Menu má na starosti šéfkuchař Jakub Čadina, který do party Kro přišel před více než rokem se zkušenostmi z vinného baru Le Terroir nebo žižkovské restaurace La Bottega Gastronomica, ve kterých působil jako šéfkuchař.

gc-1

Přečtěte si takéDo Karlína dorazil vyhlášený pražský kebab Gemüse CornerDo Karlína dorazil vyhlášený kebab. Za novým Gemüse Corner je spolumajitel pizzerie Slice Slice Baby

„V Libni pokračujeme v nastaveném kurzu. Precizně připravená zdravá jídla, výrazné chutě, hodně fermentování, kvalitní lokální suroviny a poctivé techniky. A díky tempehu vlastní výroby i samostatné vege varianty. Jsem rád, že konečně budeme moct obsloužit všechny, i ty, na které už jsme v Karlíně neměli místo,“ říká Jakub Čadina.

Na snídaňovém menu najdete míchaná nebo turecká vejce, oříškovou granolu nebo dukátové buchtičky. Od 11 hodin si budete moci vybrat i z obědové nabídky, kde si mimo těch nejlepších grilovaných kuřat můžete dát například segedín z vepřových líček, CFC – Caesarovo smažené kuře, tempeh s pečenou zeleninou, fermentované kroupoto s nakládanými liškami nebo smažený květák s omáčkou Louisiana a krémem z modrého sýra. A každou neděli bude na menu speciální brunch servírovaný až do 15 hodin.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

Newsletter Deli | Poslední vydání

Rubriku Gastronomie podporujícatering_zdrave_squareforbinajzt_logo_black

Související témata:Nový podnikKro Libeň
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    katka-ferbyova

    Obří stánek se svařákem? Populární kavárnici vyšel na milion, vydělat na něj musí za šest týdnů

  2. 2

    david-semerad01

    Všechno, co vydělal, vsadil na svůj longevity startup. Po krachu mu nezbylo nic. Přestřelil jsem to, říká

  3. 3

    filip-heike

    Vymyslel ramínko na oblečení, jaké Česko ještě nevidělo. Je inspirované Applem a stojí tisíce korun

  1. 1

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  2. 2

    katka-ferbyova

    Obří stánek se svařákem? Populární kavárnici vyšel na milion, vydělat na něj musí za šest týdnů

  3. 3

    decoeur2

    Na mateřské začala dělat náramky, teď jí přinášejí miliony. Když mě vykradli, chtěla jsem skončit, říká