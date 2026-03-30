Nemusím na nic čekat, díky AI si nápad zrealizuju sám jako zakladatel, říká. A poprvé kvůli ní propouští
Spoluzakladatel slovenské společnosti Luigi's Box Gejza Nagy popisuje, jak jejich práci dramaticky mění AI. A proč začínají hledat úplně jiné kolegy.
Když vám firma za deset let vyroste do stamilionových obratů a počet zaměstnanců překročí stovku, jako zakladatelé hlavně rozhodujete a dohlížíte, aby vše fungovalo. Platilo to také pro slovenskou technologickou firmu Luigi’s Box, která však v posledních měsících prochází významnou transformací. A výsledkem je i to, že zakladatelé se opět chopili exekutivní práce. „Děláme víc než dřív. Je neuvěřitelné, jaké možnosti nám odemkla umělá inteligence. Baví nás to, jako když jsme před deseti lety začínali,“ říká CEO a jeden ze spoluzakladatelů Gejza Nagy.
Spolu s Tomášem Kramárem a Michalem Barlou viděli, že špatné vyhledávání na e-shopech je tou nejrychlejší cestou, jak ztratit zákazníka – a vytvořili nástroj, který vyhledávání a doporučování produktů zlepšuje. Dnes patří Luigi’s Box, jehož opakující se roční tržby jsou v řádech nižších až středních stamilionů korun, k největším hráčům ve střední a východní Evropě. Svou pozici navíc před dvěma lety posílil akvizicí českého konkurenta Persoo.
Pro klienty produkt zůstává spolehlivou a stabilní součástí jejich byznysu, interně však firma své fungování zásadně mění. „Před rokem jsme byli ve stavu, kdy jsme týmy spíše manažovali. Řešil jsem investory, board a strategii, zatímco týmy plánovaly práci. Teď vidím, že když mám nějakou ideu, dokážu si ji ziterovat sám. Nemusím plánovat mítink, který bude až za tři dny, a čekat další týden na follow-up. Udělám si to sám jako zakladatel. AI nás neskutečně nakopla,“ popisuje Nagy.
Nové technologie v čele s Claude Code a AI agenty mu umožňují přeskakovat celé vrstvy managementu a vše dramaticky zrychlovat. Situace se navíc za poslední měsíce posunula tak významně, že se v Luigi’s Boxu rozhodli rozloučit s osmnácti kolegy. Do týmu, který má aktuálně kolem 120 lidí, přitom dál nabírají. Propouštění totiž v jejich případě neznačí krizi, ale nevyhnutelnou reakci na změny, které umělá inteligence do fungování celé firmy přináší.
Některé role prostě přestaly být potřeba. „Úkony, které dělal člověk manuálně, dnes agent zvládne v téměř stoprocentní kvalitě úplně sám. To je extrémní změna oproti konci minulého roku, kdy ještě schopnosti agentických systémů nebyly tak dobré. Celá transformace se zrychlila. Původní struktura nás dostala do aktuální velikosti, ale dál potřebujeme fungovat jinak, proto jsme se s některými kolegy rozloučili a nové hledáme,“ říká sedmatřicetiletý CEO.
Co to znamená v praxi? Kupříkladu integrace služeb Luigi’s Boxu na weby klientů byla ještě před pár měsíci mravenčí práce pro několik lidí. Někdo musel ručně studovat kód e-shopu, mapovat data a jednotlivé produkty nebo vytvořit konkrétní tlačítka, aby vyhledávací řešení zapadlo do původního webu. „Práci, která trvala čtyři až osm hodin, teď agenti udělají okamžitě. Namísto týdne čekání v plánu to máme hotové za pár hodin,“ popisuje Nagy.
Autonomnímu AI agentovi mohou poslat data v jakémkoliv formátu, on už sám pochopí jejich strukturu a připraví je na míru, z webu dokáže vytáhnout i jeho vizuální styl a replikovat ho. A zároveň vše rovnou otestuje. Výsledkem je, že integrátoři, projektoví manažeři i testeři mají odlehčeno od nejvíce rutinní práce a svůj čas investují tam, kde je lidský úsudek skutečně nenahraditelný.
Celé to má logicky i přímý dopad na byznys, protože klient Luigi’s Boxu dostává technologii, která mu zvyšuje konverzní poměr vyhledávání klidně o desítky procent, v rekordním čase. „Předtím jsme měli týdenní či dvoutýdenní sprinty, dnes vidíme, že iteraci dokážeme udělat na denní bázi. Proto potřebujeme týmy s méně vrstvami managementu. I my jako zakladatelé teď děláme mnohem více operativy, protože dokážeme generovat výstupy bez dalších lidí, které jsme kdysi potřebovali,“ popisuje novou realitu Gejza Nagy.
Tento posun zásadně mění i to, koho Luigi’s Box hledá na trhu práce. Čistě exekutivní juniorní role podle Nagye začínají postrádat smysl. „Role, které jen plní zadané úkoly, jsou agenty snadno nahraditelné. Naším cílem je mít lidi, kteří umějí proaktivně přemýšlet a AI agenty vylepšovat. Role se u nás více generalizují. Potřebujete mít nadhled a umět spojovat znalosti z více oblastí, abyste mohli operovat agenty, kteří jsou vašima ‚rukama‘,“ říká šéf Luigi’s Boxu.
Kdo další nasazuje AI?
Šéf Grouponu Dušan Šenkypl si vytvořil AI náčelníka štábu, který mu dramaticky mění způsob práce. „Tempo je šílené. Práce, která by trvala dny nebo týdny, kdyby byla delegována na lidi, je hotová za pár hodin,“ říká.
Fanouškem AI je už dlouho, naprogramoval si například i několik aplikací. „Ale agentní systém, který zahrnuje sebezdokonalování, detailní plánování a automatické druhé názory, je úplně jiná liga,“ dodává.
***
Na umělou inteligenci významně sází také v novém startupu Theorema, kde chtějí zrychlovat vědecký výzkum. „Náš tým stavíme tak, že v podstatě nikdo neprodukuje nic jiného než kód,“ říká spoluzakladatel Filip Doušek.
Jak to funguje v praxi? „Dnes jsme schopni udělat tři kompletní verze uživatelského rozhraní za den. Dřív si designér vzal zadání na tři týdny, pak se to měsíce vyvíjelo. Teď myšlenky validujeme okamžitě, klidně několik najednou,“ dodává.
***
Šéf skupiny Direct Pavel Řehák se rozhodl k zásadnímu řezu. Navzdory rekordním výsledkům propustí téměř třetinu svých zaměstnanců. Skupina se má do konce roku 2026 kompletně transformovat na takzvanou „AI first“ firmu – tedy takovou, kde bude hrát prim umělá inteligence.
„Ještě před rokem bylo hlavním tématem ‚pojďme si s AI hrát‘. Takový přístup teď v Directu končí. Dozrál jsem do stavu, že už to s AI umíme natolik dobře, že se musíme opět posunout,“ vysvětluje.
***
O tom, že AI agenti už dávno nejsou jen pro nadšence, hovoří také šéfové vývojářské společnosti Applifting. Začínající podnikatelé je podle nich čím dál více využívají coby zaměstnance, má to ale háček.
„Vidíme stále více sólo zakladatelů, kteří místo zaměstnanců zapojují umělou inteligenci,“ říká spoluzakladatel Filip Kirschner, ale zároveň upozorňuje, že to může končit neslavně: „K čemukoli dostane AI agent přístup, to totiž může rozbít.“
Pro následující měsíce mají plán transformace způsobu práce napříč celou firmou jasně narýsovaný. První kvartál byl věnován produktovému týmu, přestavbě jeho procesů a nástrojů. Ve druhém se stejným způsobem zaměří na obchod a marketing. Cílem je otočit dosavadní paradigma, kde byl v centru člověk, který si občas pomohl umělou inteligencí. „Teď chceme, aby byla v centru AI a ta bude podle potřeby zapojovat lidi. AI bude iniciovat procesy, čímž odstraníme prostoje,“ plánuje Nagy.
Zatímco člověk je dostupný jen v určitém čase a procesy tak logicky brzdí, umělá inteligence funguje nepřetržitě – a člověka si zavolá, jen když je to nezbytné. Zároveň Gejza Nagy zdůrazňuje, že v některých oblastech je člověk stále nezastupitelný. Někdy je potřeba klientovi zavolat a na něco se doptat, přičemž právě v pochopení specifických zákaznických požadavků zatím člověk vyhrává – a lidské potřeby pak přeloží do strojové řeči.
Nakonec šéf slovenské firmy upozorňuje, že vše samozřejmě není jen zalité sluncem, jak by se mohlo zdát. Do rozsáhlé transformace se pustili až ve chvíli, kdy měli vše v delším časovém úseku ověřené. Začínali u malých procesů na každém oddělení, do manuálních úkonů nejprve nasadili jednodušší umělou inteligenci a později i agenty. A když se pak zrychlil vývoj samotné AI a její kvalita, rozhodli se, že do ní šlápnou naplno.
„Řekli jsme si, že část věcí už máme ověřenou a nejdeme do extrémního rizika. Nikdy nemáte stoprocentní jistotu, že to bude fungovat dokonale, ale naše přesvědčení bylo dostatečně silné. Touto změnou navíc motivujete zbytek týmu k větší rychlosti. Podmínky nebudou nikdy ideální, ale pokud máte ověřené, že to dokážete škálovat, musíte takovou změnu udělat hned. Čas je v tomto extrémně důležitý,“ je přesvědčen Gejza Nagy.