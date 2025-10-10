Nikdy nevzal peníze od investorů, potají budoval svůj AI startup a teď má jmění 380 miliard
Jméno Edwina Chena, kterému je 37 let, jste asi neslyšeli. Jeho firma Surge ale dodává předním AI hráčům a on je kometou miliardářských žebříčků.
Vyrůstal v poklidném městečku na Floridě, kam turisté jezdí pozorovat kapustňáky a důchodci trávit závěr svého života. Jeho ale víc fascinují spletitosti lidského jazyka a vymýšlí, jak s pomocí matematiky půjde porozumět mimozemšťanům. Edwin Chen je prostě takový typický AI génius. Akorát že vůbec: nenávidí Silicon Valley a žije v New Yorku, nikdy nevzal peníze od investorů a dnes je nejmladším členem žebříčku 400 nejbohatších Američanů.
Chen patří do nové generace mladých miliardářů, kteří vydělali jmění na vlně umělé inteligence. Spadá sem i dvaadvacetiletý Alexandr Wang ze Scale AI nebo osmadvacetiletý Devin Ness, zakladatel Lovable. Chen se však od nich liší v zásadním bodě – nikdy nevzal ani dolar od investorů.
„Vždycky jsem nenáviděl statusové hry v Silicon Valley,“ říká v rozhovoru pro časopis Forbes Chen, který aktuálně žije v New Yorku. Místo toho financoval svůj startup Surge z vlastních úspor – několik milionů dolarů, které našetřil za dekádu v Googlu, Facebooku a Twitteru. Jeho rozhodnutí se vyplatilo. Dnes vlastní přibližně 75 procent firmy oceněné na 24 miliard dolarů, což mu vyneslo majetek kolem 18 miliard dolarů, zhruba 380 miliard korun.
Surge AI se zabývá datovým labelingem – procesem, který je klíčový pro fungování moderních AI modelů. Zatímco někteří konkurenti začínali jednoduchými úkoly jako rozpoznávání dopravních značek, Chen od začátku cílil výš. „Chtěli jsme se zaměřit na komplexnější, agentní chování,“ vysvětluje. Firma zaměstnává lidi z více než padesáti zemí, kteří učí AI odpovídat na dotazy, vyhodnocují kvalitu odpovědí a pomáhají modelům porozumět nuancím lidského jazyka.
Mezi klienty Surge patří technologičtí giganti Google, Meta, Microsoft a laboratoře jako Anthropic či Mistral. Firma pomohla trénovat Google Gemini i Anthropic Claude. Podle odhadů je Surge dnes největším hráčem na trhu podle obratu, před Scale AI, Appen či Invisible Technologies. Globální trh s AI infrastrukturou dosáhl v roce 2024 podle společnosti International Data Corporation 104 miliard dolarů a letos má být ještě větší.
Chenova cesta k miliardám začala v Crystal River na Floridě, městečku známému spíš kapustňáky než technologickými miliardáři. Jeho rodiče, přistěhovalci z Tchaj-wanu, provozovali restauraci Peking Garden, kde Chen jako teenager pracoval. Už tehdy ho ale zajímal vztah mezi matematikou a jazyky. „Odjakživa mě fascinovaly matematické základy jazyka,“ vzpomíná s tím, že právě matematika by podle něj byla klíč k tom porozumět řeči mimozemšťanů.
Po elitní soukromé škole Choate v Connecticutu odešel na MIT studovat matematiku. Tam spoluzaložil lingvistickou společnost a experimentoval s polyfázickým spánkem – místo osmi hodin v kuse spal třicet minut každých šest hodin. Po třech letech vyrazil na stáž do hedgeového fondu Petera Thiela v San Francisku a do školy se už nevrátil. Diplom dostal o dva roky později po splnění požadavků.
V Twitteru, Googlu a Facebooku Chen pracoval na obsahové moderaci a doporučovacích algoritmech. Pokaždé narážel na stejný problém – bylo těžké získat kvalitní lidsky označená data ve velkém. V roce 2020 odešel z Twitteru a založil Surge. „Poslední desítku let jsem budoval rané verze tohoto systému,“ vysvětluje. Firma byla od prvního dne zisková, což je v dnešním technologickém světě neobvyklé.
Chenův přístup se zásadně liší od starších forem datového labelingu, kde lidé z rozvojových zemí za pár centů na hodinu označovali obrázky. Surge najímá profesionály a profesory z univerzit včetně Stanfordu, Princetonu a Harvardu. „Nejsme jen body shop,“ zdůrazňuje Chen v narážce na konkurenty, které považuje za pouhé zprostředkovatele levné práce. Firma platí minimálně dvacet dolarů na hodinu, za specializované úkoly pak přes čtyřicet.
superintelligence ≠ super useful
chatGPT’s PDF parser spat out:
“47 … Com position … J us t as dec oding is not suff ic ie”
any human would instantly see it’s nonsense.
chatGPT confidently passed it off as clean extraction.
teaching models to “parse pdfs” isn’t as sexy as…
— echen (@echen) October 3, 2025
Klíčem k úspěchu je sofistikovaný algoritmus pro párování talentů s projekty. „Funguje to podobně jako doporučovací systém YouTube,“ vysvětluje Chen pro Forbes. Firma měří skutečné schopnosti anotátorů pomocí skrytých testů a vzájemného hodnocení. Výsledkem je velmi nízká fluktuace.
Surge operuje v utajení, které překvapuje i v notoricky uzavřeném technologickém světě. Zákazníci nevědí přesně, co dělá její data lepšími, dostávají jen odkaz na dataset. Firma najímá anotátory přes dceřinou společnost DataAnnotation Tech – pracovníci často ani nevědí, že pracují pro Surge.
Když lidé a AI pracují společně, překonají cokoli, co by dokázali samostatně.
Existenční otázkou pro firmy jako Surge je, zda časem nebude AI schopná trénovat sama sebe. Meta Llama 4 už výrazně využívala syntetická data vytvořená AI. Chen věří v přístup „human-in-the-loop“, kde AI generuje data, ale lidé kriticky hodnotí její výkon. „Když lidé a AI pracují společně, překonají cokoli, co by dokázali samostatně,“ tvrdí. Přesto dva klíčoví zákazníci – OpenAI a Cohere – už s firmou nespolupracují.
Chen plánuje vést Surge až do vzniku umělé obecné inteligence. Zatímco Sam Altman z OpenAI tvrdí, že AGI je za dveřmi, Chen odhaduje spíš dvacet let. O akvizici ani IPO neuvažuje. „Proč by někdo chtěl jít na burzu? Velký problém veřejných firem je, že musí pořád myslet na krátkodobý horizont,“ argumentuje.
Jeho nekonvenční styl vedení se projevuje i v náborovém procesu. „Při pohovoru stejně často diskutuji o Davidu Fosteru Wallaceovi nebo lingvistice jako o programování,“ říká. Přibližně dvacet procent zaměstnanců nemá technické vzdělání. Jedním z prvních lidí, které najal, byl Scott Heiner – bývalý bubeník a tour manažer indie-popových kapel, který mu poslal esej Davida Fostera Wallace o tom, kdo má právo definovat „správnou“ angličtinu.
Chen se od ostatních mladých AI miliardářů liší ještě v jednom – chce změnit směřování celého odvětví. „Teď průmysl optimalizuje špatné věci,“ kritizuje v magazínu The Inc žebříčky jako LMSYS nebo LMArena, které měří výkonnost AI modelů. Tvrdí, že vytvářejí tlak na vývojáře dosáhnout vysokého skóre místo zlepšování kvality. Jeho varování před bludným kruhem připomíná jeho dřívější zkušenosti s clickbaitovými algoritmy na YouTube a Twitteru. Tentokrát chce být ten, kdo pomůže AI zůstat na správné cestě.