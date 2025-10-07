Byznys –  – 3 min čtení

Vzniká chobotnice komplexních vztahů, kterou pojí miliardy na papíře a víra v AI. Nepraskne to?

Sam Altman, šéf a spoluzakladatel OpenAI, kolem sebe buduje složitou síť obchodních partnerství. Do „týmu“ přibral po Nvidii a Oraclu nově také AMD.

Luboš Kreč

Komentář
Foto: Filip Houska/CzechCrunch
Sam Altman, šéf OpenAI
Glosa Luboše Kreče V podstatě neuplyne den, abychom se nedozvěděli nějaký nový byznysový deal nebo obchodní krok z dílny OpenAI. A je až zarážející, s jakou samozřejmostí se Sam Altman a spol. propojují se svými partnery a jak prvoplánově na to reagují trhy.

Nejprve počátkem září OpenAI oznámilo, že se dohodlo na obří spolupráci se společností Oracle. Deal má mít hodnotu 300 miliard dolarů a jestliže před ním se cena akcií Oraclu pohybovala kolem 240 dolarů za kus, po něm se usadila o desítky procent výš – aktuálně atakuje 292 dolarů.

Zakladatel legendárního podniku ze Silicon Valley Larry Ellison se díky růstu akcií Oraclu dokonce na čas stal nejbohatším člověkem planety a na čele žebříčku miliardářů překonal Elona Muska.

To vše jen díky tomu, že se Samem Altmanem, šéfem OpenAI, propojili budoucnost svých firem. Ovšem jen na papíře: OpenAI má dnes roční tržby zhruba 10 miliard dolarů, ale podle memoranda by mělo od roku 2027 ročně utratit jen v datacentrech Oraclu 60 miliard dolarů.

Vzduchem tak létají desítky miliard dolarů, které nikdo nemá, ale všichni jsou nadšení a tleskají, jako by se nechumelilo. OpenAI se navíc má stát klíčovým partnerem a klientem Oraclu v příštích letech a ten bude muset investovat desítky miliard do nákupu nových čipů, aby dokázal slíbená datacentra vybudovat. Pokud tedy nepraskne bublina, kterou dění začíná víc a víc připomínat.

lisa-su2
Foto: AMD
Lisa Su, výkonná ředitelka AMD

Čímž se dostáváme k dalším krokům, které Altman zorchestroval – nejprve se dohodl na stomiliardovém obchodu s Nvidií. Opět jde o memorandum, podle něhož Nvidia do OpenAI nejprve investuje 10 miliard dolarů a stane se jeho akcionářem, následně mu začne od příštího roku dodávat výkonné čipy, aby tvůrce Chatu GPT mohl rozšiřovat své výpočetní impérium. Čipy bude odebírat mimo jiné Oracle.

Zároveň se i samotné OpenAI stane investorem v jiné firmě, a to v čipovém výrobci AMD (a tedy v konkurentovi Nvidie). S ním se Sam Altman dohodl na obzvlášť pozoruhodné transakci: OpenAI se zavázalo, že buď samo nebo prostřednictvím svých partnerů od AMD v letech 2026 až 2030 odebere čipy o celkovém výkonu šesti gigawatt.

Přečtěte si takéMůžou ze startupů být monstra? OpenAI a Anthropic ukazují, že joMůžou se ze startupů stát monstra? OpenAI i Anthropic ukazují, že ano – mají investice jak z jiných světů

A součástí transakce je i opce na to, že firma Sama Altmana může v AMD získat podíl až 10 procent v podstatě za hubičku – jen se musí naplnit určité investiční milníky, jako je růst tržní kapitalizace AMD nebo růst jejích tržeb. Což jedno jako druhé bude vzhůru pohánět právě větší provázání s OpenAI. Jak reagovaly akcie AMD, asi není třeba zmiňovat…

Při pohledu z výše je patrné, že Nvidia, která slíbila investovat do OpenAI a pomoct mu zvyšovat jeho výkon, de facto spolufinancuje vstup startupu do svého nejvážnějšího konkurenta AMD. Zároveň Oracle, s nímž hodlá OpenAI budovat své výpočetní impérium, bude nakupovat čipy od Nvidie i AMD, které podobně jako on budou do budoucna víc a víc závislé právě na OpenAI.

Do logiky těchto mega dealů celkem přesně zapadá, že už dřív Sam Altman stvrdil podobné obchody s menšími hráči, jako jsou Broadcom nebo CoreWeave. U nich je jak klientem, tak investorem a byznysovým partnerem. V přímém přenosu nám tu vzniká unikátní chobotnice vazeb a miliard, které se vzájemně pohání. Součet všech dealů, které v posledním roce OpenAI ohlásilo, včetně Donaldem Trumpem ohlášeného projektu Stargate, je bilion dolarů.

Není pochyb o tom, že Sam Altman je mimořádný byznysový talent a zjevně jeden z nejšikovnějších a nejschopnějších podnikatelů dekády, záběr jeho impéria a především jeho společenský a obchodní výtlak začínají zastiňovat i dosavadního hegemona oboru, tedy Elona Muska.

Jenže současně s tím se ozývá čím dál víc hlasů, že to, co se děje kolem umělé inteligence a kolem OpenAI, včetně bláznivé valuace na hranici 500 miliard dolarů, až moc připomíná dot.com bublinu z přelomu milénia. Tehdy také kdokoli, kdo se označil za internetového obchodníka, letěl vzhůru a miliardy se k němu valily, jako by neexistovaly žádné pochybnosti… až to jednoho dne prostě prasklo.

Snad tedy Sam Altman, šéfové velkých technologických firem, venture kapitáloví matadoři a především burzovní investoři vědí, co dělají, když vzduchem nechávají létat desítky miliard dolarů sem a tam. Na což reagují akcie tím, že také poskakují sem a tam, ponejvíc prudce nahoru.

