Papírnictví Papelote si sáhlo na dno, opustila ho půlka lidí i spoluzakladatelka. Teď se ale opět zvedá

Rozchody nejsou lehké, ať už v osobním životě, nebo tom byznysovém. Když se k rozpadu obchodního partnerského vztahu navíc přidá i výkonnostní propad, je zaděláno na opravdu nepříjemné období. Právě takové má za sebou české papírnictví Papelote, které se v jednom roce dostalo do ztráty, muselo propouštět a zároveň se z něj začala stahovat jeho spoluzakladatelka. „Když s někým přes deset let pracujete a nejste schopni se vyladit ke stejnému směru, tak je dobré si přiznat, že lidsky to nic znamenat nemusí, ale pracovně to nejde,“ říká Denisa Havrdová, která jediná z původních zakladatelů v Papelote zůstala.

Papelote, které u nás jako jedno z prvních začalo kultivovat papírenské produkty, se před zhruba patnácti lety zrodilo z diplomové práce. Její autorkou byla studentka UMPRUM Kateřina Šachová, která si za svým nápadem na vkusné diáře, zápisníky a další sortiment stála natolik, že se ho rozhodla přetavit v byznys. Ten rozjela spolu se svým mužem Filipem Šachem a kamarádkou Denisou Havrdovou.

Zatímco Filip Šach firmu po čase opustil, přítelkyně ji táhly dál. Šachová z pozice kreativní šéfky, Havrdová po stránce exekutivní. Na vrchol se Papelote dostalo za covidu, s nástupem krize po začátku války na Ukrajině šel ale zájem o jeho výrobky rapidně dolů.

Rok 2022 tak byl pro firmu zlomový – ocitla se ve ztrátě a bylo třeba promyslet její další směřování. Ve stejné době ale odešla Kateřina Šachová na delší sabatikl a vedení v té době převzala plně Denisa Havrdová, která se pustila do nutných, ale ne úplně příjemných kroků. Ty zahrnovaly i zmenšení tehdejšího týmu z 25 na 12 lidí. Papelote to ale pomohlo a postupně se vrátilo i do zisku. Na podzim 2023 se pak Šachová rozhodla ze společnosti stáhnout a Havrdová se stala jedinou majitelkou.

„Dnes mi přijde, že jsme tyto kroky možná měly udělat dříve. Já jsem měla vizi, že Papelote má ještě růst a přinášet zajímavé obchodní výsledky. Kateřina naopak více inklinovala k menšímu rozsahu. V tom jsme se prostě neshodly,“ popisuje Havrdová v rozhovoru pro CzechCrunch. V něm mluví nejen o rozpadu svého byznysového partnerství, ale i o tom, jakými způsoby se Papelote z problémů dostalo i jaké plány pro něj nyní má.

Co vlastně k rozchodu mezi vámi a Kateřinou Šachovou vedlo?

Primárně to byly čím dál odlišnější představy o směřování firmy a našeho fungování v ní. Rok 2022 byl pro nás velmi kritický, firma zaplatila daň za to, že jsme měli kultivované publikum, a skončili jsme ve velké ztrátě. V tu chvíli bylo jasné, že je potřeba rychle jednat, protože šlo o to, zda Papelote přežije, či ne. Právě v této době se Kateřina rozhodla stáhnout na delší sabatikl a vedení firmy připadlo mně. Z mého pohledu bylo nezbytné začít dělat radikální kroky a soustředit se na efektivní řízení byznysu, což vedlo k zásadní transformaci firmy.

Takže to bylo kvůli ekonomickým problémům?

Ne, ekonomické problémy to spíš jen zdůraznily. Už delší dobu jsme věděly, že se naše představy o tom, jak by Papelote mělo fungovat jako firma, liší. Já jsem byla spíš nohama na zemi a snažila jsem se prosazovat obchodní a byznysové aspekty. Dřív jsem ale nedokázala dostatečně vyvážit důraz na vizuál a estetiku našich výrobků s potřebou dělat jasná obchodní rozhodnutí. V nastavení, ve kterém jsme byly, to jednoduše nešlo. Z ekonomického hlediska jsem věděla, že musíme dělat kroky, které mají skutečný dopad, měřit je, vyhodnocovat a podle výsledků jednat dál. To ale zároveň znamenalo, že jsme nemohly realizovat některé věci, které bychom si přály. A právě to bylo náročné.

Foto: Papelote Denise Havrdové se podařilo vyvést Papelote z krize

Ale aby to nevyznělo špatně – my jsme s Kateřinou měly a máme společné hodnoty, které Kateřina do Papelote přinesla už při jeho zrodu a za těmito hodnotami si stále stojím. Obě jsme byly vždycky přesvědčené, že firmy by měly mít i něco jako poslání, že nejde jenom o to prodávat a generovat zisk, ale že podnikání má světu něco přinášet. Pro nás to na začátku byla kultivace českého papírenského prostředí, teď je to důraz na rozvoj kreativity každého, kdo si naše produkty koupí.

Proč jste v Papelote zůstala vy a ne paní Šachová?

To samozřejmě bylo téma. V době transformace jsem v Papelote zůstala sama a začala jsem firmu přetvářet v nový organismus. Postupně jsem si uvědomovala, že firma potřebuje jednoho jasného lídra. Přesto jsem byla otevřená i možnosti, že bych ze své role mohla ustoupit a vedení plně předat Kateřině a odejít, ale toto řešení nakonec Kateřina odmítla a zůstala jsem já.

To zní opravdu velmi definitivně a nepříjemně.

Bylo to určitě náročné období, ale když s někým spolupracujete 12 let a nepodaří se vám najít úplně společnou vizi, myslím, že je dobré si přiznat, že je to opravdu dlouhá doba na hledání. Někdy je potřeba upřímně uznat, že i když mezi lidmi může být osobní porozumění, profesně už společná cesta nemusí pokračovat.

Já jsem měla vizi, že Papelote má ještě růst a přinášet zajímavé obchodní výsledky. Kateřina naopak více inklinovala k menšímu rozsahu.

Dnes mi přijde, že jsme tyto kroky možná měly udělat dříve. Jednou z hlavních výzev mezi námi byla otázka, jak velkou firmu vlastně chceme budovat. Postavit a udržet značku s ambiciózními cíli totiž není jen o designu produktu. Já jsem měla vizi, že Papelote má ještě růst a přinášet zajímavé obchodní výsledky. Kateřina naopak více inklinovala k menšímu rozsahu. V tom jsme se prostě neshodly.

Dokázaly jste se byznysově rozejít a v osobním životě zůstat kamarádkami?

V tuto chvíli je to pro nás obě stále citlivé téma. Každá z nás si z toho odnesla své trápení a věci, které teď postupně zpracováváme. Každopádně Kateřina je pro mě jeden z nejdůležitějších lidí v životě. Vážím si jí za mnoho věcí a naše společná cesta pro mě byla velmi inspirativní a jsem za ni velmi vděčná.

Kam teď tedy Papelote coby jediná šéfka směřujete?

Jak už jsem říkala, na začátku bylo naším cílem kultivovat papírenský trh, který tehdy vypadal úplně jinak než dnes. To se nám během několika let podařilo – papír se stal atraktivnějším segmentem, vzniklo mnoho nových značek a přístupů.

V poslední době se proto snažím přetvořit Papelote v prostor, který podporuje kreativitu v každodenním životě. Mým cílem je, aby se stalo víc než jen obchodem nebo značkou. Aby se proměnilo v otevřený kreativní prostor, který nabízí inspiraci i nástroje pro každodenní tvořivost a podporuje lidi v činorodosti. Nyní se otevíráme novým partnerstvím, spolupracujeme napříč obory, hledáme cesty, jak kreativitu přinést i do firem, škol nebo veřejného prostoru. A právě tím se dnes odlišujeme – nejde jen o krásný papír, ale o to, co díky němu může vzniknout. Papír nás přeci jen kultivuje.

V roce 2022, když začaly vaše problémy, jste šli z 25 lidí na 12 a zároveň jste, jak už jste říkala, padli do ztráty. Jak jste na tom teď?

Celý tým prošel výraznou proměnou. Aktuálně je nás 14, obměnili jsme složení a podařilo se nám přivést několik seniorních kolegů. Rok 2023 byl hodně náročný, plný osekávání a přenastavování. Ale zároveň to byl rok, kdy jsme začali stavět nové základy, protože jsme už věděli, za čím jdeme a jak toho chceme dosáhnout.

Rok 2024 jsme spíše ladili a dotahovali. Obratově jsme zůstali na podobných číslech, tedy kolem 30 milionů, ale podařilo se nám to zvládnout s polovičním týmem a vrátit firmu do černých čísel – i když zatím s menším ziskem. Kdyby mi v roce 2022 někdo řekl, že takových čísel dosáhneme i v polovičním počtu, asi bych tomu nevěřila.

Znamená to, že se na Papelote díváte víc byznysově a tlačíte na efektivitu?

Ano, na efektivitě nám teď záleží víc než dřív. Společně jsme nastavili chytřejší systém fungování. Přenastavili jsme interní procesy, zjednodušili porady, zavedli používání nových nástrojů a více nyní pracujeme s daty. Zaměřujeme se na to, co skutečně přináší výsledky, a postupně opouštíme aktivity, které nás sice bavily, ale nepřinášely reálný dopad. Právě díky tomu zvládáme víc práce v menším týmu.

Jak se to dotklo vašeho sortimentu? Ten byl, co si pamatuji, docela široký.

Vyřadili jsme všechno, co bylo nerentabilní, výrobně komplikované nebo mělo nezdravou marži. Celkově se naše nabídka zmenšila asi o pětinu. U každého produktu jsme se dívali nejen na ekonomiku, ale i na udržitelnost výrobního procesu a na to, jestli nám produkt dává smysl i z hlediska značky a dlouhodobého směřování. U těch složitějších jsme zvažovali, co nám reálně přináší a jestli ta energie, kterou do nich vkládáme, odpovídá tomu, co se vrací zpátky. Ale řekla bych, že je to vždycky stejné – když bouráte, tak to na začátku trochu přeženete, jste radikální, a pak znovu hledáte rovnováhu. A právě v této fázi se nyní nacházíme.

Z toho, co říkáte, plyne, že to nejhorší už máte nejspíš za sebou. Jak očekáváte, že bude vypadat tento rok?

Věřím, že letošek bude posledním rokem toho bouřlivějšího přechodového období. Už je cítit, že si věci začínají sedat, ale zároveň vím, že celý ten proces bude ještě nějakou dobu pokračovat. Každá změna v týmu nebo na vedoucí pozici nám ukazuje, kde máme ještě rezervy a co potřebuje doladit. Je to stále vše velmi dynamické.

Momentálně nás hodně zaměstnává nový e-shop a web, což mě osobně dost pohltilo, takže teď nemám kapacitu pouštět se do dalších velkých změn. Přesto bych byla ráda, kdybychom letos udělali krok i směrem k rozšíření naší maloobchodní sítě. Máme obchod na Letné a prodáváme i na letišti, ale ráda bych otevřela i další pobočku – zvažujeme Vinohrady nebo Smíchov. A v dlouhodobějším horizontu bych se ráda vrátila i do Brna. Už jsme tam kdysi byli a myslím, že je načase se trochu zbavit naší pragocentričnosti.

A dál, jaké máte plány do budoucna?

Ráda bych se více zaměřila na turisty, aby si z Česka mohli odvézt něco skutečně lokálního a hodnotného. Pracujeme na našem portfoliu, kde se zaměřujeme na produkty s obsahem. Mým cílem je do čtyř let zdvojnásobit obrat na 60 milionů, a jsem přesvědčená, že to dokážeme. A to nejen díky jasné strategii, ale především díky lidem, se kterými spolupracuji. Velmi si vážím jejich nasazení a proaktivního přístupu, protože právě oni jsou klíčem k tomu, abychom to všechno zvládli.