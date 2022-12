Pod křídly Rockaway vedl čtyři roky Mallpay. Teď bude Adam Kolesa šéfovat Dáme jídlo

Posledních sedm let trávil Adam Kolesa jako součást týmu investiční skupiny Rockaway Capital zakladatele Jakuba Havrlanta, z toho čtyři roky působil také na pozici ředitele služby pro odložené platby Mallpay, pro kterou získal i strategického investora v podobě ČSOB. Nyní Kolesa přechází do Dáme jídlo, kde nahradí dosavadního šéfa Filipa Fingla. A jako své hlavní cíle označuje modernizaci produktu, zlepšení dopravy i zákaznické zkušenosti.

„Bylo to pro mě těžké rozhodování. Dáme jídlo bylo čtyři roky nedílnou součástí nejen mého pracovního života, celý tým mi za ty roky přirostl k srdci. Nicméně mám teď možnost založit si vlastní byznys,“ komentoval Fingl svůj odchod z vedení společnosti v říjnu s tím, že v rámci své nové štace chce českým vědeckým projektům pomáhat expandovat do světa.

„S Adamem Kolesou se znám spoustu let. Má za sebou obrovské zkušenosti nejen z e-commerce a může tak posunout podnikání Dáme jídlo zase o kus dále. Věřím, že firmu předávám do dobrých rukou,“ doplňuje Fingl, který stejně jako nyní Kolesa před čtyřmi lety do Dáme jídlo přišel ze skupiny Rockaway. Tehdy na českém roznáškovém trhu začala výrazně houstnout konkurence mezinárodních hráčů v podobě Boltu, Woltu či Uber Eats (ten se později z Česka stáhl).

Také vzhledem k sílící konkurenci i reakci na pandemii, jež provoz roznáškových služeb značně ovlivnila, měl Fingl za úkol Dáme jídlo nastartovat k dalšímu růstu. Jak sám popisuje, firmu se svým týmem museli několikrát obrátit vzhůru nohama. Za jeho šéfování došlo k rozšíření služeb z rozvozu jídla o expresní nákupy potravin i rychlé doručení sortimentu od partnerů v rámci takzvaného segmentu quick commerce. Podobnou produktovou expanzi ostatně udělali také zmiňovaní konkurenti.

Kolesa tak nyní Dáme jídlo přebírá jako firmu, jež loni dosáhla celkového obratu (GMV) přes pět miliard korun a výnosů asi 1,3 miliardy. Společnost spolupracuje s bezmála sedmi tisíci partnery ve 170 obcích po celém Česku a pokrývá téměř 60 procent populace. Nový ředitel ale pořád vidí obrovský potenciál i prostor pro další růst.

„Ještě je brzy jmenovat konkrétní plány. V širší rovině můžu říct, že u produktu vidím potenciál v tom, jak prezentovat obsah zákazníkům, ve vyhledávání, ale třeba i v sledování objednávky. Obecně chceme zlepšovat i zákaznickou zkušenost, v dopravě se určitě zaměříme na posílení počtu našich kurýrů,“ přibližuje pro CzechCrunch Kolesa, jenž do čela firmy oficiálně zasedne od začátku ledna a nyní s Finglem spolupracuje na předávání povinností pro co nejlehčí nástup do nové funkce.

Foto: Dáme jídlo Filip Fingl po čtyřech letech skončí jako šéf Dáme jídlo

Dáme jídlo na trhu působí již deset let, v roce 2014 firmu její zakladatel Tomáš Čupr s dalšími akcionáři včetně tuzemských fondů Miton a Enern prodal německé skupině Delivery Hero, jednomu z globálně největších hráčů na poli roznáškového byznysu. Firma je pořád ve ztrátě a podle končícího šéfa sice funguje s pozitivní jednotkovou ekonomikou, k překlopení do černých čísel ale nejspíš dojde až za několik let.

I v posledních letech Dáme jídlo dokázalo na trhu růst, v dalším rozvoji jej teoreticky může brzdit současná makroekonomická situace, kvůli níž zákazníci více šetří a maloobchodní prodeje meziročně klesají již několik měsíců v řadě. Tým pod vedením Kolesy tak čeká nelehká výzva, ačkoliv on sám popisuje, že na poptávce po službách firmy se zatím spotřebitelská nálada negativně téměř nepodepsala.

„Během předcházejících let si zákazníci zvykli nejen na rychlé doručení jídla, ale také potravin, drogerie a dalšího spotřebního zboží. V roce 2022 tento trend pokračoval a rostl tak zájem i o služby, jako je náš Dáme market. Ačkoliv jsou v celé společnosti cítit obavy a lidé začínají opatrněji nakládat se svými penězi, zatím jsme nezaznamenali výrazný propad v počtu objednávek. Nepatrné změny je ale možné sledovat v počtu položek v rámci jedné objednávky – lidé si například méně objednávají předkrmy,“ komentuje tržní dění Kolesa.

Poslední roky se Kolesa v investiční skupině Rockaway Capital věnoval zejména strategickým projektům v oblasti finančních technologií a e-commerce. Čtyři roky vedl také službu pro odložené platby Mallpay, pro níž získal i strategického investora v podobě ČSOB. Banka službu letos plně přebrala poté, co bylo Mallpay vyčleněné ze skupiny Mall Group (kvůli jejímu prodeji polskému Allegru), a již pod vedením ČSOB došlo i na přejmenování na Skip Pay.