Ponořila jsem se do výroby čipů. A prodala část Buffettových akcií, říká Anna Píchová. Změnila i firmu
Známá finfluencerka a portfolio manažerka nastoupila do investiční společnosti Emun. Vystoupí také na konferenci Money Maker v Brně 14. května.
Anna Píchová patří k jedněm z mála výrazných ženských tváří českého investičního světa. Je také úspěšnou podcasterkou, pravidelně vystupuje v populárním pořadu o financích Ve vatě. Nyní po necelých dvou letech opustila investiční společnost One Family Office, založenou známým advokátem Jaroslavem Havlem, a odešla ke konkurenci. Od března je portfolio manažerkou investic na veřejných kapitálových trzích ve skupině Emun.
Emun aktuálně dohlíží na majetek v objemu zhruba 14 miliard korun, jde přitom primárně o prostředky velmi movitých klientů, ostatně akcionáři skupiny jsou vedle jejích zakladatelů Filipa Saviho, Leoše Jirmana a Petra Laštovky mimo jiné spolumajitel sázkové kanceláře Tipsport Jaroslav Beran nebo zkušený finančník Petr Šmída. Emun na sebe nedávno upozornil i tím, že spustil fond zaměřený na investice do hvězdných startupů, jako jsou OpenAI nebo Anthropic.
Anna Píchová se bude ale v investiční společnosti Emun věnovat tomu, nač se soustředí dlouhodobě, tedy na dění na burzách, a to především v USA a v Evropě. „Emun investuje globálně s fokusem na západní trhy,“ říká absolventka brněnské ekonomické fakulty.
To, čemu se bude věnovat v Emunu, se z čistě odborného hlediska tolik neliší od One Family Office. Tam se Píchová také zaměřovala na investice na veřejných trzích a podobně jako Emun i One Family Office jsou specialisté na správu majetku zámožných rodin. Emun buduje široce diverzifikovaná portfolia přes všechny třídy aktiv od dluhopisů až k private equity včetně veřejně obchodovaných akcií. „Láká mě možnost, že bych se výhledově mohla stát řídící portfolio manažerkou akciových investic na veřejných trzích, nyní jsem co-manažerkou,“ říká Píchová.
Vlajkovou lodí Emunu mezi jeho akciovými produkty je fond Emun Equity I, jehož hodnota se od založení v prosinci 2019 zhruba zdvojnásobila, což odpovídá dlouhodobému zhodnocení kolem třinácti procent ročně. A právě do této části byznysu skupiny Píchová jako nová posila míří. „Práci Anny sleduji už řadu let a jsem velmi rád, že jsme se domluvili na spolupráci. Věřím, že bude pro náš tým velkou posilou nejen v oblasti akciových investic,“ říká partner Emunu a investiční ředitel Leoš Jirman.
Anna Píchová je ale samozřejmě velmi aktivní i jako soukromá investorka. V minulosti pro CzechCrunch popsala například to, proč dlouhodobě věří akciím Microsoftu nebo proč cenné papíry Berkshire Hathaway Warrena Buffetta vnímá jako takové své penzijní připojištění. V tomto směru u ní ale nastala dílčí změna: „Část Berkshire Hathaway jsem loni odprodala, ale kus pozice ještě vlastním,“ říká a připomíná, že Warren Buffett od ledna skončil v čele konglomerátu, který přes 60 let budoval.
Už nějakou dobu ji ale také fascinuje dění na poli výroby počítačových čipů s ohledem na rychlý rozvoj AI. Dokonce do té míry, že se dobrovolně začala vzdělávat v tom, jak se vlastně polovodiče vyrábí, jaké chemické sloučeniny jsou k tomu zapotřebí a jak tento výrobní řetězec funguje.
„Postupně zabředávám hlouběji a hlouběji do všech zákrut jejich výroby a vývoje. Hodně jsem díky tomu pronikla do japonských akcií, protože tam je řada subdodavatelů,“ doplňuje svou investiční filozofii s tím, že i nadále věří tahounovi oboru, americké Nvidii.
Anna Píchová je zároveň známá svou láskou k Brnu, kde vystudovala Masarykovu univerzitu a kde dodnes žije (a odkud dojíždí do Prahy jak do kanceláří skupny Emunu, tak na natáčení podcastu Ve vatě na portálu Seznam Zprávy). V Brně si také udělala své mediální jméno, řadu let totiž působila jako analytička tamní finanční skupiny Cyrrus.
A právě kvůli jejím brněnským kořenům bude Anna Píchová jedním z hostů naší byznysové konference Money Maker, která 14. května poprvé zavítá do jihomoravské metropole. Kromě ní se tam představí například zakladatel skupiny Partners Petr Borkovec, Oliver Dlouhý z Kiwi nebo otec a syn Hlavenkovi.
