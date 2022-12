Pozdě, ale přece. Tesla zahájila dodávky elektrického tahače Semi, pět let po jeho představení

V listopadu roku 2017 odhalil Elon Musk dvě novinky automobilky Tesla – elektrický tahač Semi a elektrický Roadster druhé generace. Byť se jedná o zcela rozdílné vozy, mimo elektrické povahy je až do včerejší noci spojoval také fakt, že se pro zákazníky jednalo o nedostupné zboží. To se však v případě Semi mění. Tesla začala s jeho dodávkami, kdy první kusy předala zástupcům společnosti Pepsi.

V nevadské Gigafactory bylo včera večer rušno. S předstihem před Štědrým dnem tu Elon Musk rozdával dárky v podobě zbrusu nových elektrických tahačů Semi. Nutno ovšem dodat, že si za ně obdarovaní náležitě zaplatili a na svou novou hračku museli čekat podstatně déle, než jim svérázný podnikatel na začátku sliboval.

Společnost Pepsi, která se stala prvním odběratelem sériově vyrobených tahačů Semi, totiž uskutečnila svou objednávku již v prosinci roku 2017, tedy jen pár týdnů poté, co Musk nový kamion světu představil. První prototypy následně začala Tesla využívat k vlastním logistickým účelům a nic nenasvědčovalo tomu, že by produkce neměla začít ve slibovaném roce 2019.

Jenže místo slavnostního oznámení přišlo první, druhé a pak několik dalších ohlášení o zpoždění. Na vině byly prý problémy v dodavatelském řetězci a také omezená dostupnost bateriových článků. Naplnit se tak nakonec podařilo až příslib z druhého kvartálu minulého roku, kdy Musk opět oznámil zpoždění a zahájení výroby v roce 2022.

Foto: Tesla Elektrický tahač Tesla Semi

První Semi se měly z výrobní linky Tesly dostat před několika měsíci. Nic tak již nebránilo tomu, aby se tahač konečně zahnízdil ve výrobním plánu po boku osobních elektromobilů, které Tesla nabízí. Semi by mělo být schopné ujet na jedno nabití a při plném naložení zhruba 800 kilometrů a jet maximální rychlostí okolo 100 km/h. Automobilka však neposkytla detailnější technické informace například o kapacitě baterie.

Víme tak pouze to, že tahač je vybavený stejnou pohonnou jednotkou jako modely S Plaid a X, přičemž ve voze by měly být uloženy tři elektromotory. Jeden běží permanentně, zatímco dva ostatní se spínají v momentě, kdy je potřeba akcelerace a vyšších otáček, třeba při předjíždění jiného kamionu. Takový manévr by ostatně podle Tesly mělo Semi zvládnout celkem hravě, protože jeho výkon je údajně trojnásobně vyšší než výkon kteréhokoliv konvenčního tahače na amerických dálnicích.

Stejně jako u klasických tahačů však zatím budou muset řidiči točit volantem vlastními silami. Byť bylo slibováno, že Semi dorazí vybavené autonomními schopnostmi, během akce nepadla o této funkci ani zmínka. Navíc nebylo ani naznačeno, zda má alespoň předpřipravený kamerový systém, který by spolu se softwarovými aktualizacemi umožnil funkci časem aktivovat.

Tesla si pro sebe nechala také možná ten nejdůležitější údaj, kterým je cena. V roce 2017 měla verze s dojezdem 800 kilometrů vycházet na 180 tisíc dolarů, tedy s ohledem na dnešní kurz něco málo přes čtyři miliony korun. Za oněch pět let se však ceny výrazně proměnily a lze předpokládat, že Semi bude dražší.

Ještě letos chce Tesla vyrobit sto kusů svého elektrického tahače, přičemž v roce 2024 podle Muska vyprodukuje padesát tisíc kusů. Pepsi drží objednávku na sto vozů, o další tahače z dílen Tesly mají zájem společnosti jako pivovar Anheuser-Busch, přepravní společnost UPS, řetězec Walmart a další.