Poznali se už ve školce. E-shopům automatizují marketing, teď je kupuje stamilionová skupina z Brna
Startup Tanganica přechází pod křídla holdingu Abugo, kde se připojí k dalším čtyřem firmám z prostředí e-commerce.
Není jim ani třicet a znají se už od školky. Později spolu Filip Svárovský s Robertem Tichým mimo jiné provozovali vlastní e-shop i menší agenturu na tvorbu webů a marketingu. Větší byznysovou příležitost ale vnímali právě u online obchodníků, kterým chtěli co možná nejvíc zjednodušit tvorbu kampaní. Koncem roku 2020 proto rozběhli startup Tanganica s cílem nabízet „marketing na jeden klik“. A teď otevírají novou kapitolu. Kupuje je totiž holding Abugo, který sdružuje několik dalších českých firem z prostředí e-commerce služeb.
Tanganica automatizuje marketing pro e-shopy, z jednoho rozhraní pokrývá správu PPC kampaní napříč platformami, analytiku, reporting i tvorbu kreativ díky umělé inteligenci. Po roce a půl hlásila první stovky klientů včetně známých jmen z prostředí e-commerce. Tým prošel i Startup Academy od CzechCrunche a v roce 2023 získal také investici v řádu jednotek milionů korun od fondu Novira Capital úspěšného startupisty Víta Vrby, který předtím založil a za miliardy prodal společnost Webnode.
I externí kapitál od investora Tanganice pomohl vyrůst na aktuální opakující se roční tržby (ARR) ve výši přibližně jednoho milionu eur, v přepočtu 24 milionů korun. Koncem loňského roku startup registroval téměř tisícovku aktivních klientů, mezi které se řadí nebo historicky řadili například Yves Rocher, Pilulka, Albi, Pet Center nebo Expedo nábytek.
Nyní Tanganica směřuje pod křídla skupiny Abugo, která doteď sdružovala čtyři tzv. SaaS firmy (tedy firmy nabízející software jako službu – Software as a Service): tvůrce e-shopů Shopsys, rezervační systém Reservio, poskytovatele live chatů a chatbotů Smartsupp a tvůrce dotazníků Survio. Roční obrat Abuga dosahuje 300 milionů korun, již od svého vzniku koncem roku 2024 mělo ambici akvírovat i další SaaS společnosti.
„Naší dlouhodobou vizí je ‚make commerce simple‘ (dělat obchod jednoduchým – pozn. red.). Tanganica do ní se svou AI marketingovou platformou zapadá naprosto přirozeně. Věříme, že právě v době, kdy je výkonnostní marketing pod tlakem efektivity, bude automatizované a datově řízené řešení marketingu pro e-shopy ještě důležitější,“ komentuje Petr Svoboda, CEO Abuga, které s Tanganicou sdílelo také zmiňovaného investora Novira Capital Víta Vrby.
Podle Filipa Svárovského začlenění do skupiny přináší startupu několik základních věci včetně zkušenosti se škálováním produktů do desítek zemí, a také finanční, HR či právní zázemí. „Díky tomu se můžeme naplno soustředit na produkt a zákazníky, což je pro nás ve velikosti osmnáctičlenného týmu extrémně cenné,“ popisuje Svárovský s tím, že vidí i významný překryv cílové skupiny s dalšími firmami z portfolia.
Stejně jako u ostatních firem ve skupině zůstává i Tanganica nadále řízena dosavadním managementem, který se bude věnovat jejímu dalšímu rozvoji. Jaká přitom byla hodnota startupu, strany nekomentují. Aktuálně jsou však SaaS firmy v průměru oceňovány méně než pětinásobkem ročních tržeb (ARR), valuace startupu se tak podle odhadu CzechCrunche mohla pohybovat pod hranicí sto milionů korun.
Společnosti z holdingu Abugo
Reservio vzniklo v roce 2013, se svým rezervačním systémem expandovalo do 130 zemí, v nichž má zpracovávat přes patnáct milionů objednávek od více než 2,5 milionu klientů. Loni spustilo také pokladní systém a zavedlo platební služby ve 35 zemích světa.
Shopsys je jedničkou českého trhu v tvorbě velkých e-shopů na míru, během více než dvaceti let na trhu realizoval přes 900 projektů. Díky akvizici agentury Sounds Good vyvíjející na platformě Shopify a one-click checkoutu Convertim, si také v minulých letech podstatně rozšířil tržní záběr.
Smartsupp je poskytovatelem live chatu, chatbotů a AI řešení. Využívá ho více než 100 tisíc e-commerce obchodníků po celém světě. Dále představili nový produkt nazvaný Mira AI, takzvaného shopping asistenta, který doporučuje produkty a zjednodušuje zákaznickou podporu a online nakupování.
Survio se globálně specializuje na tvorbu a analýzu online dotazníků. Po dvanácti letech na trhu registruje pět milionů uživatelů a pochvaluje si zkušenosti s integrací umělé inteligence do produktů – pro zákazníky vyvinul novou platformu sběru dat a tvorbu dotazníků pomocí AI.
Tanganica je AI marketingová platforma pro online obchody, která umožňuje z jednoho rozhraní spouštět, spravovat a optimalizovat digitální marketing napříč kanály. Zaměřuje se na automatizovanou správu PPC kampaní, e-commerce analytiku a reporting, AI tvorbu kreativ, správu sociálních sítí a retenční marketing (e-mail, SMS, remarketing).
Aktuální transakce se ale nevyřizovala v hotovosti, místo toho probíhá čistě jako výměna akcií majitelů. V Tanganice získalo Abugo podíl 51 procent, Filipu Svárovskému náleží 44,1 procenta a zbytek drží Novira Capital. Na druhé straně, Novira nyní nabyla vyšší podíl v Abugu, Svárovský má v holdingu také držet odpovídající podíl. Ve výhledu pak je, že po splnění stanovených podmínek Abugo odkoupí také zbylých 49 procent v Tanganice.
Akvizice Tanganicy podle Petra Svobody navazuje na první rok fungování Abuga, během něhož budovalo předpoklady pro násobný růst v následujících letech. Ten se má do velké míry opírat i o umělou inteligenci, kterou vnímá jako klíčový pilíř a ve všech firmách ze skupiny zavedli tzv. AI-first přístup a interně najali tým expertů na AI agenty a automatizace.
Kromě toho Abugo otevřelo nové kanceláře v Brně s rozlohou přes tisíc metrů čtverečních v budově The Campus Science Park, kterou koncem loňska koupila skupina SPM Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla. Do budoucna pak Abugo směřuje k dalším akvizicím, podle Svobody již probíhají diskuse s dalšími potenciálními firmami.