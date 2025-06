Pracuji 12 hodin denně, vše ale stihnout nejde. Hlavenka z Elongy popisuje, co ho poslalo zpět na zem

Uložit 0

Podnikat začal už v patnácti, kdy přeprodával oblečení. Teď je mu 22 let – a snaží se Čechům ukázat, jak lépe a déle žít. Vojtěch Hlavenka, syn známého podnikatele a investora Jiřího Hlavenky, stojí za zařízením Elonga, které monitoruje organismus a během několika minut změří hladinu stresu i míru regenerace. Aplikace pak uživatelům radí, zda daný den mají být aktivní, nebo spíš odpočívat, aby se příliš nevyčerpali či si nějak neublížili. „Věřím, že nástroje, které stav organismu z pohodlí domova změří a následně vám dají doporučení na míru, budou do pár let naprostým standardem v každé domácnosti,“ hlásí podnikatel.

Elonga už za přibližně rok a půl své existence zvládla prodat přes 10 tisíc náramků a loni dosáhla 20 milionů korun v tržbách – i když cíl byl 50 milionů. „Je to hlavně proto, že se nám nepodařilo spustit expanzi. Personálně jsme na ni nebyli připraveni a radši jsme se rozhodli věnovat se Česku a Slovensku. Nezačali jsme včas nabírat klíčové pozice, a to nás v našich ambicích srazilo zpátky na zem. I když pracuji 12 hodin denně, všechno se stihnout nedá. Byla to cenná zkušenost,“ přiznává Hlavenka pro CzechCrunch.

Letos v květnu se však startupu podařilo vstoupit do Nizozemska. A prý se mu tam daří lépe než v Česku – v rámci neveřejného spuštění aplikace na tamním trhu prý vygeneroval téměř trojnásobný obrat oproti startu v tuzemsku. „Díky zkušenostem z Česka jsme měli jasnější představu, co funguje, a marketingovou komunikaci jsme už měli vyladěnou mnohem lépe. Nizozemci jsou sice nároční, ale vědecky podložené produkty ocení. A když dostanou dostatek argumentů, nemají problém utratit peníze,“ vysvětluje mladý startupista. Během prvního měsíce v Česku vygenerovala firma obrat milion korun.

Zároveň ovšem Hlavenka doplňuje, že ladit spuštění produktu se dá donekonečna. „Možná se za pár měsíců ozveme z Ameriky s ještě lepším začátkem,“ věří. Právě Spojené státy jsou v jeho hledáčku teď. „Řekli jsme si: go big or go home! Neexistuje lepší trh pro raketové škálování, než jsou USA. Pokud se tam prosadíme, bude to mnohem efektivnější cesta ke globálnímu úspěchu než rozkročená expanze po jednotlivých zemích Evropy.“ I přesto se chce Elonga rozšiřovat také ve svém domovském světadíle, přičemž favoritem je aktuálně Itálie.

K rychlejšímu růstu chce Elonga využít i externí kapitál, ostatně Hlavenka už dříve říkal, že si pro peníze od investorů půjde, jakmile jeho firma vstoupí na zahraniční trhy. „Pro seedovou investici hodláme jít ve chvíli, kdy budeme mít v ruce silná čísla ze zahraničí. Cílem je oslovit přímo západní investory na trzích, kde budeme aktivní,“ přibližuje. Pokud prý půjde vše podle plánu, mohl by startup získat první větší finanční injekci na přelomu let 2025 a 2026.

Náramek Elonga si uživatelé nasazují ráno. A pak sledují mobil, který jim dá jen jednoduchou instrukci: „Ležte, zařízení zatím měří“. Zhruba tříminutový proces má za cíl zjistit, jak se tělo má. Optický snímač počítá chvíle mezi srdečními tepy s přesností na zlomky vteřiny. Když pak informace z měření doplníte o pár základních charakteristik, jak moc jste tělu dali včera zabrat nebo jak dobře jste se vyspali, stroj poradí, jak s ním nakládat dál – jestli ho dnes vystavit zátěži, jak vylepšit výkon nebo jak zapracovat na svém funkčním věku.

Startup tak tvrdí, že zvládne předem upozornit na blížící se nemoc, zlepšuje spánek, podporuje regeneraci a usnadňuje zvládání stresu. Aplikace také ukazuje, jak se mění kondice uživatelů v čase. Snímač lze zakoupit za 2 790 korun, k tomu člověk získá doživotní předplatné.