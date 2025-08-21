Před lety Komerční banku zaujal ztrátový startup. Dostala jej do zisku a teď ho celý ovládla
Z platformy Upvest se stal úspěšný projekt. Banka v něm aktuálně získala stoprocentní podíl a završila tak několikaletou transakci.
Počátky spojení jednoho z největších bankovních domů v republice a tehdy teprve nadějného, ale tradičně i ztrátového startupu se začalo psát před pěti lety. V těchto týdnech se kapitola oficiálně uzavřela. Komerční banka získala stoprocentní podíl ve finančně-technologickém Upvestu se zaměřením na investice do realitních projektů. Hospodářské výsledky přitom ukazují, že pro banku šlo o sázku na správnou kartu – společně s růstem byznysu se zvyšuje i jeho zisk.
Komerční banka přes svou dceřinou společnost KB SmartSolutions v Upvestu držela podíl na úrovni 96 procent, teď oznámila finální odkup i zbývajících čtyř procent. Ty se dosud dělily mezi čtyři podílníky: zakladatele Davida Musila a Petra Volného a další dva společníky Jana Holáska a Petra Malíka.
„Finanční investoři již v dalším fungování společnosti nefigurují. Co se týče role zakladatelů, Petr Volný v současnosti dále zůstává v roli jednatele a David Musil s Upvestem spolupracuje v roli konzultanta,“ doplnil pro CzechCrunch Pavel Rothbauer, company developer v KB SmartSolutions.
Vývoj podílu Komerční banky v Upvestu
- rok 2020: 18,9 procenta
- rok 2021: 31,06 procenta
- rok 2022: 96 procent
- rok 2025: 100 procent
Pozn.: Komerční banka podíly drží přes dceřinou společnost KB SmartSolutions.
K plnému pohlcení firmy došlo po vypršení takzvaného vestingu. Komerční banka totiž do startupu investovala poprvé již v roce 2020, o rok později svůj podíl navýšila a od roku 2022 držela 96 procent. Tehdy šlo o nečekaně rychlé spojení, s původními podílníky zároveň uzavřela několikaletý motivační program, jenž vyvrcholil v letošním roce v aktuální transakci.
Kolik banka do projektu v průběhu let investovala a za kolik si jej pořídila, dlouhodobě odmítá sdělit. Dle odhadu CzechCrunche ale mohl být před třemi lety oceněn na hodnotu kolem 150 milionů korun. Upvest se navíc během této doby transformoval ze ztrátového startupu do vydělávající firmy. Zatímco v roce 2020, kdy do něj banka vstupovala poprvé, dosáhl obratu 4,32 milionu se ztrátou 5,27 milionu, loni to bylo již bezmála 138 milionů s čistým ziskem přesahujícím 43 milionů.
V Komerční bance jsou přitom spokojeni. „S Upvestem se nám daří naplňovat dlouhodobou vizi, kterou jsme si společně vytyčili před zahájením spolupráce a naším prvním vstupem. Upvest se ukázal jako skvělý partner – jeho produkt si rychle získal důvěru klientů i developerů a přirozeně zapadá do naší dlouhodobé strategie,“ komentuje Rothbauer.
Podle něj se po aktuální transakci nic nemění – značka Upvestu má být nadále zachována a služby pro developery a retailové i institucionální investory má nabízet v nezměněné podobě. Aktuálně jde o tři typy produktů: investice do mezaninového dluhu, investice do seniorních úvěrů spravovaných Komerční bankou a dále možnost získání přímého podílu na vybraných nemovitostech.
Loňský rok podle dřívějšího vyjádření Upvest uzavřel s více než šesti tisíci aktivně investujícími klienty. Průměrná investovaná částka měla činit 114 tisíc korun a průměrná aktivní expozice klienta měla být ve výši 611 tisíc. V průběhu posledních let rychle rostl i celkový proinvestovaný objem na platformě, loni šlo o 3,2 miliardy.
„Věřím, že díky ještě těsnějšímu partnerství s Komerční bankou bude Upvest i nadále psát stejně úspěšný příběh,“ doplňuje spoluzakladatel Volný. Platforma se chce dál soustředit na zvětšování objemu a počtu příležitostí pro investory, stejně tak na rozvoj spolupráce s největšími českými developery. Ředitel KB SmartSolutions Patrik Nový zároveň naznačuje, že se projekt chystá rozkročit i do zahraničí: „Těšíme se na další rozvoj Upvestu, který bude probíhat nejen v České republice.“
Z pohledu samotné banky Upvest není jediným startupem, který v posledních letech podpořila. Mimo jiné šlo také o Lemonero se zaměřením na financování e-shopů nebo Finbricks propojující platební brány s e-commerce firmami. O to větší zásah zaznamenala u faktoringového Rogera, který se letos prodal do britských rukou.