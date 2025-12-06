Přes dekádu řídil design v Applu. Teď ho přetáhl Mark Zuckerberg, aby pracoval na zabijákovi iPhonu
Zamíchá přesun jednoho člověka technologickým soubojem? Meta získává designéra, jehož rukopis určoval podobu produktů Applu po dekádu.
Když z Applu odchází někdo z úplného vrcholu, obvykle se o tom mluví týdny. Jenže tentokrát šly události tak rychle, že i lidé uvnitř firmy prý zůstali překvapení. Během několika dní byl oznámen konec šéfa umělé inteligence Johna Giannandrey a hned po něm také odchod Alana Dyeho, který posledních deset let určoval, jak vypadají a působí všechny klíčové operační systémy Applu v čele s iOS. A na rozdíl od Giannandrey neodchází do důchodu. Míří přímo k největšímu konkurentovi v boji o to, co jednou má nahradit iPhone – to jsou podle mnohých chytré brýle.
Dyeho odchod přichází v době, kdy Apple prochází nejzásadnějšího obměnou nejvyššího vedení za poslední roky. V létě skončil Jeff Williams, dlouholetý provozní ředitel a jeden z nejvlivnějších lidí po Timu Cookovi. Právě do Williamsovy gesce patřily po odchodu legendárního designéra Jonyho Ivea v roce 2019 designérské týmy napříč jablečnou společností. Jeho odchod byl sice plánovaný očekával, ale v kombinaci s dalším děním musí Apple řešit více změn, než bývá zvykem.
Zmíněný John Giannandrea byl v posledních letech zodpovědný za oblast umělé inteligence, v níž Apple v porovnání s největšími technologickými konkurenty zatím významně zaostává. Jedním z důkazů bylo i to, že musel značně posunout veřejné vydání inovované asistentky Siri, kterou představil před rokem. Byť to Apple oficiálně neříká, i tato skutečnost mohla být jednou z motivací, proč Giannandrea končí.
Do toho navíc výrobce iPhonů tento týden oznámil další velké personální přesuny. V příštím roce odejde dlouholetá právní šéfka Kate Adamsová i viceprezidentka pro životní prostředí Lisa Jacksonová. Zatímco právní agendu převezme Jennifer Newsteadová, která dosud šéfovala právnímu oddělení Mety, týmy zaměřené na environmentální strategii a společenskou odpovědnost přejdou pod jiné vedení.
Důležitým aspektem v případu Alana Dyeho je, že za jeho odchodem stojí nabídka od Marka Zuckerberga z Mety, který ho přetáhl. V rámci nejvyššího managementu Applu patřil Dye mezi nejvýraznější osobnosti. Do kalifornské firmy nastoupil v roce 2006 a od roku 2015 vedl tým, který navrhuje vše, co uživatel na zařízeních Applu vidí a ovládá – od podoby ikon přes gesta, animace, menu až po logiku toho, jak se pohybujete mezi aplikacemi nebo jak telefon reaguje na dotyk.
Byl to tedy právě Alan Dye, který stál za největší změnou operačních systémů na iPhonech, iPadech či počítačích Mac za posledních dvanáct let. Hlavním prvkem designového jazyka se stalo tzv. Liquid Glass (tekuté sklo), což znamená poloprůhledné povrchy s realistickým rozmazáním, odlesky a hranami. Tak velké změny, které ovlivňují stamiliony uživatelů po celém světě, s sebou vždy nesou řadu pozitivních, ale také negativních ohlasů.
Jeden z nejrespektovanějších a dlouholetých komentátorů Applu John Gruber to celé zarámoval šířeji a ve svém textu označil odchod Alana Dyeho za nejlepší personální událost za poslední dekády. Podle něj Apple pod jeho vedením příliš tlačil na vizuální efekt a méně na samotnou logiku ovládání. Gruber připomíná, že Dye přišel z odvětví brandingu a módy, a právě tento přístup se podle něj začal promítat do celého systému, což bylo vidět i na Liquid Glass.
„K jeho povýšení do pozice šéfa designu softwarového rozhraní Applu pod Jonym Ivem došlo v roce 2015, kdy Apple uváděl na trh Apple Watch, svůj nejbližší vstup do světa módy. Možná dávalo smysl přivést někoho ze světa módy/značek, aby vedl softwarový design pro Apple Watch, ale pro ostatní platformy Applu to rozhodně smysl nedávalo. A dekáda Dyeova vedení uživatelského rozhraní to potvrdilo,“ napsal John Gruber.
Do trochu jiného kontextu nicméně konec důležitého muže v designérském oddělení Applu uvedl redaktor agentury Bloomberg Mark Gurman, který dlouhodobě patří k lidem s největším vhledem do dění v Applu. Podle něj je důležité si uvědomit, že Apple své nejvýše postavené manažery zkrátka tak snadno nepropouští, pokud nejde o výjimečné případy. A ilustruje to i na odchodu zmíněného šéfa AI.
„Apple zcela propásl příležitost v oblasti generativní umělé inteligence, přepracování Siri se zpozdilo o jeden a půl roku a firma čelí krizi v oblasti umělé inteligence – a její šéf pro umělou inteligenci dostal při odchodu roční dovolenou a ‚odchod do důchodu‘ s vděčností,“ komentoval na síti X Mark Gurman. A Alana Dyeho by se prý Apple také nezbavil, ať už si o designu Liguid Glass myslí kdokoliv cokoliv.
„Mnoho lidí, kteří jsou rádi, že Alan Dye opustil Apple, přehlíží podstatnou věc: byl šéfem designu Applu a odešel, aby vedl design u možná největšího konkurenta Apple. *To* je ten obrovský vývoj. Apple ztrácí špičkové lidi, jak se to nestalo za posledních 30 let,“ doplnil Mark Gurman.
Nástupcem Alana Dyeho se v Applu stal Stephen Lemay, který ve firmě pracuje téměř tři dekády. Tim Cook o něm řekl, že se podílel na každém hlavním uživatelském rozhraní Applu od roku 1999. Jde o zkušeného designéra, který má za sebou celoživotní práci na rozhraních, což může signalizovat návrat ke stabilitě a osvědčeným postupům. Zmiňovaný komentátor John Gruber ho označil za „bezpečnou volbu z hlediska firemní politiky“.
Zatímco v Applu jedna designérská éra končí, úplně nová začíná ve společnosti Meta, která dnes v mnoha ohledech je, respektive může být velkou a přímo konkurencí výrobce iPhonů. Její zakladatel a šéf Mark Zuckerberg už delší dobu říká, že další velká platforma, kterou lidé budou využívat, nebudou telefony, ale brýle, v nichž se propojí umělá inteligence, kamery či jednoduché ovládání hlasem.
Meta jede, koupila zajímavý startup
Společnost Meta oznámila vedle personálních změn také novou akvizici. Koupila projekt Limitless, tvůrce malého přívěsku, který dokáže i za pomoci umělé inteligence nahrávat a přepisovat skutečné rozhovory a vytvářet z nich přehledné souhrny.
Pro Metu má tato koupě okamžitou hodnotu: získává hotovou technologii, tým zkušený s vývojem miniaturních AI zařízení a know-how, které lze rychle začlenit do jejího rostoucího hardwarového ekosystému.
Technologie Limitless se mají přímo zapoji do vývoje budoucích AI produktů Mety. Přívěšek se přestane prodávat novým zákazníkům, ale dál bude fungovat pro stávající uživatele, což Metě umožní plynule převzít infrastrukturu i data potřebná pro další vývoj.
Prvními vlaštovkami jsou například současné chytré brýle Ray-Ban Meta, do kterých firma v poslední generaci přidala malý displej přímo v čočce, díky němuž umí zobrazit notifikace nebo textový přepis hovoru. Meta zároveň testuje pokročilejší prototypy, které mají přidat i prvky rozšířené reality. Pro tyto potřeby buduje nové týmy a nabírá lidi, kteří umí propojit hardware, software a AI do jednoho celku.
Právě vývoj chytrých brýlí bude mít mimo jiné na starost nové designérské studio Mety, v jehož čele stane Alan Dye. Firma pod něj přesouvá celý svůj průmyslový design i tvůrce uživatelských rozhraní z divize Reality Labs (část Mety, která vyvíjí VR a AR technologie). „Chceme spojit design, módu a technologii a definovat další generaci našich zařízení a zážitků. Jsme na začátku éry, kdy AI brýle změní způsob, jak se propojujeme s technologiemi i mezi sebou,“ prohlásil Mark Zuckerberg.
Obdobně se vyjádřil i sám Alan Dye, který se na svém Instagramu rozloučil s Applem a nastínil, co ho čeká dál. „Přebírám novou roli zaměřenou na budoucnost inteligentních produktů a zážitků. Je to příležitost vybudovat něco od základů, vymyslet zcela nový designový jazyk, formovat kulturu a tým od prvního dne a vést design způsobem, kterému dlouho věřím,“ napsal.
Není to přitom jen Alan Dye, kterého Meta v poslední době přetáhla přímo z Applu. Jde také například o další designéry Billyho Sorrentina, který se podílel na operačním systému VisionOS pro chytré brýle, nebo Ruominga Panga, jenž vedl tým AI modelů. „Jsem nadšený, že mohu přivítat Alana a Billyho v Meta. Oba budou spolupracovat se mnou a týmem na posunu vpřed,“ přivítal Zuckerberg nové členy.